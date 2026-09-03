Membri ai clanului Corduneanu, trimiși în judecată în dosarul grupării care controla sălile de jocuri. Ce acuzații li se aduc

Dosarul uneia dintre cele mai ample grupări de criminalitate organizată destructurate în ultimii ani a ajuns în instanță. Printre cei trimiși în judecată de DIICOT se numără și mai mulți membri ai clanului Corduneanu din Iași, precum și o avocată din Baroul Iași, acuzată că ar fi încercat să îngreuneze o anchetă penală.

Printre inculpați se află Adrian Corduneanu, Bogdan Corduneanu și Maria Grațiela Corduneanu. Foto: Facebook

Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus, prin rechizitoriile întocmite în 14 și 20 august 2026, trimiterea în judecată a 88 de inculpați, dintre care 84 de persoane fizice și 4 societăți comerciale, în două dosare distincte.

În ceea ce privește componenta din Iași, printre inculpați se află Adrian Corduneanu, Bogdan Corduneanu și Maria Grațiela Corduneanu.

O avocată din Iași, acuzată de favorizarea făptuitorului

Printre inculpați se află și Ioana Laura Gherghe, avocată din cadrul Baroului Iași. Aceasta este acuzată de favorizarea făptuitorului.

Potrivit procurorilor, avocata s-ar fi prezentat la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Iași, invocând calitatea de apărător ales al unei persoane audiate într-un dosar privind fapte de loviri sau alte violențe.

DIICOT susține că aceasta s-ar fi asigurat că persoana respectivă nu relatează adevărul în timpul audierii. Ulterior, avocata ar fi transmis membrilor grupării informații despre declarația dată, acțiuni despre care procurorii afirmă că au contribuit la îngreunarea și împiedicarea cercetărilor.

Și Remus Adrian Hotin, zis „Adin”, printre inculpați

În lotul trimis în judecată apare și Remus Adrian Hotin, zis „Adin”, un nume cunoscut în lumea interlopă din Iași.

Acesta a apărut în trecut în conflicte în care au fost implicați membri ai clanului Corduneanu. Hotin este cercetat în același dosar în care au fost trimiși în judecată și cei trei membri ai familiei Corduneanu.

Un alt nume asociat anchetei este Costel Corduneanu, care fusese vizat în faza inițială a dosarului, însă a decedat între timp.

Gruparea a fost destructurată în urmă cu aproape patru ani

Trimiterea în judecată vine la aproape patru ani de la operațiunea prin care gruparea a fost destructurată. În noiembrie 2022, procurorii și polițiștii au efectuat peste 120 de percheziții în București și mai multe județe ale țării.

Ancheta a vizat două structuri infracționale despre care DIICOT susține că au acționat în domeniul jocurilor de noroc și al pariurilor și că au recurs la intimidare și violență pentru a-și proteja interesele.

Primul dosar a fost înaintat Curții de Apel București, iar cel de-al doilea a ajuns la Tribunalul București.

Acuzațiile diferă de la un inculpat la altul și includ, printre altele, constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, instigare și complicitate la șantaj, tentativă de omor, lovire sau alte violențe, lipsire de libertate în mod ilegal, favorizarea făptuitorului și infracțiuni privind deținerea de droguri.