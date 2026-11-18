Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs miercuri dimineață, 18 noiembrie, în zona seismică Vrancea, a provocat un incident în municipiul Brăila. Un horn s-a prăbușit de pe o clădire de pe strada Cetății, iar pompierii au intervenit pentru asigurarea zonei.

În urma mișcării seismice produse la ora 02:48, au fost desfășurate misiuni de recunoaștere în municipiu, pentru verificarea eventualelor efecte ale cutremurului, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brăila.

În cazul imobilului de pe strada Cetății, pompierii au asigurat perimetrul în urma prăbușirii elementului de construcție. Imobilul de la care a căzut hornul nu este locuit, iar cărămizile au căzut pe casa invecinată.

De asemenea, a fost anunțat Inspectoratul Județean în Construcții Brăila. Verificările continuă, în special la clădirile considerate vulnerabile în fața mișcărilor seismice.

Reprezentanții ISU Brăila au precizat că, până la momentul comunicării, nu au fost înregistrate apeluri la numărul unic de urgență 112 referitoare la efectele cutremurului în județ.

Dispeceratul inspectoratului a primit însă un apel telefonic, pe linie fixă, prin care a fost semnalată prăbușirea hornului de pe strada Cetății.

Cutremurul s-a produs miercuri, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de aproximativ 120 de kilometri. Seismul a fost resimțit în mai multe regiuni ale țării, dar și în Republica Moldova și Bulgaria.

Mișcarea seismică este considerată cea mai puternică înregistrată în România de la începutul anului 2026 și din ultimii patru ani.