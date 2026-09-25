Un bărbat de 50 de ani din județul Argeș, care a provocat miercuri dimineața un accident pe DJ 663, în zona localității Budieni, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii gorjeni.

Șoferul a pierdut controlul mașinii și a intrat în zona de acces a unui magazin. Verificările au arătat că avea suspendat dreptul de a conduce, autorizația provizorie a autoturismului era expirată, iar etilotestul a indicat 1,49 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„La data de 23 sepptembrie 2026, polițiști din cadrul Poliției Orașului Târgu Cărbunești au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un bărbat de 50 de ani, din comuna Bîrla, județul Argeș, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, față de acesta fiind luată măsura reținerii, pe bază de ordonanță, pentru 24 ore și introducerii în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj”, potrivit IPJ Gorj.

În plus, bărbatul se afla sub control judicar atunci când a produs accidentul.

Evenimentul a avut loc pe DJ 663, în zona Budieni. Șoferul se afla singur în autoturism, fiind rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.