 Un șofer aflat sub control judiciar a făcut prăpăd cu mașina. S-a urcat bet la volan și s-a oprit într-un magazin alimentar | adevarul.ro
search
Vineri, 25 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Un șofer aflat sub control judiciar a făcut prăpăd cu mașina. S-a urcat bet la volan și s-a oprit într-un magazin alimentar

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un bărbat de 50 de ani din județul Argeș, care a provocat miercuri dimineața un accident pe DJ 663, în zona localității Budieni, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii gorjeni.

Șoferul a pierdut controlul mașinii și a intrat în zona de acces a unui magazin. Verificările au arătat că avea suspendat dreptul de a conduce, autorizația provizorie a autoturismului era expirată, iar etilotestul a indicat 1,49 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„La data de 23 sepptembrie 2026, polițiști din cadrul Poliției Orașului Târgu Cărbunești au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un bărbat de 50 de ani, din comuna Bîrla, județul Argeș, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, față de acesta fiind luată măsura reținerii, pe bază de ordonanță, pentru 24 ore și introducerii în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj”, potrivit IPJ Gorj.

În plus, bărbatul se afla sub control judicar atunci când a produs accidentul.

Evenimentul a avut loc pe DJ 663, în zona Budieni. Șoferul se afla singur în autoturism, fiind rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Mașina s-a oprit în magazin
Mașina s-a oprit în magazin Foto: Facebook/Gorj online

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism
digi24.ro
image
Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”
stirileprotv.ro
image
Ploșnițele din închisori urmează să fie congelate la temperaturi de -20 de grade Celsius. Procesele pierdute la CEDO ar fi impus soluții radicale
gandul.ro
image
Scene INCENDIARE în Veneția! Un cuplu, filmat când făcea sex pe un „vaporetto” cu turiști
mediafax.ro
image
„Nu sunt niște bau-bau!” Oficialul FRF, încrezător înainte de Suedia - România: Tricolorii nu se tem de Isak și Gyokeres
fanatik.ro
image
SURSE Cum arată Guvernul Mureșan. Numele-surpriză din lista de miniștri
libertatea.ro
image
Lovitură de teatru: Cel mai vocal susținător al lui Trump îi cere demiterea imediată
digi24.ro
image
Craiova a cerut suspendarea lui Reghecampf, Gigi Becali a avut un nou derapaj rasist în direct: „Ce, sunt țigan?”
gsp.ro
image
Ilie Năstase: ”Sper să moară înaintea mea, să poată să mă îngroape acolo”
digisport.ro
image
Clătite cu mere și scorțișoară. Rețeta simplă pentru un desert delicios
click.ro
image
Cazul tinerei găsite moartă în valiză, în râul Olt. Filmul crimei și mărturia unui martor. Iubitul Valentinei este dat în urmărire
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Un sat întreg care vine cu propriul lac se vinde cu 180.000 de euro. Care este motivul proprietarilor
observatornews.ro
image
Adevărul despre Alex Gîlcă de la Asia Express. De ce nu-l suportă mama lui Valerie Lungu
cancan.ro
image
Când intră pensiile pe card în octombrie? Ce se întâmplă cu pensia dacă poștașul nu te găsește acasă?
newsweek.ro
image
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
prosport.ro
image
Unde poți găsi un job part-time în 2026. Domeniile care fac cele mai multe angajări şi cât se câştigă
playtech.ro
image
Naționala Suediei, lot fără vedete din Allsvenskan: doar doi jucători din campionatul intern
fanatik.ro
image
Cum a evoluat ratingul de țară al României în ultimii 35 de ani. Cele două perioade de „junk” prin care a trecut țara noastră
ziare.com
image
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Nicolae Stanciu! Răspunsul pentru FCSB
digisport.ro
image
„Eu am reușit să scap, ea nu a mai avut această șansă”. Fosta parteneră a suspectului din cazul Valentinei, dezvăluiri despre coșmarul trăit alături de acesta
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Carmen Șerban din București. Artista are un perete plin cu icoane. În schimb, bucătăria e decorată într-un fel excentric, în nuanțe de roșu aprins / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Pensionarii trebuie să depună acte suplimentare. Veniturile mai puțin cunoscute care se iau în calcul la pensie
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac a scos «bestia» din colecție! Cum arată limuzina din 1968 pe care au avut-o John Lennon, Coco Chanel, Ceaușescu și Saddam Hussein
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală”
actualitate.net
image
„Eu am reușit să scap, ea nu a mai avut această șansă”. Fosta parteneră a suspectului din cazul Valentinei, dezvăluiri despre coșmarul trăit alături de acesta
click.ro
image
Când și-au văzut fiica moartă, părinții lui Hayden Panettiere au spus un singur lucru – că-și doresc cerceii pe care-i purta decedata!
click.ro
image
Ce spune Romanița Iovan despre diferența de vârstă dintre ea și Iulian Gogan. Câți ani îi despart pe cei doi
click.ro
Dolores Del Rio foto Profimedia jpg
„Lolita” din Old Hollywood avea interzis la sex de la medici, dar asta n-a împiedicat-o să facă revagii prin dormitoareale starurilor vremii
okmagazine.ro
Kate Tom Cruise, Profimedia (1) jpg
Gafă din nou? Sau curtoazie? A doua oară când gestul lui Tom Cruise din apropierea Prințesei Kate ridică semne de întrebare
okmagazine.ro
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov, decorat cu un simbol al concordiei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Siegfried Mureșan și soția sa au aniversat 10 ani de căsătorie. Fotografie rară de la nunta politicianului
image
„Eu am reușit să scap, ea nu a mai avut această șansă”. Fosta parteneră a suspectului din cazul Valentinei, dezvăluiri despre coșmarul trăit alături de acesta

OK! Magazine

image
Gafă din nou? Sau curtoazie? A doua oară când gestul lui Tom Cruise din apropierea Prințesei Kate ridică semne de întrebare