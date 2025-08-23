search
Sâmbătă, 23 August 2025
Un nou scandal homosexual zguduie Biserica Ortodoxă Română. Desfrâu și mesaje halucinante între un preot și un tânăr

Publicat:

Un preot de la Schitul Stânișoara este acuzat că a dansat pe manele, ar fi consumat alcool și că are o relație homosexuală. Dovezile au fost făcute publice de preotul Ciprian Mega, iar Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a reacționat printr-un comunicat oficial.

image

Site-ul Actualitate.net spune că este vorba despre protosinghelul Acozmi Emil Gabriel, preot pedepsit disciplinar de biserică și trimis la Schitul Stânișoara.

Scandalul a pornit de la controversatul preot Ciprian Mega, caterisit de Episcopia Oradiei, care a făcut publice pe Facebook mai multe imagini și video-uri în care protosinghelul Acozmi Emil Gabriel apare în ipostaze compromițătoare și scandaloase pentru Biserica Ortodoxă Română.

Preotul Acozmi Emil Gabriel apare într-o fotografie alături de patriarhul Daniel. În altă fotografie poartă pe cap un batic verde cu flori, iar în alte două imagini este fotografiat o dată în lift, o dată pe stradă, cu un bărbat de care pare să fie foarte apropiat.

”Actualitate.net a primit un set de fotografii din corespondența preotului Acozmi Emil Gabriel cu cel care pare a fi iubitul său secret. Cei doi bărbați poartă conversații savuroase pe WhatsApp, își trimit inimioare și se adresează unul altuia cu apelativele „tati”, „iubi”, „mami tău”, „puiul meu” sau „baby meu””, potrivit site-ului.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a transmis un comunicat de presă referitor la acest caz.

”Referitor la materialul publicat de Ciprian Mega, care conține o serie de acuze la adresa Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, se cuvin a fi făcute unele precizări:

Părintele la care se face referire este hirotonit ieromonah și hirotesit protosinghel în Episcopia Alexandriei și Teleormanului. De la venirea sa în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, a intrat în obștea Mănăstirii Părhăuți, de unde, din motive ce țin de disciplină, a fost trimis la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi pentru ascultare. Fiind licențiat în teologie, i s-a mai acordat o șansă. Din motive pastorale, părintele stareț l-a trimis slujitor la Schitul Stânișoara, nu egumen, cum se precizează în articol, ci slujitor doar pentru o vreme. Numirea în funcția de egumen se face, conform Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, prin numirea de către chiriarh și supunerea spre aprobare Permanenței Consiliului Eparhial, iar o astfel de decizie, în cazul de față, nu există. Întrucât, din punct de vedere gospodăresc, nu s-a remarcat, părintele stareț a avut în vedere întoarcerea lui la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi, amânând decizia din lipsa unui înlocuitor.

Citește și: Cele mai ruşinoase scandaluri sexuale care au lovit Biserica Ortodoxă Română

Întrucât cele menționate mai sus sunt concludente privind statutul părintelui slujitor de la Schitul Stânișoara, precizăm că Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților nu se va angaja în polemici pe marginea temelor viitoare prezentate de autor, îndemnând credincioșii și cititorii acestora la rugăciune și statornicie în credința autentică, izvorâtă din trăire curată și evlavioasă”, se arată în comunicatul Biroului de presă al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Ciprian Mega a postat și alte imagini compromițătoare cu preotul care apare în timp ce dansează în lăcașul sfânt, pe ritmuri arăbești, îmbrăcat în haine de preot.

  În alt clip, părintele de la Schitul Stânișoara ascultă manele într-o mașină, aflându-se în  compania unei femei și a unui bărbat care se află la volan. 

Preotul Ciprian Mega a atras atenția asupra unor cazuri de conduită imorală în rândul unor membri ai Bisericii Ortodoxe Române, afirmând că probleme precum promiscuitatea, homosexualitatea și consumul de substanțe interzise au atins cote alarmante. Într-un mesaj publicat sâmbătă seară, Mega susține că de-a lungul anilor a refuzat să facă publice anumite înregistrări și fotografii care ar fi putut compromite clerici, din respect pentru demnitatea persoanelor implicate.

El a precizat, totodată, că a fost el însuși pedepsit disciplinar fără motiv canonic, fiind oprit de la slujire, implicat în procese costisitoare și chiar caterisit, în timp ce alți clerici acuzați de abateri au rămas nepedepsiți. Mega a solicitat Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților să ia măsuri concrete împotriva preoților cunoscuți cu abateri morale, precum și clarificări privind cazuri similare din eparhiile vecine.

