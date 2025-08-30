search
Sâmbătă, 30 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Un român a transformat agricultura într-o afacere de succes cu o cultură exotică. A vândut producția atât în România, cât și în țări din UE

0
0
Publicat:

Un fermier din județul Arad a adus acasă inovația după experiența muncii în străinătate. Ionuț Ursa, în vârstă de 31 de ani, cultivă un hectar de pepeni cu gust de pară, un soi exotic originar din Coreea de Sud, cunoscut sub denumirea de Cucumis melo, varietatea Makuva.

Pepenele are o greutate medie între 500 și 600 de grame. FOTO: Facebook/Ionuț Ursa
Pepenele are o greutate medie între 500 și 600 de grame. FOTO: Facebook/Ionuț Ursa

Fructul este apreciat pentru dulceața sa și dimensiunile mai mici decât pepenele galben clasic, și este căutat în special în comunitățile asiatice din Europa.

După ce a lucrat în construcții în Germania, Ionuț Ursa s-a întors în satul natal, Țela, comuna arădeană Bata, pentru a investi în agricultură alături de familie.

„Am crescut la țară cu drag de pământ, am avut și animale. Aici nu este neapărat o zonă cu tradiție pe legumicultură, dar am renunțat la zootehnie când am plecat în Germania”, a declarat fermierul pentru Agrointeligența - Agrointel.ro.

Acesta se află la al doilea an de producție a pepenilor Makuva, după ce primul an s-a dovedit un succes, cu vânzări realizate atât în România, cât și în mai multe țări europene, în special în Germania, unde există o cerere ridicată în rândul comunităților coreene și asiatice.

Pepenele-ananas: dulce, mic și exotic

Pepenele cultivat are o greutate medie între 500 și 600 de grame, rareori depășind un kilogram. Este cunoscut și sub denumirea de „pepene-ananas” datorită gustului dulce, și este preferat pentru deserturi și consum proaspăt.

„Anul acesta am pus pepenii asiatici pe un hectar, adică până în 3.000 de plante. Ca și costuri pentru un hectar de cultură de pepene asiatic aproximez un 8.000 – 10.000 de lei, aici nu includ costul semințelor și munca noastră. În România nu am vândut cantități, dar am dat cu 8-10 lei kilogramul”, a spus Ionuț Ursa.

Cultura nu este deosebit de sensibilă, dar necesită irigare și atenție la dăunători. Tânărul fermier își dorește să extindă suprafața cultivată în următorii ani.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea România în planul de pace
digi24.ro
image
Primele imagini ale craterului perfect rotund lăsat de uriașa explozie de la Amara. ”Fugiți! Dați-vă înapoi!” | FOTO
stirileprotv.ro
image
Zodia care se umple de bani în septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu: „E bancherul zodiacului”
gandul.ro
image
Caniculă extremă în Bucureşti sâmbătă, urmată de ploi şi răcirea vremii duminică
mediafax.ro
image
El e cel mai bogat sportiv din lume! Pe ce loc e Lionel Messi și cine conduce clasamentul în 2025
fanatik.ro
image
Bolizi Lamborghini cumpărați pe o firmă românească, găsiți de ANAF cu amenzi pentru viteză în Franța. Mașinile, folosite de un pilot francez de raliuri
libertatea.ro
image
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch: „Unul simplu, la 2 lei”
digi24.ro
image
Instorii neștiute. Crima înfiorătoare care a șocat fotbalul românesc: a fost înjunghiat direct în inimă în urma unui scandal într-un bar
gsp.ro
image
Exodul românilor! Șapte jucători, OUT dintr-un campionat de top al Europei
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans de 20 de ani a dezvăluit suma astronomică pe care a câștigat-o într-un an și jumătate
antena3.ro
image
Mai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapte
observatornews.ro
image
Vine o toamnă cum n-a mai fost în România! Prognoza meteorologilor Accuweather pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025
cancan.ro
image
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
prosport.ro
image
Vacanță de coșmar în Turcia! Români jefuiți în hotelul de lux: "Ne-au înlocuit banii cu bancnote false!"
playtech.ro
image
Fotbalistul celebru care a devenit tată de trei ori, în aceeași zi, dar în ani diferiți. Cum a fost posibil așa ceva
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Fără precedent! Laszlo Dioszegi a așteptat fluierul arbitrului și apoi a urmat ceva nemaivăzut
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din Cluj și-a ucis soția, apoi și-a pus capăt zilelor. Este al 34 caz de femicid din România, de la începutul anului
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar
romaniatv.net
image
Cum verifici dacă ai energie rea în casă. Testul paharului cu apă și sare
mediaflux.ro
image
Doctor specialist: „Diabetul poate fi reversibil” » Alimentele care ne ajută să revenim la valorile normale ale glicemiei + Adevărul despre Ozempic, medicamentul care face furori în SUA
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 30 august - 5 septembrie. Cinci zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ are noroc la loto
click.ro
image
Irina Loghin a strălucit la Festivalul Mamaia, la 86 de ani. Are sau nu operații estetice? „Se teme să nu-i desfigureze chipul”. Secretele sănătății ei de fier, la îndemâna oricui
click.ro
image
Lucruri mai puțin știute despre împăratul Traian, cuceritorul Daciei. Avea o pasiune pentru vin. Ce a ordonat să nu se facă niciodată în stare de ebrietate
click.ro
Prințese înglodate în datorii getty images jpg
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn
okmagazine.ro
Minitarte cu mere Sursa foto shutterstock 2104450739 jpg
Desert de sezon, pe gustul tuturor: minitarte cu mere şi aluat fărâmicios
clickpentrufemei.ro
Tovarăşul Lenin a fost împuşcat! jpeg
Tovarăşul Lenin a fost împuşcat!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
image
Horoscop săptămâna 30 august - 5 septembrie. Cinci zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ are noroc la loto

OK! Magazine

image
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn

Click! Pentru femei

image
Horoscop bilunar pentru începutul de septembrie 2025. Cum ne influențează Soarele în Fecioară și Luna Plină în Pești

Click! Sănătate

image
Poți găsi în imagine cuvântul „COBRA” în mai puțin de 6 secunde?