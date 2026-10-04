Rusia lovește de câteva zile podurile din Kiev. Capitala Ucrainei ar putea ajunge să se confrunte cu un „coșmar logistic”

Podurile peste Nipru, care leagă cele două maluri ale Kievului, au devenit în ultimele zile ținta repetată a atacurilor rusești cu drone. Potrivit New York Times, dacă loviturile continuă, orașul ar putea avea mari probleme de circulație și de aprovizionare.

Poduri peste fluviul Nistru Foto: Facebook/s.hrynkevych

Podurile au rezistat până acum, dar atacurile au îngreunat viața de zi cu zi a locuitorilor. Jumătate de milion de oameni din zonele rezidențiale de pe malul stâng traversează zilnic fluviul spre malul drept, unde se află o mare parte din instituțiile statului și din companii.

Atacuri asupra podurilor

Joi, dronele au lovit Podul de Sud. Vineri, același pod a fost atacat de încă două ori. Sâmbătă dimineață a fost lovit Podul Nordic.

Pe 1 octombrie, două drone au căzut lângă un stâlp de susținere al Podului de Sud, iar circulația metroului și a transportului public de suprafață a fost oprită. Pe 2 octombrie, forțele rusești au lovit podul de încă două ori, iar circulația a fost blocată complet. Ulterior, administrația metroului din Kiev a anunțat că este pregătită să reia circulația pe pod în timpul alertelor de nivel „galben".

Pe 3 octombrie dimineața, o dronă a avariat suprafața carosabilă și rețeaua de troleibuz de pe Podul Nordic. Circulația a fost restricționată câteva ore, iar troleibuzele au fost redirecționate pe alte trasee. Ulterior, traficul a fost reluat.

Noaptea trecută

În noaptea de sâmbătă spre duminică și în dimineața de 4 octombrie, Kievul a fost atacat în repetate rânduri de drone rusești. Potrivit primarului Vitali Klîciko, în raionul Desnianski a izbucnit un incendiu pe teritoriul unei clădiri nelocuite, după căderea unor fragmente.

„În raionul Dniprovski, fragmente de dronă au căzut pe acoperișul unei case, dar nu s-a declanșat un incendiu. De asemenea, în acest raion au căzut fragmente pe un teren deschis, lângă un drum. Tot fără incendiu", a declarat Kliciko.

Alerta aeriană a fost declarată în capitală de șase ori în cursul nopții și al dimineții din cauza amenințării dronelor.

Riscul unor restricții pe termen nelimitat

Podurile Kievului sunt structuri masive din beton, greu de distrus complet printr-o singură lovitură. Atacurile pot totuși afecta structurile de susținere și pot obliga autoritățile să limiteze sau să închidă circulația pe termen nelimitat, pentru a evita o posibilă prăbușire.

Un astfel de scenariu ar fi un adevărat coșmar logistic pentru Kiev și pentru întreaga țară, subliniază New York Times. Podurile capitalei ucrainene sunt esențiale pentru transportul alimentelor, al utilajelor și al altor echipamente peste Nipru. Fluviul străbate Ucraina de la nord la sud și o împarte practic în două, iar în cazul închiderii podurilor ar rămâne puține variante ocolitoare.

Ministrul ucrainean pentru Reconstrucție, Infrastructură și Transport, Mîkola Kalașnik, a anunțat că autoritățile intenționează să construiască în Kiev treceri de rezervă, pe pontoane, peste Nipru. Acestea ar urma să fie folosite ca rută alternativă între cele două maluri dacă podurile principale vor fi avariate.

O campanie pe mai multe fronturi

Podurile sunt cea mai recentă țintă a atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene aflate departe de linia frontului. În ultimele săptămâni au fost lovite și depozite, trenuri, centre de date, depozite de medicamente și întreprinderi metalurgice. Rusia intenționează, de asemenea, să intensifice în această iarnă loviturile asupra sistemului energetic al Ucrainei.

Oficiali ucraineni și experți militari spun că Rusia încearcă să slăbească Ucraina pe mai multe direcții. Loviturile asupra infrastructurii urmăresc să afecteze economia și să îngreuneze aprovizionarea armatei. În același timp, Moscova încearcă să facă viața ucrainenilor mai grea, pentru a le slăbi voința de a continua lupta.

Ucraina a mai trecut prin atacuri similare după începutul invaziei la scară largă, în 2022. Situația este însă mai dificilă acum, din cauza lipsei de sisteme de apărare antiaeriană și a creșterii stocurilor de armament ale Rusiei. New York Times subliniază că Ucraina este mai vulnerabilă la astfel de lovituri decât în trecut.

Și atacurile ucrainene asupra podurilor rusești au avut rezultate diferite. Podul Kerci, care leagă Crimeea, anexată ilegal, de Rusia, a fost închis temporar de mai multe ori după atacuri, dar funcționarea lui nu a putut fi oprită complet.