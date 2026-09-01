Instanța unde dosarele „cu greutate” sunt plimbate între sălile de judecată cu un cărucior de la Auchan

Un cărucior de cumpărături inscripționat cu numele Auchan a ajuns să fie folosit în interiorul unei instanțe de judecată ieșene pentru ca angajații să poată căra zecile de volume grele de dosare de la o sală la alta.

Cărucior folosit pentru dosare Foto: Ziarul de Iași

Căruciorul a fost adus în incinta Judecătoriei Iași de un fost angajat, care își dorea un cărucior propriu pentru activitatea de serviciu, potrivit conducerii Curții de Apel Iași. Bărbatul este de ceva timp pensionar, dar practica folosirii unor astfel de mijloace de transport pentru a deplasa dosare este una des întâlnită.

Vicepreședinta Curții de Apel Iași spune că acest cărucior nu a fost cumpărat.

„Acel cărucior a fost adus de un angajat, care s-a pensionat între timp. Dorința a fost de a avea un cărucior al lui în activitatea pe care o desfășura”, a explicat judecătoarea Diana-Mihaela Cheptene-Micu, vicepreședinta Curții de Apel Iași, pentru „Ziarul de Iași”.

Nevoia de cărucioare în instanțe este una cât se poate de reală, arată judecătoarea Cheptene, amintind că sunt volume foarte mari de dosare care trebuie transportate.

„Achiziționăm doar cărucioare noi. Însă nu putem cumpăra cărucioare tuturor angajaților, pentru că dacă ai o sută și ceva de angajați, câți are Judecătoria Iași, trebuie să ai un parc auto mai mare decât al unui supermarket”, a explicat Diana-Mihaela Cheptene-Micu.

Vicepreședinta Curții de Apel Iași mai spune că instituțiile au făcut în ultimii ani achiziții de astfel de cărucioare, dar că există inclusiv angajați care și-ar dori să aibă unul propriu. La o căutare aprofundată pe portalul de achiziții publice, există doar trei cărucioare cumpărate în ultimii 5 ani.