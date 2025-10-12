Tragedie în județul Cluj: doi tineri de 25 de ani au murit într-un accident cumplit cu un camion încărcat cu cherestea

Doi tineri, un bărbat și o femeie, ambii în vârstă de aproximativ 25 de ani, și-au pierdut viața duminică dimineață într-un accident rutier grav produs pe DN 1C, în localitatea Câțcău, județul Cluj. Mașina în care se aflau s-a izbit violent de un camion care transporta cherestea, impactul fiind devastator.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj, la fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri și paramedici SMURD. În urma coliziunii, bărbatul aflat la volan a rămas încarcerat între fiarele contorsionate ale autoturismului, în timp ce femeia a fost proiectată în afara vehiculului.

„În afara autoturismului a fost găsită o femeie, ambele victime prezentând leziuni incompatibile cu viaţa. Bărbatul a fost extras din autoturism de către pompieri”, au transmis reprezentanții ISU Cluj.

Echipajele medicale au încercat să resusciteze victimele, însă rănile suferite erau prea grave, iar medicii au fost nevoiți să declare decesul ambilor tineri la locul accidentului.

Șoferul camionului care transporta cherestea a scăpat nevătămat și a refuzat transportul la spital.

Traficul rutier pe DN 1C a fost complet blocat timp de mai multe ore, în timp ce polițiștii au efectuat cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei.

Primele informații arată că autoturismul ar fi pierdut controlul într-o curbă și s-ar fi izbit frontal de camion, însă ancheta este în desfășurare.