Înjunghiat de șapte ori pentru că a vrut să ajute. Reacția halucinantă a părinților adolescentului agresor din Galați

Un tânăr de 23 de ani a ajuns la spital în stare gravă după ce a fost atacat și înjunghiat de mai mulți adolescenți, într-un parc din Galați. Bărbatul a intervenit pentru a apăra un alt băiat care era amenințat de grupul de tineri, însă agresorii s-au întors asupra lui.

Adolescentul este acum în arest la domiciliu. Foto: captură video Poliția Română

Incidentul s-a petrecut marți seară, puțin după ora 20.00, într-un parc în care se aflau mai mulți copii și adolescenți. Potrivit familiei victimei, un grup de aproximativ zece tineri ar fi început să-l agreseze pe un băiat, iar bărbatul de 23 de ani a intervenit pentru a-l ajuta. Acesta ar fi fost împins la pământ, lovit cu pumnii și picioarele, după care unul dintre adolescenți l-a atacat cu un cuțit.

Medicii au identificat cel puțin șapte plăgi înjunghiate pe corpul victimei, inclusiv în zona toracelui, a spatelui și a capului. Una dintre răni a afectat zona plămânilor și a provocat pneumotorax. Bărbatul a fost internat în secția de chirurgie, iar starea sa este în prezent stabilă, deși inițial a fost gravă, notează Observator News.

Un adolescent de 15 ani, reținut

Polițiștii au identificat mai mulți suspecți, iar un adolescent de 15 ani a fost reținut în urma atacului. În urma prezentării minorului la Judecătoria Galați, în cursul zilei de ieri, 26 august, instanța a dispus față de acesta măsura arestului la domiciliu.

Printre cei cercetați se află și fratele geamăn al acestuia, precum și un alt minor aflat în grija statului, care ar fi fugit de la locul incidentului și ar fi fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce intra pe o alee.

Adolescentul de 15 ani este, potrivit antrenorului său, fotbalist la început de drum, care a avut inclusiv o selecție pentru un lot național. Antrenorul acestuia susține că incidentul nu are legătură cu activitatea sportivă a băiatului și pune comportamentul pe seama anturajului.

Familia victimei afirmă că, după incident, părinții adolescentului ar fi susținut că acesta s-a simțit amenințat și că ar fi folosit cuțitul pentru a se apăra.

„A spus că este normal, că copilul lor s-a speriat, că a intrat soţul meu pe teren...", a declarat Cristina Iurcu, soţia victimei, pentru sursa citată.

Cazul readuce în atenție problema violenței în rândul minorilor. Datele oficiale indică faptul că peste 3.500 de minori ajung anual în fața instanțelor, cei mai mulți pentru fapte de violență, iar aproximativ 1.600 dintre aceste cazuri au loc în școli sau licee. Potrivit legii, minorii cu vârste între 14 și 16 ani răspund penal dacă se stabilește că au avut discernământ în momentul comiterii faptei.