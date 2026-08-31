Cine era Andreea, studenta din Iași ucisă de fostul iubit. Acesta s-a sinucis apoi: „Nu știu ce se întâmplă cu acești copii care o iau razna”

Andreea Daniela Gherghel, tânăra ucisă de fostul iubit, pompier, avea 22 de ani, era studentă în anul IV la Iași și se pregătea să înceapă un nou an universitar. Crima care a șocat comunitatea din Neamț și mediul universitar ieșean a avut loc duminică, în ultima sa zi de muncă din vacanță.

Dragoș și Andreea Foto: FB Brigada Informaţii

Potrivit apropiaților, Andreea lucra pe timpul verii la un local din localitatea Barticești pentru a-și câștiga propriii bani, relatează MGnews

Duminică seara era ultima ei zi de muncă înainte de revenirea la facultate, unde urma să intre în ultimul an de studii.

Familia spune că Andreea era o fată liniștită, cu planuri de viitor și preocupată de cariera sa. Nimeni nu și-ar fi imaginat că vacanța de vară se va încheia într-un mod atât de dramatic.

O relație începută în liceu și încheiată după șase ani

Potrivit tatălui fetei, tânăra și fostul său iubit, Dragoș Sescu, se cunoșteau încă din perioada liceului și au format un cuplu timp de aproximativ șase ani.

Cei doi s-ar fi despărțit în luna iunie, iar în ultimele săptămâni tânăra le-ar fi spus apropiaților că își dorește să pună definitiv capăt relației și să își continue viața pe un alt drum.

Atacată în fața locului de muncă

Tragedia s-a produs duminică seara, în jurul orei 22.35. Potrivit informațiilor din anchetă, Andreea se afla în fața localului unde lucra când un autoturism a oprit în apropiere.

Din mașină ar fi coborât fostul iubit al tinerei, care ar fi atacat-o cu un cuțit, după care a părăsit locul faptei. Echipajele medicale sosite la fața locului au transportat-o de urgență la Spitalul Municipal Roman, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața.

Fostul iubit, găsit mort la scurt timp după crimă

La câteva ore după atacul furibund, fostul iubit al Andreei, a fost găsit spânzurat de un copac, la periferia localității Pildești. Bărbatul era subofițer în cadrul ISU Neamț, la Detașamentul de Pompieri Roman.



Având în vedere statutul său de cadru militar, ancheta este coordonată de un procuror militar din cadrul Parchetului Militar Iași.

„Din cercetările efectuate a fost stabilită identitatea victimei, care prezenta plăgi înjunghiate pe mai multe părți ale corpului, și a fost identificat autorul omorului în persoana unui subofițer pompier, ce a activat în cadrul unei unități militare din zona Moldovei. Totodată, s-a mai stabilit faptul că militarul a plecat de la locul crimei la bordul unui autoturism cu care a parcurs o distanță de circa 11 kilometri și pe care l-a abandonat în apropierea localității Pildești. În același areal a fost identificat și corpul neînsuflețit al militarului, prezentând pe haine urme de substanță brun-roșcată (ce pare a fi sânge) și nămol. În prezenta cauză sunt efectuate acte de urmărire penală de către Serviciul Criminalistic, sub conducerea unui procuror din cadrul Parchetului Militar, în vederea stabilirii în detaliu a împrejurărilor și circumstanțelor în care cele două persoane au decedat”, a declarat colonelul magistrat (dr.) Codrin Ichim Sîrcu, prim-procuror al Parchetului Militar Iași, relatează Brigada de Informații.

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„Pe ea să o odihnească Dumnezeu în pace, iar pe el să-l tortureze veșnic în flăcările iadului”

Uciderea Andreei de fostul său iubit sa a provocat un val de emoție în comunitatea locală, printre colegii de facultate și în rândul celor care au cunoscut-o.

„Pe ea să o odihnească Dumnezeu în pace, iar pe el să-l tortureze veșnic în flăcările iadului, dementul pământului!”, a comentat cineva pe pagina de Facebook Brigada de Informații.

„Păcat de ei, că erau tineri. Nu știu ce se întâmplă cu acești copii care o iau razna. Certuri și despărțiri între tineri au fost dintotdeauna, dar parcă nu se terminau cu așa ceva.”, a scris o altă persoană

„Obsesie. Asta nu e iubire. A distrus și viețile părinților fetei”

Gestul pompierului a fost condamnat vehement pe aceeași rețea socială:

„Obsesie. Asta nu e iubire. Nu mai exista altă persoană cu care să faci o relație în toată lumea asta? Și nu poți sta singur? Sunt atâtea persoane care trăiesc singure toată viața și tot așa o grămadă care își schimbă partenerul din diverse motive, dar să ajungi să comiți o crimă este deja obsesie și boală psihică!”, se arată într-un alt comentariu.

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„Bolnavi la cap, nu pot trece peste o despărțire. Ok, ai iubit-o sau l-ai iubit, nu a mers, sănătate, sunt atâtea fete și atâția băieți pe pământul ăsta. Suferim o perioadă, dar după aceea viața merge mai departe”, a scris altcineva.

„Un tânăr cu un viitor prosper și o viață înainte s-a distrus pe sine și a distrus și viețile părinților fetei! Unde Dumnezeu lipsește, intră Satana”, scrie într-un alt comentariu

„Nu am să înțeleg niciodată de ce să îi iei viața cuiva doar pentru că nu mai vrea o relație cu tine”

Încă mai curg valuri de comentarii:

„Și uite de-aia mă gândesc serios ca fetița mea să practice un sport de contact și cursuri de autoapărare pe măsură ce crește... Parcă astfel de cazuri se întâmplă din ce în ce mai des și începe să mi se pară necesar ca femeile să știe să se apere în situații critice. Păcat de fata aceea, avea toată viața înainte... Nu am să înțeleg niciodată de ce să îi iei viața cuiva doar pentru că nu mai vrea o relație cu tine. Viața merge înainte, dragoste cu sila nu se poate”.