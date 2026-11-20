Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs în noaptea de marți spre miercuri în zona seismică Vrancea a provocat avarii la mai multe clădiri ale Universității „Dunărea de Jos” din Galați, unde au fost semnalate fisuri în pereți și zone în care tencuiala s-a desprins.

Universitatea Dunărea de jos Foto: FB Universitatea Dunărea de jos

Printre imobilele afectate se numără clădirea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, construită în anii '70, arată un reportaj Digi 24.

În urma verificărilor efectuate după seism, au fost identificate fisuri atât la parter, cât și la etaj.

Probleme similare au fost constatate și la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor. Conducerea instituției susține că unele dintre degradările observate ar putea afecta inclusiv elemente importante ale construcției.

„Din punct de vedere al structurii clădirii, așa cum ați putut vedea, au fost anumite zone, unele pe care cred eu că sunt și din zona de rezistență, așa cum am discutat cu tehnicul”, a afirmat decanul facultății, Cristian Dima.

Foto: captură video Digi24

Reprezentanții Universității „Dunărea de Jos” au anunțat că verificările continuă și în alte corpuri de clădire. Potrivit acestora, mai multe spații au fost afectate de seism, însă, în acest moment, nu există indicii că siguranța studenților ar fi pusă în pericol.

„Sunt mai multe corpuri” afectate, a declarat purtătorul de cuvânt al universității, Marius Țuca, care a precizat că imobilele respective „sunt ceva mai vechi” și că „nu există deocamdată riscuri”. Oficialul a adăugat că studenții își vor continua activitatea didactică în mod normal.

Efectele cutremurului au fost observate și la Liceul „Emil Racoviță” din Galați, unde bucăți de tencuială s-au desprins din clădire.

Autoritățile locale și reprezentanții instituțiilor afectate continuă evaluările tehnice pentru a stabili amploarea pagubelor provocate de seism.

Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs miercuri dimineață, 18 noiembrie, în zona seismică Vrancea, a provocat incidente și în municipiul Brăila. Un horn s-a prăbușit de pe o clădire de pe strada Cetății, iar pompierii au intervenit pentru asigurarea zonei.