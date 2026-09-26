Steaua a cucerit „bronzul” în fața unei echipe care 16 ani la rând a disputat finala campionatului!

Echipa de rugby Steaua București s-a clasat pe locul 3 în ediția 2026 a primei divizii din România. În meciul în care s-a decis câștigătoarea medaliilor de bronz, formația roș-albastră s-a impus cu 31-24 (11-5) în fața lui CSM Știința Baia Mare.

Steliștii au primit medaliile de bronz la finalul partidei cu CSM Știința Baia Mare Foto: MARIAN VALENTIN BURLACU

Steaua a dominat tactic partida, a condus în permanență şi s-a impus fără mari emoții. Cu toate acestea, raportul de încercări a fost favorabil băimărenilor: 3-4. Alin Conache a marcat 16 puncte pentru bucureșteni din două transformări și patru lovituri de pedeapsă.

Campioană en titre, CSM Știința Baia Mare a ratat anul acesta clasarea pe podium pentru prima oară din 2008! De atunci, maramureșenii au câștigat nouă din cele zece titluri de campioană pe care le are în palmares. Este de semnalat, totodată, că această echipă a disputat ultimele 16 finale ale campionatului de rugby al României!

Steliștii au făcut față înaintării maramureșenilor Foto: Marian Burlacu

Steaua deține recordul de titluri de campioană în rugby-ul românesc: 24. Ultimul a fost cucerit acum 20 de ani, tot într-o finală cu Baia Mare. Steaua s-a clasat pe locul 3 ultima oară în 2024, când s-a impus cu 36-30 în fața lui Dinamo, și în 2020, când a câștigat (33-13) disputa cu aceeași formație.

Pe Stadionul Național de Rugby „Arcul de Triumf”, astăzi (sâmbătă, 26 septembrie 2026), la ora 15.00, se va disputa finala competiției, între SCM USV Timișoara și CS Dinamo București, formațiile care au terminat pe primele două locuri sezonul regular din LRK 2026. Și această confruntare va fi transmisă de TVR Sport.

Gruparea bănățeană pornește ușor favorită. SCM Timișoara a câștigat primele două ediții ale Supercupei, deține Cupa României și este campioană a României la rugby în 7, varianta olimpică a sportului cu balonul oval. O victorie în finala cu Dinamo i-ar aduce încă un titlu național, cel la rugby în XV. Iar bănățeanii ar realiza astfel „careul de ași”.

De partea cealaltă, Dinamo caută să demonstreze că a depășit perioada mai puțin fastă din a doua parte a campionatului. Și că n-a fost o întâmplare că a dominat cu autoritate turul de campionat.

Ultimele finale ale Campionatului Național de rugby

7 septembrie 2025: SCM USV Timișoara - CSM Știința Baia Mare 24-36

8 septembrie 2024: SCM USV Timișoara - CSM Știința Baia Mare 22-21

9 decembrie 2023: CS Dinamo București - CSM Știința Baia Mare 17-13

4 decembrie 2022: CSM Știința Baia Mare - CSA Steaua 22-15

16 octombrie 2021: CSM Știința Baia Mare - CSA Steaua 11-3

12 septembrie 2020: CSM Știința Baia Mare - SCM Timișoara 23-17

25 mai 2019: CSM Știința Baia Mare - CSA Steaua 24-22

26 mai 2018: Timișoara Saracens - CSM Știința Baia Mare 21-15

20 mai 2017: Timișoara Saracens - CSM Știința Baia Mare 17-16

5 decembrie 2015: Timișoara Saracens - CSM Știința Baia Mare 18-15

13 septembrie 2014: CSM Știința Baia Mare - RCJ Farul Constanța 25-19

5 octombrie 2013: RCM Timișoara - CSM Știința Baia Mare 25-19

7 octombrie 2012: RCM Timișoara - CSM Știința Baia Mare 16-6

26 noiembrie 2011: CSM Știința Baia Mare - CSA Steaua 24-12

2 octombrie 2010: CSM Știința Baia Mare - CSA Steaua 28-21

26 septembrie 2009: CSM Știința Baia Mare - CSA Steaua 18-16

31 mai 2008: CS Dinamo - CSA Steaua 6-0

20 mai 2007: CS Dinamo - CSA Steaua 16-9

20 mai 2006: CSA Steaua - Contor Arad 26-9

14 mai 2005: CSA Steaua - CS Dinamo 25-18

5 iunie 2004: CS Dinamo - CSA Steaua 32-21

Meciul pentru locurile 5-6, CS Rapid București - CS „U” ELBI Cluj, nu se va mai disputa, formația transilvană având probleme de efectiv. Partida va fi câștigată la „masa verde” (5-0) de giuleșteni. Pe locul 7 a terminat RC Gura Humorului.