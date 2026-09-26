 Fragment de dronă descoperit pe litoral, la Agigea. Autoritățile investighează proveniența obiectului | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 26 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Fragment de dronă descoperit pe litoral, la Agigea. Autoritățile investighează proveniența obiectului

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un fragment de dronă a fost găsit sâmbătă dimineață, pe litoral, în zona Agigea, iar martorii au alertat imediat autoritățile. Specialiștii urmează să analizeze resturile și să stabilească de unde provin.

Fragmentul de dronă a fost observat în cursul dimineții
Fragmentul de dronă a fost observat în cursul dimineții Foto: Captură FB Gazeta Dobrogeană

Descoperirea a fost făcută la malul mării, în jurul orei 7:00, relatează Gazeta Dobrogeană.

Martorii care au observat fragmentul de dronă au anunţat autorităţile, care urmează să verifice fragmentul şi să stabilească provenienţa acestuia.

Amintim că, tot sâmbătă, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că două aeronave F‑18 ale Forțelor Aeriene Spaniole au fost ridicate de la sol după ce o țintă aeriană a fost reperată în spațiul ucrainean, aproape de granița României.

Pentru nordul județului Tulcea a fost emis și un mesaj RO‑Alert, însă nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Vineri, 25 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o altă ţintă aeriană, la 20 kilometri Est de Galaţi.   

În ultimele luni, fragmente de drone aduse de valuri au fost găsite în mai multe stațiuni de pe litoral. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O baladă country doboară un record deţinut de piesa lui Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You” VIDEO
digi24.ro
image
Amenzi de până la 1.000 de euro pentru părinții care refuză să învețe italiana. Noua măsură adoptată de Guvernul Meloni
stirileprotv.ro
image
Gândul a avut dreptate! Programul de Guvernare al lui Siegfried Mureșan este scris cu Inteligența Artificială. Publicăm dovada din documente oficiale
gandul.ro
image
Doi generali de top au murit striviți. NICIUN supraviețuitor din delegația militară de elită
mediafax.ro
image
Edi Iordănescu, după înfrângerea cu Suedia: România va câștiga returul de la București
fanatik.ro
image
Palatul în care încă mai tropăie fantomele Bucureștiului de altădată. Povestea casei lui Hermann Rieber
libertatea.ro
image
Ultimul pretext al lui Putin pentru a nu opri războiul împotriva Ucrainei. Ce spune despre un posibil conflict cu Europa
digi24.ro
image
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
gsp.ro
image
Gabi Tamaș a văzut interviul lui Ianis Hagi și a folosit cuvinte greu de digerat
digisport.ro
image
U2 a revenit în locul de unde a început totul. Concert aniversar la 50 de ani de la înființarea trupei
click.ro
image
Propagandiștii ruși anunță o nouă „operațiune militară specială” în care ar folosi direct arme nucleare: „Va fi foarte scurtă”
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Cât costă o noapte de cazare în Bucovina, în vacanţa de 1 Decembrie. Unii turişti vor avea parte de reduceri
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții TULBURĂTOARE pentru 2028
cancan.ro
image
Pensionar cu pensie de 6.600 de lei deși s-a pensionat la doar 59 ani. Câte puncte de stabilitate a avut?
newsweek.ro
image
Au intrat peste Cristina ICH în casă! Cum au găsit-o: „A fost filmat totul”
prosport.ro
image
Unde poți călători fără viză cu pașaport românesc. România, în clasamentul celor mai puternice pașapoarte
playtech.ro
image
„Aceeași ciorbă reîncălzită”: Horia Ivanovici, discurs dur după debutul lui Hagi la națională
fanatik.ro
image
O organizație de mediu reclamă România la Comisia Europeană și cere blocarea celui mai mare proiect de dezvoltare a unui domeniu schiabil
ziare.com
image
"S-a uitat la stele şi i-a spus: 'Nu mai suntem compatibili'!" Unul dintre cele mai celebre cupluri din lume e istorie
digisport.ro
image
Tânărul de 19 ani de la „Vocea României” pentru care toți jurații s-au bătut. Smiley și-a dat pălăria, iar Irina Rimes cardul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Carmen Șerban din București. Artista are un perete plin cu icoane. În schimb, bucătăria e decorată într-un fel excentric, în nuanțe de roșu aprins / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscopul weekendului 26-27 septembrie 2026. Ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
mediaflux.ro
image
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală”
actualitate.net
image
Tânărul de 19 ani de la „Vocea României” pentru care toți jurații s-au bătut. Smiley și-a dat pălăria, iar Irina Rimes cardul
click.ro
image
Restaurantul „Doi Cocoși” a fost demolat! Aurel Pădureanu: „Aici mâncau și bogatul și săracul!” Ce a construit în loc familia lui Cristi Borcea
click.ro
image
Presley Gerber, incinerat la doar câteva zile de la moartea sa. Unde va fi păstrată cenușa fiului lui Cindy Crawford
click.ro
Wilhelm al II lea, profimedia 0147426088 jpg
Orgia de la cabana imperială de vânătoare a generat un scandal monstru la Palat! Viața EXPLOZIVĂ a Prințesei Charlotte, sora Kaiserului
okmagazine.ro
Dolores Del Rio foto Profimedia jpg
„Lolita” din Old Hollywood avea interzis la sex de la medici, dar asta n-a împiedicat-o să facă ravagii prin dormitoarele starurilor vremii
okmagazine.ro
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov, decorat cu un simbol al concordiei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Vica Blochina dezvăluie ce i-a fost cel mai greu de când relația ei amoroasă a devenit mai serioasă. „Sunt un om super liber”
image
Tânărul de 19 ani de la „Vocea României” pentru care toți jurații s-au bătut. Smiley și-a dat pălăria, iar Irina Rimes cardul

OK! Magazine

image
Diva cu ochi frumoși care au plâns prea mult. Fostul soț s-a sinucis, și-a pierdut fiul la 42 de ani și a murit la 43