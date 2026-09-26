Fragment de dronă descoperit pe litoral, la Agigea. Autoritățile investighează proveniența obiectului

Un fragment de dronă a fost găsit sâmbătă dimineață, pe litoral, în zona Agigea, iar martorii au alertat imediat autoritățile. Specialiștii urmează să analizeze resturile și să stabilească de unde provin.

Fragmentul de dronă a fost observat în cursul dimineții Foto: Captură FB Gazeta Dobrogeană

Descoperirea a fost făcută la malul mării, în jurul orei 7:00, relatează Gazeta Dobrogeană.

Martorii care au observat fragmentul de dronă au anunţat autorităţile, care urmează să verifice fragmentul şi să stabilească provenienţa acestuia.

Amintim că, tot sâmbătă, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că două aeronave F‑18 ale Forțelor Aeriene Spaniole au fost ridicate de la sol după ce o țintă aeriană a fost reperată în spațiul ucrainean, aproape de granița României.

Pentru nordul județului Tulcea a fost emis și un mesaj RO‑Alert, însă nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Vineri, 25 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o altă ţintă aeriană, la 20 kilometri Est de Galaţi.

În ultimele luni, fragmente de drone aduse de valuri au fost găsite în mai multe stațiuni de pe litoral.