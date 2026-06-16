„Pepeni de Dăbuleni în iunie?!”. Cum au ajuns fermierii din Sahara Olteniei să producă atât de devreme: „E zonă de zi lungă”

Sunt mai mulți ani de când pepenii din „Sahara Olteniei” concurează ca perioadă de punere pe piață cu cei aduși din import. În zona Călărași-Dăbuleni a început de puțin timp recoltarea. Ing. Aurelia Diaconu, din cadrul Stațiunii de Cercetare Dăbuleni, detaliază cum s-a ajuns la această performanță.

De doar câteva zile a început recoltatul pepenilor în sudul Olteniei, în zonele în care fermierii, cu ajutorul cercetătorilor, au făcut din solul nisipos un aliat. Mii de producători de pepeni așteaptă momentul în care să vadă și răsplata, după aproape o jumătate de an de efort. Pentru că, explică dr. ing. Aurelia Diaconu, director adjunct științific al Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, lubenița nu se produce „în două luni”, așa cum mai sunt acuzați fermierii, ci munca începe încă din iarnă.

„Există tehnologii care aduc timpurietate”

„Există tehnologii care aduc timpurietate”, spulberă din start specialistul temerea cumpărătorilor că ar fi forțată coacerea sau că producătorii s-ar folosi de alte artificii.

„Munca cultivatorilor începe din luna februarie, când se seamănă la ghiveci. Și pentru că această cultură necesită un asolament de șase ani (adică nu poți să revii mai repede pentru că se îmbolnăvesc din cauza unui fusarium, care atacă preponderent această cultură), trebuie să folosim un portaltoi, care este tiuga (n. red. -cunoscută și ca tărtăcuță sau tâlv), rezistent la fusarium, la acest dușman agresiv al pepenilor verzi. Se fac ghivece cu altoi și portaltoi. Punem soiul ca portaltoi. În februarie semănăm la ghivece, și altoiul și portaltoiul, în martie venim cu altoirea, îmbinarea portaltoiului cu altoiul, și din două ghivece obținem un ghiveci, adică o plantă altoită rezistentă la boli”, a precizat Aurelia Diaconu, pentru „Adevărul”.

La Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni altoirea se practică de aproximativ 15 ani și încă de atunci le-a fost prezentată metoda și cultivatorilor din zonă, iar astăzi foarte mulți își produc singuri răsadul care în cele din urmă este plantat în câmp. S-a ajuns la această soluție de altoire pentru că fermierii nu au foarte mult teren la dispoziție astfel încât să-și permită să revină pe aceeași parcelă cu această cultură doar o dată la șase ani.

Metode de protecție și pentru înghețurile târzii

„Cei mai destoinici deja și le fac la ei acasă. Seamănă la ghivece, dublu, în luna februarie, în martie le altoiesc și la sfârșit de martie, după 20 martie, ies cu ele în câmp. Le pun cu mulci de folie, ca să aibă căldură la rădăcină, și cu un tunel de folie de polietilenă. Iar peste tunel mai pun un agril, o dublă protecție, ca să nu aibă probleme cu înghețurile târzii, pentru că mai apar în zonă la noi. Este o investiție destul de importantă și o muncă minuțioasă la care se angajează”, a completat dr. Aurelia Diaconu.

Plantele și le pot produce singuri sau le pot comanda prin fitofarmacii. Dacă aleg varianta achiziționării prin fitofarmacii, doar costul plantei poate ajunge la aproape 5 lei (4,7 lei/plantă), în timp ce un fermier care și le produce singur ajunge la un cost de 1,5 – 2 lei/plantă, luând în considerare costul semințelor, ghivecele și munca depusă, a detaliat Aurelia Diaconu.

„Anul acesta au apărut în 13 iunie”

Cel mai important moment rămâne recoltarea. Efortul extraordinar al fermierilor ar trebui să fie răsplătit și cu un preț pe măsură pentru pepenii de Dăbuleni atât de așteptați de către consumatori, doar că nu se întâmplă totdeauna așa, asta și pentru că pepenii verzi intră mai devreme pe piață aduși din import.

„Anul acesta, spre surprinderea noastră, am analizat și datele climatice, au apărut primii în 13 iunie. Anul trecut au fost cam pe 20 iunie. Cu 5-7 zile mai devreme anul acesta. Chiar au ieșit. Sunt și la piața noastră de gros, aici, la Dăbuleni. Nu multe, dar sunt primii. Deci primii pepeni au ieșit.

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La București vând cu 3 lei/kilogram en-gros, pepenii verzi, și pepenii galbeni cu aproximativ 13 lei/kg. Iar de la Dăbuleni se vând la 2,7 - 3 lei/kg pepenii verzi și 10 lei pepenii galbeni”, a mai precizat Diaconu.

Pentru ciclurile următoare de producție se folosesc soiuri de pepeni tardivi, din care producătorii vând până spre toamnă, astfel că pot sta liniștiți și consumatorii care știu că, tradițional, „pepenii se vând de Sfântă Mărie”.

„Fiecare își valorifică așa cum poate potențialul tehnologic și solul pe care-l are. Vegetația durează cinci luni. Nu ies toți în iunie. Au ieșit primii, fruntașii, dar după aceea tot ies cu pepeni”, a mai subliniat ing. Aurelia Diaconu.

Cultivatorii din zonă investesc în culturile timpurii nu doar în cazul pepenilor. Au reușit, în ultimii ani, să transforme factori considerați, poate, dăunători, cum este cazul căldurii excesive, în atuuri, mai spune Diaconu. Cartofii timpurii, de exemplu, pe care-i cultivă în solarii, reușesc să-i pună pe piață încă din martie.

„Noi luptăm, cuvântul cheie în zonă este timpurietatea. Noi ieșim primii cu cartofi, ieșim primii cu pepeni, pentru că pe lângă avantajul zonei venim și cu metode tehnologice de sporire a acestei timpurietăți. Pentru că producții facem, dar depinde când le facem și la ce preț le valorificăm”, a mai spus reprezentanta Stațiunii de cercetare Dăbuleni.

Festivalul Lubeniței va deschide sezonul

La sfârșitul săptămânii, fermierii vor avea și sărbătoarea dedicată pepenilor verzi.

„Festivalul lubeniței”, organizat la Dăbuleni, este evenimentul care deschide în mod oficial sezonul de recoltare. Pentru că va fi greu să se stabilească foarte exact care este fermierul care a cules pentru prima dată în an lubenița, fermierul care va primi premiul pe care Stațiunea de Cercetare Dăbuleni îl acordă anual va fi desemnat prin tragere la sorți.

Cea mai mare dezamăgire rămâne faptul că celebra lubeniță de Dăbuleni pleacă din zonă cu un preț mic, indiferent cât de mare este efortul producătorilor, însă la consumatori ajunge tot la preț pe care nu foarte mulți și-l permit, cel puțin nu atât de devreme.

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Pe de altă parte, gustul lubeniței din zonă „face toți banii”. Și nu se pune problema ca fermierii să folosească metode „neortodoxe” pentru a obține acest gust, așa cum se mai întâlnesc pe rețelele de socializare cârcotași să comenteze.

„În general zona aceasta cu mult soare dă o culoare intensă fructelor și legumelor și un conținut mai ridicat în glucide. Și strugurii parcă sunt mai gustoși, mai colorați, chiar și cartoful dulce este mai dulce decât cel din supermarket, care vine de peste mări și țări. Și curmalele noastre sunt deosebite. Pentru că, așa cum vinurile cele mai bune se obțin din podgorii renumite datorită calcarului din sol, datorită structurii solului, și la noi aceste soluri care pentru unii sunt sărace, dacă le dai ce le trebuie - și noi tot lustruim la acest lucru de prin ‘59, facem nisipurile să rodească, am contribuit și noi - ușor-ușor se văd rezultatele muncii în piață. Este durata de strălucire a soarelui. La noi este zonă de zi lungă. Spre munte este zonă de zi scurtă, ei nu au atâta durată de strălucire a soarelui cât avem noi. Noi facem tot felul de analize, în funcție de măsurile tehnologice. Avem și laboratorul de biochimie unde facem optimizarea elementelor pe care le aplicăm așa încât producția să fie curată, sănătoasă”, a mai precizat dr. Aurelia Diaconu, pentru „Adevărul”.