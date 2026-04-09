Un tânăr din Sălaj a pus la cale furtul propriului dar de nuntă. Soția a sunat la 112 după ce „hoții” au luat din casa lor 94.000 de lei

Un tânăr de 29 de ani din localitatea Carastelec este cercetat de polițiștii din Sălaj după ce ar fi pus la cale o înscenare pentru a simula furtul unei sume importante de bani din locuința sa din Zalău. Este vorba de suma de 94.060 de lei, bani obținuți din darul de la nuntă.

Potrivit unui comunicat transmis joi de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sălaj, citat de presa locală din Sălaj, oamenii legii au fost sesizați marți, 7 aprilie, de o tânără de 26 de ani din Marghita. Aceasta a reclamat că persoane necunoscute ar fi pătruns în apartamentul în care locuiește, din municipiul Zalău, și ar fi sustras suma de 94.060 de lei, bani care reprezentau darul de nuntă.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii Biroului de Investigații Criminale au stabilit că furtul ar fi fost, de fapt, înscenat chiar de soțul femeii.

Ancheta arată că, în data de 7 aprilie, în jurul orei 18:00, bărbatul ar fi răvășit locuința, ar fi lăsat ușa întredeschisă, dar în poziția „închis”, pentru a crea impresia unei spargeri prin efracție.

Ulterior, presupusul furt a fost reclamat de soția acestuia, fără ca aceasta să cunoască planul bărbatului, potrivit datelor din anchetă.

Suspectul a fost identificat de polițiști în cursul zilei de miercuri, 8 aprilie, iar în prezent cercetările continuă sub coordonarea unui procuror, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Oamenii legii precizează că infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare este sancționată de lege. Ancheta este în desfășurare.