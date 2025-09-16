search
Marți, 16 Septembrie 2025
Preot acuzat de violență domestică. Și-a bătut soția și fiul de 17 ani de două ori într-o zi

Un preot din Piatra Neamț este cercetat penal după ce și-ar fi bătut soția și fiul de 17 ani de două ori în aceeași zi. În urma incidentului, bărbatul a fost suspendat temporar de la oficierea slujbelor religioase, iar victimele au obținut un ordin de protecție împotriva acestuia.

Preotul a fost suspendat de la oficierea slujbelor religioase. FOTO: arhivă

Potrivit poliției, scandalul a izbucnit joi dimineață, 11 septembrie, în apartamentul familiei din Piatra Neamț. După o ceartă, preotul ar fi devenit violent și i-ar fi lovit pe cei doi. Femeia a alertat imediat autoritățile, iar toți trei au fost duși la secție pentru audieri, relatează Ziua de Iași.

Inițial, victimele au refuzat să depună plângere, însă conflictul s-a reaprins după întoarcerea acasă. Polițiștii au intervenit pentru a doua oară în aceeași zi, moment în care femeia și fiul său au decis să depună plângere.

În urma declarațiilor, a fost deschis un dosar penal pentru violență în familie și emis un ordin de protecție valabil cinci zile, care îl obligă pe preot să păstreze distanța față de partenera sa și de fiul lor.

Mitropolia Moldovei și Bucovinei a anunțat declanșarea unei anchete interne și suspendarea temporară a clericului de la oficierea slujbelor religioase până la clarificarea situației.

