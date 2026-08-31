 Cine era Andreea, studenta din Iași ucisă de fostul iubit. Acesta s-a sinucis apoi: „Nu știu ce se întâmplă cu acești copii care o iau razna” | adevarul.ro
search
Luni, 31 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cine era Andreea, studenta din Iași ucisă de fostul iubit. Acesta s-a sinucis apoi: „Nu știu ce se întâmplă cu acești copii care o iau razna”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Andreea Daniela Gherghel, tânăra ucisă de fostul iubit, pompier, avea 22 de ani, era studentă în anul IV la Iași și se pregătea să înceapă un nou an universitar. Crima care a șocat comunitatea din Neamț și mediul universitar ieșean a avut loc duminică, în ultima sa zi de muncă din vacanță.

Dragoș și Andreea
Dragoș și Andreea Foto: FB Brigada Informaţii

Potrivit apropiaților, Andreea lucra pe timpul verii la un local din localitatea Barticești pentru a-și câștiga propriii bani, relatează MGnews

Duminică seara era ultima ei zi de muncă înainte de revenirea la facultate, unde urma să intre în ultimul an de studii.

Familia spune că Andreea era o fată liniștită, cu planuri de viitor și preocupată de cariera sa. Nimeni nu și-ar fi imaginat că vacanța de vară se va încheia într-un mod atât de dramatic.

O relație începută în liceu și încheiată după șase ani

Potrivit tatălui fetei, tânăra și fostul său iubit, Dragoș Sescu, se cunoșteau încă din perioada liceului și au format un cuplu timp de aproximativ șase ani.

Cei doi s-ar fi despărțit în luna iunie, iar în ultimele săptămâni tânăra le-ar fi spus apropiaților că își dorește să pună definitiv capăt relației și să își continue viața pe un alt drum.

Atacată în fața locului de muncă

Tragedia s-a produs duminică seara, în jurul orei 22.35. Potrivit informațiilor din anchetă, Andreea se afla în fața localului unde lucra când un autoturism a oprit în apropiere.

Din mașină ar fi coborât fostul iubit al tinerei, care ar fi atacat-o cu un cuțit, după care a părăsit locul faptei. Echipajele medicale sosite la fața locului au transportat-o de urgență la Spitalul Municipal Roman, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața.

Fostul iubit, găsit mort la scurt timp după crimă

La câteva ore după atacul furibund, fostul iubit al Andreei, a fost găsit spânzurat de un copac, la periferia localității Pildești. Bărbatul era subofițer în cadrul ISU Neamț, la Detașamentul de Pompieri Roman.

Având în vedere statutul său de cadru militar, ancheta este coordonată de un procuror militar din cadrul Parchetului Militar Iași.

„Din cercetările efectuate a fost stabilită identitatea victimei, care prezenta plăgi înjunghiate pe mai multe părți ale corpului, și a fost identificat autorul omorului în persoana unui subofițer pompier, ce a activat în cadrul unei unități militare din zona Moldovei. Totodată, s-a mai stabilit faptul că militarul a plecat de la locul crimei la bordul unui autoturism cu care a parcurs o distanță de circa 11 kilometri și pe care l-a abandonat în apropierea localității Pildești. În același areal a fost identificat și corpul neînsuflețit al militarului, prezentând pe haine urme de substanță brun-roșcată (ce pare a fi sânge) și nămol. În prezenta cauză sunt efectuate acte de urmărire penală de către Serviciul Criminalistic, sub conducerea unui procuror din cadrul Parchetului Militar, în vederea stabilirii în detaliu a împrejurărilor și circumstanțelor în care cele două persoane au decedat”, a declarat colonelul magistrat (dr.) Codrin Ichim Sîrcu, prim-procuror al Parchetului Militar Iași, relatează Brigada de Informații.

Detalii tulburătoare în cazul crimei din Târgu Jiu. Bătrâna ucisă a murit de mâna nepotului pe care l-a protejat de Poliție: „Eu i-am crescut!”

„Pe ea să o odihnească Dumnezeu în pace, iar pe el să-l tortureze veșnic în flăcările iadului”

Uciderea Andreei de fostul său iubit sa a provocat un val de emoție în comunitatea locală, printre colegii de facultate și în rândul celor care au cunoscut-o.

„Pe ea să o odihnească Dumnezeu în pace, iar pe el să-l tortureze veșnic în flăcările iadului, dementul pământului!”, a comentat cineva pe pagina de Facebook Brigada de Informații.

„Păcat de ei, că erau tineri. Nu știu ce se întâmplă cu acești copii care o iau razna. Certuri și despărțiri între tineri au fost dintotdeauna, dar parcă nu se terminau cu așa ceva.”, a scris o altă persoană

„Obsesie. Asta nu e iubire. A distrus și viețile părinților fetei”

 Gestul pompierului a fost condamnat vehement pe aceeași rețea socială:

„Obsesie. Asta nu e iubire. Nu mai exista altă persoană cu care să faci o relație în toată lumea asta? Și nu poți sta singur? Sunt atâtea persoane care trăiesc singure toată viața și tot așa o grămadă care își schimbă partenerul din diverse motive, dar să ajungi să comiți o crimă este deja obsesie și boală psihică!”, se arată într-un alt comentariu.

Un bărbat și-a ucis soția și cei șase copii, apoi și-a luat viața. Fusese concediat cu câteva săptămâni înainte

„Bolnavi la cap, nu pot trece peste o despărțire. Ok, ai iubit-o sau l-ai iubit, nu a mers, sănătate, sunt atâtea fete și atâția băieți pe pământul ăsta. Suferim o perioadă, dar după aceea viața merge mai departe”, a scris altcineva.

„Un tânăr cu un viitor prosper și o viață înainte s-a distrus pe sine și a distrus și viețile părinților fetei! Unde Dumnezeu lipsește, intră Satana”, scrie într-un alt comentariu 

„Nu am să înțeleg niciodată de ce să îi iei viața cuiva doar pentru că nu mai vrea o relație cu tine”

Încă mai curg valuri de comentarii:

„Și uite de-aia mă gândesc serios ca fetița mea să practice un sport de contact și cursuri de autoapărare pe măsură ce crește... Parcă astfel de cazuri se întâmplă din ce în ce mai des și începe să mi se pară necesar ca femeile să știe să se apere în situații critice. Păcat de fata aceea, avea toată viața înainte... Nu am să înțeleg niciodată de ce să îi iei viața cuiva doar pentru că nu mai vrea o relație cu tine. Viața merge înainte, dragoste cu sila nu se poate”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
digi24.ro
image
Scenariul care îl îngrozește pe Putin: „Mă vor spânzura”. Ce pregătește Kremlinul pentru a evita eșecul în Ucraina
stirileprotv.ro
image
Clotilde Armand, condamnată la ÎNCHISOARE! Ce se va întâmpla cu fosta primărița a S1
gandul.ro
image
Petrolul o ia razna după atacurile SUA-Iran! Brent se apropie de 90 de dolari pe baril
mediafax.ro
image
I-a șocat pe toți cei de la FCSB: „I-am trimis dimineața asistentul medical acasă. Frisoane, vomă, stări de rău”
fanatik.ro
image
Noile scenarii ale guvernării, dependente de viteza lui Nicușor Dan: încet sau foarte încet. „Fără slugile PSD”
libertatea.ro
image
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Cine îl poate folosi și ce amenzi riscă cei care încalcă regulile
digi24.ro
image
Rică Răducanu: „Am slăbit 20 de kg” A vorbit pe larg despre situația delicată în care se află
gsp.ro
image
Cum l-a numit bașkanul lui Gaziantep pe Mirel Rădoi, după ce l-a dat afară: "Nu exagerez"
digisport.ro
image
Lionel Messi pune capăt carierei internaționale. „Am dat tot ce am avut”
click.ro
image
Sondajele prezentate în ședința decisivă a PSD: Cine este considerat vinovat pentru criza politică și cine conduce în intenția de vot
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Satul din Italia construit în craterul unui vulcan stins. Toamna, mii de turişti vin la festivalul castanelor
observatornews.ro
image
Motivul HALUCINANT pentru care Dragoș, subofițerul de la ISU Neamț, a ucis-o pe Andreea. Filmul tragediei
cancan.ro
image
Pensionarii vor plăti 1.000.000.000€ CASS din pensie în 2026. Parlamentarii au pensie specială de 12.000 lei
newsweek.ro
image
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
prosport.ro
image
În ce țări se vorbește limba română și unde are statut de limbă oficială. Unele sunt la mii de kilometri de România
playtech.ro
image
Marius Șumudică – Gigi Becali, discuție despre tactica FCSB: „Bine, mă, știi tu mai bine?”
fanatik.ro
image
Patru minute de indignare, ani de avertismente: ce nu arată filmarea cu „bătrânica” din Dorobanți
ziare.com
image
Adio, Spania: transferul lui Andrei Rațiu e 99% gata!
digisport.ro
image
Cheesecake raw vegan cu zmeură
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată cea mai luxoasă casă din România. Nimeni nu mai are așa. Suleyman Magnificul ar fi invidios. Finalizarea ei a durat 12 ani. Nici în filme nu ai văzut așa ceva / VIDEO
romaniatv.net
image
Cardul de sănătate, înlocuit de cartea de identitate electronică. Anunțul CNAS pentru pacienți si clinici
mediaflux.ro
image
Pădurea „Gheorghe Hagi”: cum arată „stadionul” din Constanța la 3 ani după demolare și zeci de promisiuni pentru startul lucrărilor
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
VIDEO Alina Pușcău a slăbit 10 kilograme și începe să-și piardă părul în lupta cu cancerul. Ce s-a întâmplat după primele ședințe de tratament
actualitate.net
image
Cătălin Măruță a revenit la TV după doar 7 luni! „Simt platoul de la Antena 1 ca și cum ar fi deja casa mea”
click.ro
image
Ce greșeală a făcut Andreea Popescu în căsnicia cu Rareș Cojoc: „Regret și mi-am cerut iertare”
click.ro
image
Imagini de colecție cu Loredana Groza de la Festivalul Mamaia 1986. „Am zis: vom muri aici, sub dărâmături”
click.ro
Diana Spencer, Prințesă de Wales (1961 1997), GettyImages (1) jpg
Un fost amant a vândut presei intimitățile trăite cu Prințesa Diana: „Se agăța de el în pat și nu-l lăsa să plece”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Prințul Harry la New York, octombrie 2023, Foto Getty (3) jpg
Meghan Markle este ”șocată emoțional” după revenirea în Marea Britanie, țara în care s-a simțit mereu ”profund nefericită”
okmagazine.ro
Bătălia de la Turtucaia. Pictură de Dimitar Giudzhenov
Coșmarul captivității din Bulgaria: „Ofițerul Român în loc să dea probă de cumpătare a fost risipitor și fanfaron”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum au pierdut româncele titlul de „regine” la videochat? Cât se mai câștigă într-o lună: „Recordul a fost 2 milioane de euro”
image
Cătălin Măruță a revenit la TV după doar 7 luni! „Simt platoul de la Antena 1 ca și cum ar fi deja casa mea”

OK! Magazine

image
Putea fi salvată? După accidentul auto, Prințesa Diana a agonizat aproape o oră și a murit după o altă oră la spital