Video Un preot din Rusia propune zeciuiala obligatorie pentru credincioși: „Trebuie să aduci în casa mea a zecea parte din tot venitul tău”

Părintele Serghei Kulpinov, starețul bisericii dedicate icoanei Maicii Domnului din Kazan, din Irkutsk (Rusia), a stârnit controverse după ce a propus ca fiecare credincios să ofere 10% din venit pentru întreținerea bisericilor și a clerului.

Într-un videoclip publicat pe canalul Telegram al bisericii și preluat apoi și de alte rețele de socializare, protopopul a afirmat că oamenii vor să găsească în lăcașul sfânt „confort, frumusețe, lumânări aprinse și flori”, dar statul nu contribuie la aceste cheltuieli.

„De unde vin toate acestea? De la stat? Nu, statul nu participă. Cine participă, cine? Și asta nu au spus preoții. Nu biserica, ci Dumnezeu a spus. El a spus: „Trebuie să aduci în casa mea a zecea parte din tot venitul tău, pentru a întreține casa mea, aceste ziduri. Pentru ca tu să poți veni la mine, pentru ca slujitorii mei să poată trăi”, a spus Kulpinov, potrivit presei din Rusia.

Clericul a adăugat că, în lipsa contribuțiilor, preoții ar trebui să lucreze „șase zile pe săptămână” pentru a se întreține. „Nu veniți la mine, dați-mi șase zile pe săptămână să lucrez cum trebuie. Atunci nu mă deranjați toată săptămâna, mă voi angaja, dar când veți avea nevoie de ceva urgent, vă voi spune: „Stop, sâmbătă-duminică seara”. Vreți toți asta?”, a transmis acesta.

În același timp, publicația Podem notează că părintele Kulpinov apare la biserica sa doar în weekend, sâmbătă seara sau duminică dimineața, când au loc slujbele.