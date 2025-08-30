Un român a transformat agricultura într-o afacere de succes cu o cultură exotică. A vândut producția atât în România, cât și în țări din UE

Un fermier din județul Arad a adus acasă inovația după experiența muncii în străinătate. Ionuț Ursa, în vârstă de 31 de ani, cultivă un hectar de pepeni cu gust de pară, un soi exotic originar din Coreea de Sud, cunoscut sub denumirea de Cucumis melo, varietatea Makuva.

Fructul este apreciat pentru dulceața sa și dimensiunile mai mici decât pepenele galben clasic, și este căutat în special în comunitățile asiatice din Europa.

După ce a lucrat în construcții în Germania, Ionuț Ursa s-a întors în satul natal, Țela, comuna arădeană Bata, pentru a investi în agricultură alături de familie.

„Am crescut la țară cu drag de pământ, am avut și animale. Aici nu este neapărat o zonă cu tradiție pe legumicultură, dar am renunțat la zootehnie când am plecat în Germania”, a declarat fermierul pentru Agrointeligența - Agrointel.ro.

Acesta se află la al doilea an de producție a pepenilor Makuva, după ce primul an s-a dovedit un succes, cu vânzări realizate atât în România, cât și în mai multe țări europene, în special în Germania, unde există o cerere ridicată în rândul comunităților coreene și asiatice.

Pepenele-ananas: dulce, mic și exotic

Pepenele cultivat are o greutate medie între 500 și 600 de grame, rareori depășind un kilogram. Este cunoscut și sub denumirea de „pepene-ananas” datorită gustului dulce, și este preferat pentru deserturi și consum proaspăt.

„Anul acesta am pus pepenii asiatici pe un hectar, adică până în 3.000 de plante. Ca și costuri pentru un hectar de cultură de pepene asiatic aproximez un 8.000 – 10.000 de lei, aici nu includ costul semințelor și munca noastră. În România nu am vândut cantități, dar am dat cu 8-10 lei kilogramul”, a spus Ionuț Ursa.

Cultura nu este deosebit de sensibilă, dar necesită irigare și atenție la dăunători. Tânărul fermier își dorește să extindă suprafața cultivată în următorii ani.