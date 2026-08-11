LIVE TEXT Cernavodă începe procedurile pentru oprirea Unității 2. Anunț de ultimă oră de la Nuclearelectrica

Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă a început procedurile tehnice pentru oprirea controlată a Unității 2, pe fondul debitului foarte scăzut la Dunării și al evoluției nivelului apei din zona pompelor de răcire. Oprirea este așteptată în cursul acestei săptămâni. Ministerul Energiei și Dispecerul Energetic Național pregătesc compensarea producției care va fi pierdută prin importuri și prin activarea unor capacități suplimentare de producție.

UPDATE 12.00 Anunțul Nuclearelectrica

„Nuclearelectrica SA anunţă că există, la acest moment, posibilitatea opririi controlate a Unităţii 2 a CNE Cernavodă în dimineaţă zilei de 13 august 2026. Posibilitatea opririi controlate a Unităţii 2 are la baza monitorizarea prognozelor INHGA pentru perioada următoare, scăderea nivelului fluviului Dunărea şi parametrii de operare", se menţionează în raport.

Amintim că Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în dimineaţa zilei de 28 iulie 2026, din cauza nivelului foarte scăzut, fără precedent, al Dunării.

Ministerul Energiei: Au fost inițiate procedurile premergătoare

Centrala de la Cernavodă a inițiat procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unității 2.

Potrivit Ministerului Energiei, acestea sunt proceduri preventive și uzuale, care se aplică atunci când parametrii de funcționare sunt impuneți pregătirea unei opriri controlate.

Ministerul precizează că procedurile nu indică existența unui incident la centrală.

În condițiile în care prognoza privind debitul Dunării rămâne nefavorabilă, oprirea controlată a Unității 2 este așteptată în cursul acestei săptămâni.

Energia pierdută va fi compensată din importuri și producție internă

Ministerul Energiei și Dispecerul Energetic Național au pregătit măsurile necesare pentru compensarea energiei care nu va mai fi produsă de Unitatea 2 și pentru menținerea echilibrului Sistemului Electroenergetic Național.

O parte din necesar va fi acoperită prin importuri de energie din sistemele regionale și europene.

În paralel, vor fi activate resurse suplimentare de producție din România.

Grupul energetic Rovinari 4, al Complexului Energetic Oltenia, va fi scos din rezervă și pus la dispoziția Sistemului Electroenergetic Național.

De asemenea, Hidroelectrica va utiliza, în limitele tehnice și în funcție de resursa de apă disponibilă, capacitatea suplimentară de producție.

Dispecerul Energetic Național monitorizează producția, consumul, rezervele disponibile și schimburile de energie cu sistemele din țările vecine.

Măsurile vor fi activate gradual, în funcție de necesități reale ale sistemului.

Una dintre măsurile în situația în care celelalte resurse nu sunt suficiente este limitată, în tranșe, a consumului unor mari consumatori industriali.

Aceasta ar putea fi aplicată în intervalul 19:00-23:00, dar este considerată ultima măsură din ordinea de prioritate. Consumatorii casnici nu sunt vizați de acest mecanism.

Unitatea 2 de la Cernavodă depinde de apa Dunării pentru sistemul de răcire. Scăderea debitului și a nivelului apei în zona de aspirație a pompelor creează condiții în care funcționarea trebuie limitată și, în cele din urmă, oprită controlat.

Oprirea preventivă este făcută pentru ca reactorul să fie adus în condiții de siguranță înainte ca nivelul apei să ajungă să afecteze funcționarea instalațiilor de răcire.

Problema este legată, astfel, de condițiile hidrologice și nu defecțiunea reactorului.

Apel către populație pentru reducerea consumului seara

Ministerul Energiei face apel la populație, instituțiile publice și operatorii economici să reducă voluntar consumul de energie electrică, în special între 19:00 și 23:00.

Potrivit ministerului, reducerea voluntară a consumului în acest interval poate diminua presiunea asupra sistemului.

Autoritățile subliniază însă că limitează consumul industrial este o măsură de ultimă instanță și ar fi aplicată numai dacă importurile și resursele suplimentare de producție nu ar fi suficiente pentru menținerea echilibrului sistemului.

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Măsurile sunt aplicate în baza actelor normative adoptate în contextul situației hidrometeorologice și al scăderii producției de energie electrică.

Discuții la Bruxelles

În paralel, problema nivelului scăzut al Dunării și efectele asupra sistemului energetic sunt discutate marți la Bruxelles , în cadrul Grupului de coordonare pentru energie electrică al Comisiei Europene.

Europarlamentarul Victor Negrescu a solicitat oficial încă de săptămâna trecută ajutor la Comisia Europeană sau coordonarea europeană de urgență, pentru protejarea consumatorilor și a economiei României în contextul situației energetice generate de secetă severă și de debitele extrem de scăzute ale Dunării, informează postarea publicată de aceasta.

„Efectele directe asupra securității energetice, prețurilor plătite de cetățeni și competitivității economiei necesită inclusiv asupra acțiunilor rapide, coordonate la nivel european și soluție pragmatică ce beneficiază de suportul tehnic și financiar al UE ”, a spus el.

Negrescu a cerut activarea mecanismelor sistemului Regulamentul UE 2019/941 și a solicitat convocarea de urgență a Grupului european de coordonare în domeniul energiei electrice, în contextul mecanismelor de alertă și al articolului 14 din regulament, conform informațiilor distribuite pe Facebook.

De asemenea, europarlamentarul a cerut o evaluare comună a riscurilor și coordonării măsurilor la nivel european și a solicitat sprijin concret pentru România, inclusiv prin mecanismele europene de asistență între statele membre ale articolului 15, a cerut totodată identificarea unor soluții temporare pentru asigurarea continuității alimentării cu energie, cu respectarea condițiilor de securitate operațională stabilită la articolul 16, fără informații despre România.

Oprirea Unității 2 înseamnă scoaterea din funcțiune a unui reactor cu o putere instalată de aproximativ 700 MW.

Centrala nucleară de la Cernavodă folosește apa Dunării în sistemul de răcire. Scăderea nivelului fluviului afectează condițiile în care apa poate fi preluată pentru răcirea centralei.

Măsuri

Problema este urmărită de autorități de mai multe zile. La începutul acestei săptămâni, intervenții realizate în Dunăre, inclusiv scufundarea controlată a unor barje, au dus la creșterea nivelului apei în zona centralei și au permis menținerea Unității 2 în funcțiune pentru o muncă suplimentară. Duminică, directorul centralei anunță nivelul la aspirația pompei crescuse cu 8 centimetri față de evoluția prognozată și că acest lucru permite funcționarea pentru cel puțin încă nouă zile, potrivit prognozei de atunci.

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Evoluția ulterioară a nivelului Dunării a schimbat însă această estimare.

Dunărea continuă să scadă și în Bulgaria

Nivelul Dunării a ajuns marți, 11 august, la valori foarte scăzute pe mai multe sectoare din Bulgaria.

La Oryahovo, indicatorul arăta minus 101 centimetri, iar la Silistra minus 98 de centimetri. La Nikopol nivelul era de minus 11 centimetri, la Sviștov de minus 55 de centimetri, iar la Novo Selo de minus 70 de centimetri, potrivitei bulgare care administrează și întreține sectorul navigabil al Dunării.

Datele stațiilor hidrometrice automate indică valori și mai scăzute în anumite puncte. La Kozlodui, a ajunsese la minus 229 de centimetri, la Baikal la minus 217 centimetri, iar la Ruse la minus 110 centimetri.

La Ruse, Dunărea a mai scăzut cu 3 centimetri în ultimele 24 de ore.

Scăderea nivelului a redus și adâncimea șenalului navigabil. Pe mai multe sectoare sunt în vigoare restricții pentru navigație, iar în unele puncte adâncimea minimă este de aproximativ 1,5 metri sau chiar mai mică.

Încă 20 de centimetri ar putea schimba situația

Georgi Kaschiev, expert nuclear și fost președinte al Consiliului de administrație al centralei de la Kozlodui, a declarat că nivelul apei la stația de pompare a ajuns la cel mai scăzut nivel înregistrat în acest an.

Apa se află în prezent la aproximativ 20,62 metri deasupra nivelului mării.

Potrivit lui Kaschiev, mai sunt aproximativ 10-12 centimetri până la primul prag critic. Dacă nivelul scade cu încă aproximativ 20 de centimetri, centrala ar trebui oprită.

În cazul atingerii primului prag, programul de operare prevede puterea. O scădere suplimentară ar putea pune însă probleme pompelor care preiau apa din Dunăre.