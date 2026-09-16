Rebelii houthi din Yemen au transmis miercuri, 16 septembrie, că ar fi doborât un avion de vânătoare saudit, acuzând Riadul că ar fi efectuat sute de lovituri aeriene asupra ţării lor.

Combatanţii antiguvernamentali, au reuşit „să doboare un avion de vânătoare saudit de tipul F-15, în timp ce acesta efectua operaţiuni ostile în spaţiul aerian al provinciei Marib, fiind lovit cu o rachetă sol-aer de fabricaţie locală”, a declarat purtătorul de cuvânt militar houthi, Yahya Saree, potrivit Agerpres.

Ulterior, gruparea pro-Iran a difuzat o înregistrare video, arătând - potrivit acesteia - avionul în curs de doborâre.

În imaginile publicate pe reţelele sociale poate fi văzută carcasa în flăcări a unui avion în deşert, în timp ce rebeli houthi pozează în apropierea unei bucăţi a aparatului pe care poate fi văzut un drapel saudit.

Houthi, susținuți de Iran, atacă Arabia Saudită, care sprijină forțele guvernamentale yemenite, pe fondul reluării ostilităților în Yemen.

Aviația saudită a efectuat aproximativ 450 de lovituri aeriene în Yemen în această săptămână, iar Riadul acuză Houthi de un atac cu dronă asupra Meccăi, acuzație respinsă de grupare.

„Operaţiunile noastre vizează instalaţiile petroliere şi bazele militare, care sunt departe de locurile sacre”, a spus Saree.