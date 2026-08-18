 Bărbatul care și-a lovit intenționat soția cu mașina, arestat. Un alt șofer ar fi încercat să o salveze | adevarul.ro
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Bărbatul care și-a lovit intenționat soția cu mașina, arestat. Un alt șofer ar fi încercat să o salveze

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Bărbatul din Galați acuzat că și-a lovit intenționat soția cu mașina a fost arestat preventiv. Femeia, în vârstă de 37 de ani, se afla pe o trecere de pietoni când a fost lovită de autoturism, iar anchetatorii susțin că soțul ei ar fi încercat ulterior să revină cu mașina asupra victimei.

FOTO: ObservatorNews.ro.
FOTO: ObservatorNews.ro.

Un alt șofer aflat în zonă ar fi observat ce se întâmplă și a intervenit pentru a o proteja pe femeie. Acesta și-ar fi poziționat mașina astfel încât să împiedice autoturismul condus de agresor să ajungă din nou la victimă.

Potrivit anchetatorilor, conflictul dintre cei doi soți ar fi început în autoturism. Femeia ar fi coborât după o ceartă, iar bărbatul ar fi plecat de la fața locului.

Ulterior, acesta a observat-o pe femeie în apropierea unei treceri pentru pietoni și a intrat cu mașina în ea. Victima a căzut la pământ, însă bărbatul nu s-a oprit aici.

A întors autoturismul și a încercat să se apropie din nou de femeie. În acel moment, un alt conducător auto ar fi intervenit și ar fi încercat să blocheze mașina agresorului.

„A intrat într-o mașină parcată pe trotuar, a întors și a venit iar spre trecerea de pietoni. Era o mașină oprită la trecerea de pietoni și l-a acroșat și pe acela”, a povestit unul dintre martori, pentru observatornews.ro. 

Victima a fost preluată de medici și transportată la Spitalul de Urgență din Galați. Ea a suferit mai multe contuzii, dar starea sa era stabilă.

„Prezenta multiple contuzii. În acest moment este internată pe secția de chirurgie, este stabilă hemodinamic și, cel mai probabil, în cursul zilei de mâine va fi externată”, a declarat Liliana Dragomir, șef UPU-SMURD Spitalul de Urgență Galați.

Inițial, polițiștii ar fi crezut că au de-a face cu un accident rutier. Femeia le-ar fi spus însă că nu a fost vorba despre un accident și că soțul ei a vrut s-o omoare.

Cei doi sunt căsătoriți de aproximativ 10 ani și au împreună două fete. În momentul agresiunii, cei doi se aflau în proces de divorț.

După incident, polițiștii au emis un ordin de protecție împotriva bărbatului.

Acesta a fost reținut inițial, iar ulterior instanța a dispus arestarea sa preventivă. El este cercetat pentru tentativă de omor.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs atacul.

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