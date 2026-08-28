„Paza internă” care făcea legea în sălile de jocuri. 88 de persoane, trimise în judecată de DIICOT pentru șantaj și violențe

Un mecanism de „justiție proprie”, cu oameni plătiți să intervină în forță, ar fi funcționat ani la rând în săli de jocuri de noroc și agenții de pariuri din România. DIICOT a trimis în judecată 88 de inculpați în două dosare de criminalitate organizată, în care sunt descrise acte de șantaj, agresiuni și intimidări ale clienților și ale unor persoane din grupări concurente.

DIICOT a trimis în judecată 88 de inculpați în două dosare. Foto: Facebook

Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus, prin rechizitoriile din 14 și 20 august 2026, trimiterea în judecată a 84 de persoane fizice și patru societăți comerciale. Inculpații sunt acuzați, în funcție de situația fiecăruia, de constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, instigare sau complicitate la șantaj, lovire sau alte violențe, lipsire de libertate, tentativă la omor, favorizarea făptuitorului și deținere ilegală de droguri pentru consum propriu.

Peste 40 de oameni ar fi format „paza internă”

În primul dosar, anchetatorii susțin că o grupare infracțională a fost constituită încă din 2018, la nivel național, cu scopul principal de a controla piața sălilor de jocuri de noroc și de a elimina sau intimida concurența.

Potrivit DIICOT, gruparea ar fi creat o structură de forță formată din peste 40 de persoane, denumită „pază internă”. Membrii acesteia ar fi intervenit în incidentele din sălile de jocuri și ar fi acționat inclusiv violent împotriva clienților considerați problematici sau a persoanelor asociate unor grupări concurente.

Deși sălile aveau, formal, contracte cu firme specializate de pază, procurorii susțin că agenții de securitate erau chemați în special atunci când oamenii din „paza internă” nu puteau interveni suficient de rapid ori atunci când era necesară o acoperire legală.

Recompense pentru cei care executau ordinele

Anchetatorii susțin că persoanele implicate în „paza internă” erau motivate prin bani, premii, excursii și chiar prin posibilitatea de a-și deschide propriile săli de jocuri de noroc în localitățile controlate de grupare.

În schimb, membrii trebuiau să respecte un regulament impus de lideri. Cei care încălcau regulile ar fi fost sancționați sau excluși.

La vârful structurii s-ar fi aflat doi lideri, sprijiniți de oameni de încredere care ar fi coordonat activitatea mai multor societăți și săli de jocuri de noroc.

În municipiul Brașov ar fi funcționat, potrivit anchetatorilor, un sediu central în care erau organizate departamente de monitorizare, juridic și contabilitate. Departamentul de monitorizare ar fi urmărit în timp real incidentele din sălile de jocuri și ar fi transmis informațiile către conducerea grupării.

Clienții ar fi fost obligați să renunțe la bani, săli sau câștiguri

Potrivit procurorilor, șantajele ar fi urmărit obiective diverse: închiderea unor săli de jocuri concurente, renunțarea la anumite spații comerciale, schimbarea brandului, plata unor presupuse datorii sau prejudicii, renunțarea la câștiguri obținute din pariuri sportive ori interdicția de a mai intra în anumite săli.

Unele victime ar fi fost obligate să plătească reparații pentru aparatele de tip „slot-machine”, iar altele ar fi fost constrânse să șteargă postări de pe rețelele sociale în care criticau activitatea sălilor administrate de grupare.

Într-un caz, o persoană vătămată ar fi fost împiedicată să plece din zona aflată în fața unei săli de jocuri până la sosirea unor membri importanți ai grupării.

Un alt episod descris de DIICOT s-ar fi petrecut în Bacău, unde doi membri ai „pazei interne” ar fi lovit o victimă în zona capului cu un baston telescopic metalic, dar și cu pumnii și picioarele. Scopul ar fi fost să o determine să nu mai intre în sălile de jocuri.

Imaginile camerelor de supraveghere ar fi fost prezentate selectiv

Procurorii susțin că membrii grupării ar fi folosit și imaginile camerelor de supraveghere pentru a controla modul în care incidentele ajungeau la cunoștința polițiștilor.

Înregistrările ar fi fost transmise oamenilor din „paza internă”, iar autorităților li s-ar fi prezentat, în unele situații, doar secvențele considerate favorabile grupării. Când imaginile ar fi putut incrimina membrii structurii de forță, procurorii susțin că aceștia ar fi invocat defecțiuni tehnice ale sistemelor de supraveghere.

Un avocat, acuzat că ar fi încercat să îngreuneze ancheta

În același dosar este cercetată și o femeie, avocat în cadrul Baroului Iași.

Potrivit DIICOT, aceasta s-ar fi prezentat la sediul IPJ Iași și, invocând calitatea de avocat ales, ar fi participat la audierea unei persoane. Procurorii susțin că femeia s-ar fi asigurat că aceasta nu spune adevărul și că ulterior ar fi transmis membrilor grupării informații despre declarație, ajutându-i astfel să îngreuneze cercetările într-un dosar privind o agresiune.

A doua grupare ar fi funcționat mai bine de șase ani

Cel de-al doilea dosar vizează o grupare despre care anchetatorii afirmă că a funcționat din septembrie 2016 până în 23 noiembrie 2022, când a fost destructurată.

Trei inculpați ar fi constituit gruparea, iar ulterior li s-ar fi alăturat alte persoane cunoscute pentru comportamentul violent. Printre obiective s-ar fi numărat creșterea profiturilor unor agenții de pariuri prin folosirea intimidării și a violenței.

Și această grupare ar fi fost organizată pe trei niveluri: conducere, coordonare și execuție.

Din agențiile de pariuri ar fi fost transmise informații despre clienți, imagini de pe camerele de supraveghere și date care puteau ajuta la identificarea persoanelor considerate problematice.

Ulterior, membrii aflați pe palierul de execuție ar fi fost trimiși să îi intimideze sau să îi agreseze.

Victimele ar fi fost alese inclusiv dintre persoane vulnerabile

DIICOT susține că membrii grupării ar fi profitat de vulnerabilitatea unor clienți ai agențiilor de pariuri, inclusiv de dependența acestora de jocurile de noroc.

Procurorii afirmă că multe dintre victime ar fi evitat să apeleze la poliție, de teamă să nu fie confruntate din nou cu persoane cunoscute pentru violență.

În schimbul intervențiilor, membrii palierului de execuție ar fi primit bani, inclusiv prin intermediul departamentelor de contabilitate ale societăților implicate.

383.000 de lei, cheltuieli judiciare

Prin actele de sesizare a instanțelor, procurorii DIICOT au solicitat obligarea inculpaților la plata a 383.000 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Primul dosar a fost trimis spre soluționare Curții de Apel București, iar cel de-al doilea Tribunalului București.

Inculpații din primul dosar

„Adevărul” a aflat „pe surse” numele inculpaților în cele două dosare.

· 1. Doroftei Mihăiță zis „Polonezu”

· 2. Doroftei Sorin

· 3. Bița Cătălin-Mihai

· 4. Spinticiuc Mihaela

· 5. Șpac Vladimir-Florin

· 6. Sîrbu Marian zis „Box”

· 7. Ciure Marian-Robert

· 8. Coporan Ion - București,

· 9. Sandu Ion-Bogdan zis „Bobo”

· 10. Calotă Ștefan-Alberto -

· 11. Guran Iosif zis „Sică”

· 12. Coman Pavel

· 13. Popescu Dumitru-Cristian

· 14. Apostoaie Emil-Gabriel

· 15. Barcău Costel

· 16. Enache Mihai zis „Mișu”

· 17. Corduneanu Adrian zis „Beleaua”

· 18. Corduneanu Bogdan -

· 19. Corduneanu (Cercel) Maria-Grațiela

· 20. Hotin Remus-Adrian zis „Adin”

· 21. Pletosu Mitică-Laurențiu

· 22. Alexandru Radu-Bîrsan

· 23. Ciubăncan Septimiu-Ioan

· 24. Udrea Dan-George

· 25. Balaban Alexandru Brașov;

· 26. Rădoi Dorin-Anton zis „Tori”

· 27. Copăcianu Pavel-Claudiu

· 28. Stroe Adrian-Dorin

· 29. Simon Adrian

· 30. Bucur Petruța-Alexandra

· 31. Armenean Emanoil-Daniel

· 32. Recorean Sergiu-Bogdan

· 33. Biga Augustin zis „Gusti”

· 34. Horvath Sergiu-Adrian zis „Ali” -

· 35. Barb Alexandru-Ion -

· 36. Diaconița Marius-Ionuț

· 37. Rotariu Vlad-Iulian zis „Vlad Pitbul

· 38. Popovici Constantin-Liviu

· 39. Stăncuță Laurențiu-Teodor

· 40. Bădrăgan Daniel zis „Nas”

· 41. Pase Constantin-Virgil zis „Vira”

· 42. Asaftei Daniel -

· 43. Ivanoff Mircea-Florin

· 44. Botez Ionuț-Răzvan

· 45. Joița Ion zis „Joe”

· 46. Toma Nicolae-Ciprian

· 47. Manea Nicolae

· 48. Cenan Mircea-Ioan zis „Erji” sau „RJ”

· 49. Stanciu Răzvan Petre zis „Răzvan Paris”

· 50. Feraru Vasile zis „Florian”

· 51. Feraru Marian

· 52. Hârjan Adrian-Costel

· 53. Rotar Florin-Adrian zis „Sasu”

· 54. Cimpoeru Ioneluș

· 55. Dogaru Claudiu-Valentin

· 56. Olteanu Adrian

· 57. Borciu Mihai Nicolae

· 58. S.C. BABACO GAMES S.R.L.

· 59. S.C. NOBLEPIAGIO S.R.L.

· 60. S.C. AVO SLOTS S.R.L.

· 61. S.C. DIAMOND SLOT S.R.L.

· 62. Gherghe Ioana-Laura

· 63. Vlad Cosmin

· 64. Vlad Gabriel Nicușor

· 65. Vlad Perian

· 66. Cercel Florin-Cornel

· 67. Constantinescu Mihai

· 68. Duicu Constantin

· 69. Luculescu Daniel

· 70. Iancu Ivancea-Vasile

Inculpații din cel de-al doilea dosar

1. Wexler Lior

2. Lăpușanschi Adrian

3. Luculescu Daniel

4. Bîrsan George, zis „George Lungu”

5. Neacșu (Dobrescu) Andreea-Georgiana

6. Șpac Vladimir-Florin

7. Sîrbu Marian, zis „Box”

8. Stoica Alexandru-Ionuț, zis „Aticu”

9. Constandache Robert-Ioan, zis „Țâțoiu”

10. Chiru Ciprian-Adrian

11. Alecu Emil-Marius, zis „Bebino”

12. Dincă Remus-Petrică

13. Roșca Radu-Cristian

14. Ștefănescu Cristian, zis „Bididiu”

15. Georgescu Daniel-Ștefan

16. Apostol Mircea Iulian, zis „Iulică”

17. Stanciu Razvan, zis „Razvan Paris”

18. Bărbulescu Bebe-Dumitru, zis „Bebe Cămătaru”