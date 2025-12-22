Un șofer de 20 de ani a intrat cu mașina în geamul unui magazin în timp ce făcea drifturi. Cu ce sancțiune s-a ales

Un șofer din Lugoj a rămas fără permis de conducere luni dimineața, după ce a intrat cu mașina în geamul exterior al unui magazin de electrocasnice, în timp ce încerca să facă drifturi.

Mai multe echipaje de poliție au ajuns la locul accidentului și au stabilit că șoferul a scăpat nevătămat în urma „cascadoriei”, scrie presa locală.

După ce a pierdut controlul asupra volanului, acesta a lovit o construcție de protecție aflată pe trotuar și s-a oprit în vitrina societății comerciale.

Conform mai multor martori, bărbatul ar fi scăpat mașina de sub control după ce a apăsat prea tare pedala de accelerație. Polițiștii i-au reținut permisul de conducere și i-au aplicat o amendă considerabilă.

„Din verificările efectuate a rezultat faptul că un tânăr de 20 de ani a condus un autoturism în parcarea unei societăți comerciale situate pe strada Timișorii, iar la un moment dat a pătruns cu autoturismul în interiorul societății, fiind provocate doar pagube materiale.

În urma celor constatate, s-a stabilit că acesta a manifestat un comportament agresiv în trafic, constând în întoarcerea vehiculului prin folosirea frânei de ajutor, precum și pornirea vehiculului de pe loc prin patinarea excesivă, în gol, a roților”, a anunțat IPJ Timiș.

Potrivit autorităților, șoferul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.835 de lei, fiindu-i totodată reținut permisul de conducere pentru o perioadă de 120 de zile.