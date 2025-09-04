Scandal în biserică înainte de botez. Preotul a țipat la mama care voia să-și hrănească bebelușul: „De asta am tensiune”

Un preot dintr-un sat din județul Iași și-a pierdut cumpătul înaintea unei ceremonii de botez, enervându-se când mama bebelușului a încercat să-l hrănească. Incidentul a avut loc după ce participanții la ceremonie au întârziat.

Preotul nu s-a mai putut controla și a început să urle la mama care voia să-și hrănească bebelușul

Un preot i-a luat prin surprindere pe cei aflați în biserică pentru botezul unui bebeluș, după ce a început să țipe. Duhovnicul s-a enervat la culme când a văzut că se întârzie cu pregătirile pentru începerea ceremoniei de botez. În momentul în care a văzut că mama dorea să îi dea de mâncare bebelușului care plângea, preotul a început să țipe, potrivit romaniatv.net.

Ceremonia de botez a întârziat cu aproximativ 30 de miute, iar asta pentru că nașii au venit din Constața, iar pe drum a fost trafic. Când toată lumea a ajuns la biserică, bebelușul a început să plângă, iar mama a vrut să-l alăpteze. Însă, surprinzător, în acel moment, preotul și-a ieșit din fire și a început să țipe.

Cu toate că cei prezenți au încercat să-l calmeze pe preot, acesta a început să ridice vocea din ce în ce mai tare, fiind deranjat de faptul că trebuie să stea mai mult.

„- Trebuia să stai acasă!

– Calm, părinte!

– Calm, calm, dar nici în halul ăsta!

– Eu acum în loc să o botez, eu trebuie să o aştept să-i dea de mâncare! După ce că întârziaţi… Nu trebuia să-i dea de mâncare până aţi venit aici?! De ce aţi întârziat? De asta am tensiune, pentru că aţi întârziat! Dacă veneaţi la timp, nu era nicio problemă!”, este o parte din discuție.

Scena a fost filmată de unul dintre participanți și postată pe un grup public din sat.

„Am vrea să-l facem și noi vedetă pe domnul preot din Hoișești, comuna Dumești. Să vedeți dacă este comportament pentru omul bisericii”, a scris utilizatorul care a făcut public videoclipul.

Scandalul a ajuns până la urechile reprezentanților Arhiepiscopiei Iașilor

Reprezentanții Mitropoliei Moldovei au reacționat și au transmis faptul că evenimentul este regretabil, preotul fiind tras la răspundere pentru atitudinea pe care a avut-o.

„Este evident că rânduiala Tainei Sfântului Botez se cuvine a fi ţinută într-o linişte şi pace firească unui moment de rugăciune. Regretăm reacţia nepotrivită care reiese din această înregistrare! Dealtfel, părintele din satul Hoisești, comuna Dumești, fiind solicitat ulterior să explice acea atitudine, îşi exprimă profund regretul pentru acest incident izolat, singular, petrecut în acea comunitate parohială”, au transmis reprezentanţii Arhiepiscopiei Iașilor.