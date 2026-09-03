 Membri ai clanului Corduneanu, trimiși în judecată în dosarul grupării care controla sălile de jocuri. Ce acuzații li se aduc | adevarul.ro
search
Joi, 3 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Membri ai clanului Corduneanu, trimiși în judecată în dosarul grupării care controla sălile de jocuri. Ce acuzații li se aduc

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Dosarul uneia dintre cele mai ample grupări de criminalitate organizată destructurate în ultimii ani a ajuns în instanță. Printre cei trimiși în judecată de DIICOT se numără și mai mulți membri ai clanului Corduneanu din Iași, precum și o avocată din Baroul Iași, acuzată că ar fi încercat să îngreuneze o anchetă penală.

Printre inculpați se află Adrian Corduneanu, Bogdan Corduneanu și Maria Grațiela Corduneanu.
Printre inculpați se află Adrian Corduneanu, Bogdan Corduneanu și Maria Grațiela Corduneanu. Foto: Facebook

Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus, prin rechizitoriile întocmite în 14 și 20 august 2026, trimiterea în judecată a 88 de inculpați, dintre care 84 de persoane fizice și 4 societăți comerciale, în două dosare distincte.

În ceea ce privește componenta din Iași, printre inculpați se află Adrian Corduneanu, Bogdan Corduneanu și Maria Grațiela Corduneanu.

O avocată din Iași, acuzată de favorizarea făptuitorului

Printre inculpați se află și Ioana Laura Gherghe, avocată din cadrul Baroului Iași. Aceasta este acuzată de favorizarea făptuitorului.

Potrivit procurorilor, avocata s-ar fi prezentat la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Iași, invocând calitatea de apărător ales al unei persoane audiate într-un dosar privind fapte de loviri sau alte violențe.

DIICOT susține că aceasta s-ar fi asigurat că persoana respectivă nu relatează adevărul în timpul audierii. Ulterior, avocata ar fi transmis membrilor grupării informații despre declarația dată, acțiuni despre care procurorii afirmă că au contribuit la îngreunarea și împiedicarea cercetărilor.

Și Remus Adrian Hotin, zis „Adin”, printre inculpați

În lotul trimis în judecată apare și Remus Adrian Hotin, zis „Adin”, un nume cunoscut în lumea interlopă din Iași.

Acesta a apărut în trecut în conflicte în care au fost implicați membri ai clanului Corduneanu. Hotin este cercetat în același dosar în care au fost trimiși în judecată și cei trei membri ai familiei Corduneanu.

Un alt nume asociat anchetei este Costel Corduneanu, care fusese vizat în faza inițială a dosarului, însă a decedat între timp.

Gruparea a fost destructurată în urmă cu aproape patru ani

Trimiterea în judecată vine la aproape patru ani de la operațiunea prin care gruparea a fost destructurată. În noiembrie 2022, procurorii și polițiștii au efectuat peste 120 de percheziții în București și mai multe județe ale țării.

Ancheta a vizat două structuri infracționale despre care DIICOT susține că au acționat în domeniul jocurilor de noroc și al pariurilor și că au recurs la intimidare și violență pentru a-și proteja interesele.

Primul dosar a fost înaintat Curții de Apel București, iar cel de-al doilea a ajuns la Tribunalul București.

Acuzațiile diferă de la un inculpat la altul și includ, printre altele, constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, instigare și complicitate la șantaj, tentativă de omor, lovire sau alte violențe, lipsire de libertate în mod ilegal, favorizarea făptuitorului și infracțiuni privind deținerea de droguri.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
digi24.ro
image
Guvernul îi premiază pe absolvenții cu media 10 la BAC și Evaluarea Națională. Câți bani vor primi cei 99 de elevi
stirileprotv.ro
image
Ambasadorul Rusiei la București neagă implicarea Moscovei în incidentul cu drone din Germania. „Aceste acuzații au fost respinse ca fiind absurde“
gandul.ro
image
Cum încearcă Maduro să scape de procesul pentru narcoterorism
mediafax.ro
image
Culisele transferului lui Korenica la FCSB! Florin Vulturar, dezvăluiri despre negocieri: “Am început discuţiile când a plecat Florin Tănase în Cipru!”
fanatik.ro
image
Horațiu Potra este liber. A scăpat de arestul la domiciliu și a fost plasat sub control judiciar de către Înalta Curte de Casație și Justiție
libertatea.ro
image
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului: „Absolut rușinos”
digi24.ro
image
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
gsp.ro
image
Fiica cea mare a lui Gigi Becali a primit lovitura de la instanță
digisport.ro
image
Horia Brenciu, despre „Vocea României”, Tudor Chirilă și familia sa: „Am tot ce-mi trebuie și trebuie doar să mă bucur de tot ceea ce am”
click.ro
image
Rătăcea din plajă în plajă căutându-și mama printre turiști, în Grecia. Puiul de focă Alexis a fost salvat după ce a rămas fără puteri
antena3.ro
image
Ce cumperi cu 10.000 de lei, un ETF sau un fond de acţiuni?
zf.ro
image
El Nino a atins nivelul "Godzilla". Fenomene extreme în România în următoarele luni
observatornews.ro
image
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal
cancan.ro
image
În ce condiții poți ieși la pensie fără penalizare la doar 60 de ani? Câți ani ești obligat să muncești?
newsweek.ro
image
Fiica lui Gigi Becali, învinsă în instanță! După șase amânări, judecătorii au dat verdictul
prosport.ro
image
Facultățile considerate „inutile” în România. Argumentele studenților: „Ce e util azi, peste patru ani s-ar putea să nu mai fie”
playtech.ro
image
Vali Creţu, out de la FCSB?! Reacția patronului după mesajul halucinant al fotbalistului: “Dacă vă spun, leșinați de râs”. Ce se întâmplă cu Radunovic
fanatik.ro
image
De ce stațiunile de pe litoralul românesc poartă nume de planete
ziare.com
image
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
digisport.ro
image
Dacă mâine ți-ai pierde jobul, din ce ai mai face bani? Întrebarea care i-a pus pe gânduri pe români
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa din Floreasca a Ancăi Pandrea. E moștenită de la bunica paternă. Căsuța e plină de fotografii vechi și e decorată cu mobilier de mare valoare / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Anca Pandrea, condusă pe ultimul drum! Înmormântarea actriței, lângă Iurie Darie. Moment emoționant la finalul slujbei, lumea a aplaudat îndelung | Update Foto și Video Exclusiv
mediaflux.ro
image
Durul din fotbalul anilor ’90 joacă în serialul momentului pe Netflix » Interviu inedit: „Vă spun o poveste amuzantă. Mergeam la audiții în Los Angeles”
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare”
actualitate.net
image
Ce a dispărut din blocurile noi? „Ai aragazul practic lângă canapea”
click.ro
image
Cum se înțeleg Ramona Bădescu și fiul său, Ignazio. Emoții mari pentru vedetă: „El începe clasa I”
click.ro
image
Sora Ancăi Pandrea, adusă cu ambulanța și în scaun cu rotile la înmormântarea actriței. Imagini dureroase de pe ultimul drum
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regina Elisabeta cu Prințul Philip foto profimedia 0694722059 jpg
„A avut amante. Mai mult de una!” Regina Elisabeta vedea, dar prefera să nu știe? Dezvăluirile explozive despre infidelitățile Prințului Philip
okmagazine.ro
Capul statuii împăratului Hadrian a fost găsit separat de restul sculpturii
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Vine controlorul cu imbusul”. Ce au pățit pasagerii în noile trenuri cușetă București–Satu Mare
image
Ce a dispărut din blocurile noi? „Ai aragazul practic lângă canapea”

OK! Magazine

image
„A avut amante. Mai mult de una!” Regina Elisabeta vedea, dar prefera să nu știe? Dezvăluirile explozive despre infidelitățile Prințului Philip