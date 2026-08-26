 Scandal terminat la spital, în Galați. Un minor de 15 ani a fost reținut după ce a înjunghiat un tânăr de 23 de ani | adevarul.ro
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Scandal terminat la spital, în Galați. Un minor de 15 ani a fost reținut după ce a înjunghiat un tânăr de 23 de ani

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Un adolescent de 15 ani a fost reținut de polițiști după un incident violent produs marți seară, în cartierul Micro 20 din Galați. Minorul este cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce ar fi înjunghiat un tânăr de 23 de ani.

Un adolescent de 15 ani a fost reținut pentru că a înjunghiat un tânăr de 23 de ani.
Un adolescent de 15 ani a fost reținut pentru că a înjunghiat un tânăr de 23 de ani. Foto: arhivă

Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112, marți, în jurul orei 20:17, cu privire la faptul că un bărbat ar fi fost înjunghiat cu un obiect tăietor-înțepător, într-un parc din municipiu, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Galați.

Echipajele ajunse la fața locului au confirmat cele sesizate. Din primele cercetări a reieșit că, pe fondul unui conflict spontan, adolescentul de 15 ani ar fi atacat un tânăr de 23 de ani, provocându-i mai multe plăgi.

Victima a primit îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost preluată de echipajul medical și transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secției 3 Poliție. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.

Miercuri, 26 august, adolescentul urmează să fie prezentat unității de parchet și, ulterior, instanței de judecată, cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.

Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, urmând să fie dispuse măsurile legale care se impun.

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