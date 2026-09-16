Germania desfășoară avioane Eurofighter în Letonia pentru protejarea spațiului aerian înaintea alegerilor

Germania va trimite patru avioane de vânătoare Eurofighter pentru a contribui la securitatea spaţiului aerian al Letoniei în timpul alegerilor parlamentare care vor avea loc pe 3 octombrie.

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„Pe fondul încălcărilor repetate ale spațiului aerian de către UAV-uri/drone deasupra statelor baltice în ultimele săptămâni și luni, guvernul leton le-a solicitat aliaților săi sprijin pentru protejarea spațiului aerian, în vederea desfășurării în condiții de siguranță a alegerilor parlamentare.

Germania rămâne ferm alături de aliații săi, care sunt deosebit de expuși pe flancul estic, și va desfășura, în acest scop, un mic contingent de avioane de luptă Eurofighter de la sfârșitul lunii septembrie până la începutul lunii octombrie”, transmite Ministerul german al Apărării într-un comunicat.

Instituția adaugă că desfășurarea face parte din misiunea NATO de poliție aeriană și contribuie la protejarea teritoriului Alianței, precum și la consolidarea capacității de apărare și descurajare.

„Forțele Aeriene Germane vor desfășura patru avioane de luptă Eurofighter de la Escadrila 74 Tactică din Neuburg an der Donau la baza aeriană Lielvārde, în centrul Letoniei, pentru aproximativ o săptămână.

Acest mic contingent, format din câteva zeci de militari, va fi întărit cu personal specializat din alte unități ale Forțelor Aeriene și din alte structuri ale Forțelor Armate Germane.”

Ministerul mai transmite că, de la sfârșitul lui 2026, Germania va trimite cinci avioane Eurofighter și aproximativ 120 de militari la baza Ämari din Estonia, unde vor participa la misiunile NATO de poliție aeriană până în martie 2027.

„Aceasta va fi a șaptea desfășurare a unui contingent al Forțelor Aeriene Germane la baza aeriană Ämari din Estonia. Anterior, în 2026, contingente germane dotate cu avioane de luptă Eurofighter au fost desfășurate la Malbork, în Polonia, și la Constanța, în România, în cadrul misiunilor NATO de poliție aeriană pentru protejarea teritoriului NATO.”