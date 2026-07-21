Trei adolescenți din Maramureș, reținuți după ce au sechestrat, bătut și umilit un băiat de 15 ani

Un băiat de 15 ani din Târgu Lăpuș, județul Maramureș, a fost sechestrat, bătut și umilit de alți trei adolescenți, cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani. Agresorii au filmat tratamentul degradant aplicat victimei și au postat imaginile în spațiul public. Polițiștii au decis reținerea agresorilor.

Polițiștii din Târgu Lăpuș, sub coordonarea procurorului de caz, fac cercetări într-un dosar penal deschis pentru infracțiuni de lovire sau alte violențe, lipsire de libertate, influențarea declarațiilor și violarea vieții private, față de trei tineri cu vârste cuprinse între 15-17 ani. Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ulterior plasați sub control judiciar.

Ancheta a început în 15 iulie, când polițiștii au fost sesizați de o femeie, cu privire la faptul că fiul său, de 15 ani, a fost victima unor acte de violență, scrie Mediafax.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că, în data de 5 iulie, trei tineri cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani l-ar fi împiedicat pe băiatul de 15 ani să părăsească spațiul în care se afla, după care l-au agresat fizic și l-au supus unor tratamente umilitoare, pe care le-au înregistrat video.

Ulterior, imaginile video ar fi fost distribuite în spațiul public prin intermediul rețelelor de socializare.

„Cercetările au relevat, de asemenea, faptul că în scopul de a determina victima să nu încunoștințeze poliția, una dintre persoanele bănuite de comiterea faptelor i-ar fi adresat amenințări cu acte de violență”, transmite, marți, Poliția Maramureș.

În cursul zilei de 20 iulie, față de cei trei tineri, polițiștii au dispus măsura reținerii celor trei adolescenți agresori. Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. Cei în cauză au fost prezentați, marți, procurorului, care a dispus față de aceștia măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de către polițiști, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.