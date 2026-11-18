Cutremurul cu magnitudinea de 5,7, produs miercuri dimineață în zona seismică Vrancea, i-a trezit din somn pe numeroși români și a provocat momente de panică, în special în București. Pe Reddit, oamenii au povestit cum au simțit mișcările seismice, cum au fost treziți de alertele telefoanelor și cât de mult s-au zguduit locuințele.

Cutremurul din Vrancea i-a trezit din somn pe numeroși români și a provocat panică Foto: Shutterstock

„M-a zguduit bine... Bloc 2015”, a scris unul dintre utilizatori, într-o discuție care a adunat numeroase reacții. Alții au povestit că s-au trezit brusc, fără să înțeleagă inițial ce se întâmplă.

În cartierul Berceni, un utilizator a povestit că zgomotul produs de monitorul calculatorului l-a trezit, fiind însoțit de un zumzet asemănător celui al unei mașini de spălat. În Grozăvești, un alt bucureștean a descris seismul drept cel mai puternic pe care l-a simțit în zonă.

„M-am speriat foarte tare, la etajul 2 pe Splai. Mi-am luat câinele, m-am băgat sub grindă cu ghiozdanul de urgență”, a relatat un alt participant la discuție. Acesta a spus că a simțit două mișcări, cea de-a doua fiind mai intensă și mai lungă.

Experiențe similare au fost relatate și de locuitori din Militari, Drumul Taberei, Pipera și alte cartiere ale Capitalei. Unii au simțit cum se mișcă patul, în timp ce alții au observat ușile dulapurilor, lămpile sau obiectele din locuință balansându-se.

„Am sărit din pat ca nebunul. Am crezut că am halucinații”, a scris un utilizator. Altul a povestit că a intrat pe Reddit imediat după cutremur pentru a verifica dacă nu visase.

Unii bucureșteni au primit alerta Google înainte să simtă cutremurul

Notificările transmise de sistemul Android au fost un alt subiect intens discutat. Unii utilizatori au spus că alerta i-a trezit cu câteva secunde înainte de începerea mișcărilor pe care le-au simțit, în timp ce alții au primit mesajul în timpul sau după seism.

„A fost cu aproximativ 10 secunde înainte la București. Suficient cât să mă trezesc, să identific telefonul în timp ce verificam că nu visez”, a povestit un utilizator.

Au existat însă și persoane care au primit notificarea, dar nu au simțit deloc cutremurul. Alții s-au întrebat de ce unele telefoane au emis alerta, iar altele, aflate în aceeași locuință, nu au primit niciun mesaj.

Discuția a fost presărată și cu glume despre ora la care s-a produs seismul. „Ăștia nu știu că avem muncă mâine?”, a comentat un utilizator, în timp ce altul a spus că a crezut inițial că sună alarma de serviciu.

Dincolo de glume, mai mulți participanți la discuție au mărturisit că le-a fost greu să adoarmă la loc, de teama unei eventuale replici. Unii au povestit că au rămas să urmărească mesajele celorlalți pentru a se liniști după sperietura din timpul nopții.