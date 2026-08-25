Filmări intime primite de fiica unei femei șantajată să-și părăsească soțul. Ce pedeapsă a primit un bărbat din Bihor

Un tânăr de 27 de ani din Bihor a fost condamnat la închisoare cu suspendare după ce și-a amenințat fosta parteneră că îi va distruge familia dacă nu își părăsește soțul și nu reia relația cu el. Bărbatul a filmat-o fără acordul ei în timpul unui apel video și, ulterior, a trimis imaginile compromițătoare fiicei femeii.

Condamnarea primită de un bărbat din Bihor care și-a șantajat iubita cu imagini intime. Foto: Arhivă

Decizia a fost pronunțată pe 20 august de Judecătoria Beiuș și nu este definitivă.

Cei doi s-au cunoscut în 2023, în timp ce lucrau în străinătate, și au început o relație, deși femeia era căsătorită și avea doi copii, notează ebihoreanul.ro.

După ce tânărul s-a întors în România, cei doi au continuat să țină legătura prin telefon și apeluri video. Potrivit declarațiilor femeii, acesta îi cerea în mod repetat să apară dezbrăcată în fața camerei și o amenința că îi va face publică relația extraconjugală dacă refuză.

În cele din urmă, femeia a acceptat, dar i-a cerut în mod explicit să nu înregistreze conversația. Bărbatul a folosit însă un al doilea telefon pentru a o filma fără ca ea să știe.

Ulterior, după ce femeia s-a întors în România, tânărul a încercat să o convingă să își părăsească soțul și să continue relația cu el. Pentru a o determina să facă acest lucru, a amenințat-o că va dezvălui familiei aventura și că va face publice imaginile.

Filmarea a ajuns la fiica femeii

Situația a escaladat în august 2024. După ce femeia a refuzat să se întâlnească din nou cu el, bărbatul și-a contactat soțul și i-a spus despre relația dintre cei doi.

Apoi, folosind un cont fals de Facebook, i-a trimis fiicei femeii filmarea realizată în timpul apelului video.

Minora a apucat să vadă o parte din material înainte ca tatăl său să îi ia telefonul. Femeia și-a recunoscut ulterior prezența în imaginile respective și i-a spus soțului că fusese filmată fără consimțământ.

Anchetatorii au reușit să stabilească faptul că adresa de e-mail asociată contului fals îi aparținea inculpatului. Bărbatul a fost reținut ulterior și, în timpul procesului, și-a recunoscut faptele, solicitând judecarea prin procedura simplificată.

Judecătorul a apreciat că faptele au depășit nivelul unor simple amenințări, deoarece bărbatul a folosit imagini din viața intimă a femeii pentru a o determina să ia o anumită decizie în plan personal.

Pentru infracțiunea de șantaj, tânărul a primit un an de închisoare, iar pentru cele două fapte de violare a vieții private, pedepse de câte o lună și, respectiv, șase luni.

După contopirea pedepselor, rezultatul a fost 1 an, 2 luni și 10 zile de închisoare, însă executarea pedepsei a fost suspendată sub supraveghere pentru o perioadă de doi ani.

În plus, bărbatul trebuie să participe la un program de reintegrare socială și să efectueze 80 de zile de muncă în folosul comunității.

Instanța l-a obligat, de asemenea, să îi plătească femeii 1.500 de euro cu titlu de daune morale, precum și 1.500 de lei reprezentând cheltuieli judiciare.

Sentința Judecătoriei Beiuș poate fi contestată cu apel.