Mii de bucureșteni locuiesc sau trec zilnic pe lângă clădiri care ar putea deveni extrem de periculoase în cazul unui cutremur puternic. În Capitală sunt aproximativ 2.800 de imobile încadrate la risc seismic, iar alte sute așteaptă încă o expertiză. Ritmul consolidărilor rămâne lent: doar 37 de clădiri au fost reabilitate în ultimele trei decenii.

Clădire cu bulină roșie Foto: arhivă, adevărul

Un exemplu este o clădire încadrată în clasa I de risc seismic, aflată în apropierea Kilometrului Zero al Capitalei. Imobilul este încă locuit de zeci de persoane, iar pe trotuarul din apropiere trec zilnic mii de pietoni, mulți dintre ei fără să știe la ce pericol se expun.

Starea clădirii este vizibilă chiar de la nivelul străzii. Balcoanele sunt susținute de câteva elemente metalice ruginite, iar bucăți de tencuială și elemente decorative de pe fațadă se desprind frecvent.

Potrivit datelor prezentate de TVR, în București există aproximativ 2.800 de clădiri încadrate într-o clasă de risc seismic. Dintre acestea, circa 900 sunt încadrate în clasele I și a II-a de risc, cele mai vulnerabile în cazul unui cutremur major.

În ciuda numărului mare de imobile care necesită intervenții, bilanțul consolidărilor realizate de Primăria Capitalei în ultimii 32 de ani este de numai 37 de clădiri.

Alte 1.000 de clădiri ar putea avea probleme, dar nu au fost expertizate

Situația ar putea fi chiar mai gravă decât indică statisticile oficiale. Specialiștii în seismologie atrag atenția că există alte aproximativ 800-1.000 de imobile care nu au fost expertizate și care ar putea prezenta vulnerabilități structurale.

„Sunt aproximativ 800 sau poate 1.000 pe care trebuie să le descoperim, pentru că oficial nu s-a uitat nimeni la ele”, a declarat Matei Sumbasacu, expert în seismologie în cadrul Asociației Re:Rise.

Acesta avertizează că efectele unui cutremur cu magnitudinea de peste 7 grade ar putea fi devastatoare pentru Capitală. Scenariul include prăbușiri de clădiri, avarii parțiale, drumuri blocate și probleme majore la infrastructura critică.

Printre obiectivele care ar putea fi afectate se numără spitalele și stațiile de pompieri, esențiale pentru intervenția în situații de urgență.

Parteneriatele public-private, o posibilă soluție pentru consolidări

Specialiștii consideră că autoritățile ar trebui să găsească soluții pentru accelerarea lucrărilor, inclusiv prin încheierea unor parteneriate public-private. Un astfel de mecanism ar permite implicarea unor echipe private în consolidarea imobilelor, în schimbul unor beneficii pentru efortul și investiția realizate.

Un nou cutremur puternic după seismul din Vrancea? Ce este „dubletul seismic” și cât de mare e riscul

Emil Ivănescu, arhitect și fost președinte al Ordinului Arhitecților București, susține că această formulă ar putea contribui la deblocarea proiectelor.

„Parteneriat public-privat pe clădiri, astfel încât o echipă privată să colaboreze pentru reconsolidarea unei clădiri și să poată să obțină ceva în schimbul acestui efort”, a explicat arhitectul.

Acesta a amintit și de dificultățile provocate de obținerea acordului proprietarilor, care au contribuit la întârzierea unor proiecte de consolidare.

Cutremurul din Vrancea a fost resimțit și în Capitală. Ce au raportat autoritățile

Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs miercuri dimineață în zona seismică Vrancea a avut o intensitate de gradul VI în zona epicentrală și s-a produs la o adâncime de aproximativ 120 de kilometri.

Mișcarea resimțită de populație a durat între cinci și zece secunde, a declarat Constantin Ionescu, directorul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Detalii aici.

Misiunile de recunoaștere în teren desfășurate de echipele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) în județele Brăila, Buzău, Covasna, Galați, Iași, Neamț, Vrancea și Vaslui, precum și în municipiul București, s-au încheiat fără să fie raportate pagube materiale.

În județul Galați au fost înregistrate nouă apeluri la numărul de urgență 112 în urma seismului, iar șapte ambulanțe au fost trimise la intervenții. Două persoane au fost rănite în urma cutremurului.

Traficul feroviar pe ruta Saligny–Fetești a fost întrerupt temporar în noaptea de marți spre miercuri, după cutremurul cu magnitudinea 5,7 din zona Vrancea. Autoritățile au decis să verifice podurile feroviare de la Cernavodă și Fetești, pentru a stabili dacă seismul a afectat infrastructura. DETALII AICI.