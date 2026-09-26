 Fiica lui Eugen Teodorovici s-a căsătorit. Mesajul emoționant al tatălui | adevarul.ro
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Fiica lui Eugen Teodorovici s-a căsătorit. Mesajul emoționant al tatălui

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Fostul ministru al Finanțelor Eugen Orlando Teodorovici a publicat un mesaj emoționant cu ocazia nunții fiicei sale, Măriuca. Acesta a transmis că momentul în care fiica sa și-a întemeiat propria familie a fost unul plin de emoție și mândrie.

Colaj foto cu Eugen Orlando Teodorovici și fiica sa
Eugen Orlando Teodorovici a postat câteva fotografii de la nunta fiicei sale Foto: Facebook/Eugen Orlando Teodorovici

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Teodorovici își amintește de perioada în care fiica sa era copil și spune că acum a privit-o cu emoție pornind pe un nou drum alături de persoana pe care și-a ales-o.

„Pentru un tată, ziua în care fetița lui se așază la casa ei aduce o emoție pe care greu o poți descrie în cuvinte”, a scris fostul ministru.

Eugen Teodorovici, urare pentru fiica sa și soțul acesteia

Fostul ministru spune că este mândru să își vadă fiica fericită și îi transmite acesteia și partenerului său urări pentru noua etapă a vieții lor.

Teodorovici le-a transmis celor doi să își construiască familia pe respect și înțelegere și să rămână alături unul de celălalt în momentele dificile.

„Să vă văd astăzi o femeie atât de fericită, senină și hotărâtă este cea mai mare mândrie a mea”, a transmis acesta.

În mesaj, el vorbește și despre începutul vieții de familie a celor doi și îi îndeamnă să păstreze valorile cu care au crescut.

„Vă doresc din tot sufletul să faceți casă bună şi să vă fiți mereu refugiul unul altuia, unde respectul și înțelegerea să fie lege”, a mai scris Teodorovici.

„Voi fi mereu aici”, mesajul lui Eugen Teodorovici pentru fiica sa

Fostul ministru i-a asigurat pe cei doi că vor avea în continuare sprijinul său, indiferent de încercările pe care le va aduce viața.

„Indiferent de cum vor veni vremurile și pe unde vă va purta viața, vreau să știți clar, «ușa» inimii mele și sufletul meu vă sunt mereu deschise”, a scris Eugen Teodorovici.

Acesta le-a urat celor doi „casă de piatră” și le-a transmis să se bucure de ceea ce vor construi împreună.

Mesajul se încheie cu o adresare directă către fiica sa, într-o notă afectuoasă: „Și încă ceva, Măriucă scumpă … de azi ai familia ta și casa ta, dar orice ar fi, tu vei rămâne mereu fetița mea”.

Teodorovici a încheiat urarea cu mesajul „Dumnezeu să vă protejeze”.

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