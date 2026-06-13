Cum ne păcălesc samsarii în piețe: „Toate intersecțiile sunt pline de pepeni de Dăbuleni, deși în Dolj abia acum se recoltează”

„Nu vă bateți joc de propria muncă!”, îi avertizează un primar din Dolj pe producătorii locali care ar putea recurge la practici nelegale pentru a-și rezerva locuri bune de vânzare în piețe din orașe mari.

Presiunea de a-și asigura un loc bun de vânzare în piețe care tradițional aduc profit îi face pe anumiți producători să „fure startul”, însă cu consecințe dezastruoase pentru domeniu. Primarul din Călărași, județul Dolj, o localitate din care pleacă primii pepeni verzi autohtoni către piață, atrage atenția că va verifica certificatele și atestatele de producător, la sesizări, și le va anula. De ce? Pentru că, pentru a rezerva un loc în piețele din vestul țării, a fost sesizată practica vânzării pepenilor de import sub marca „pepeni de Dăbuleni”. Practica ar putea avea efecte dezastruoase asupra miilor de producători care încă așteaptă să poată recolta primii pepeni de Dăbuleni, avertizează edilul.

„Este exact ceea ce vorbeam zilele trecute, există producători care, pentru a prinde mese pe piață și pentru a nu sta degeaba până se coc produsele lor, pot cumpăra de import, o practică bine-cunoscută. Acum, veți zice ca este treaba lor. Problema este că nu este doar treaba lor. Sancțiuni primesc și primarii care semnează documente care nu sunt conforme cu realitatea, în sensul că au fost eliberate înainte de coacerea recoltei”, atrage atenția primarul Sorin Sandu.

Edilul merge mai departe și avertizează că „în curând o să apară informații despre lubenițele otrăvite de Dăbuleni” și „atunci o să țipați cu toții”.

„Nu pot fi eliberate sau înscrise în chiar ziua recoltării, din motive firești”

Primarul Sorin Sandu, care promovează constant pe contul său de socializare producătorii locali, comuna Călărași fiind renumită pentru producerea cartofilor timpurii, a căpșunilor și a vestiților pepeni de Dăbuleni, a semnalat vineri, 12 iunie, că a fost sunat în ultimele două luni de două ori, o dată de la Timișoara, iar joi, 11 iunie, de la Alba Iulia, pentru a verifica doi producători din zonă despre care exista suspiciunea că ar vinde marfă care nu provine din fermele proprii. Asta după 6 ani în care „nu am fost sunat niciodată de vreo instituție ca să verifice situația vreunui producător local”.

„În ultimele două săptămâni am fost sunat de două ori, o dată de la Timișoara și era vorba de un producător de la Sadova, cu atestat de Sadova, iar ieri am fost sunat de către un inspector de la Direcția Agricolă Alba, care mi-a trimis fotografii ale pepenilor verzi și ale documentelor unui producător de la Bechet, cu atestate de la Dobrești și de la Călărași, care vinde în Alba Iulia.

Am verificat și producătorul din Bechet are o suprafață în arendă la Călărași. Până aici este bine. Problema este că se suspectează că pepenii verzi sunt de import, având codițele uscate și aspectul specific de pepene recoltat de mai mult timp”, menționează primarul.

Sorin Sandu explică în continuare că, dat fiind numărul mare de producători de la nivelul localității, dar și diversitatea produselor, documentele în baza cărora fermierii pot să-și valorifice marfa sunt eliberate înainte de coacerea anumitor legume. La nivelul localității sunt aproximativ 1.200 de fermieri care solicită astfel de documente, iar aceștia nu produc doar pepeni, ci produc pepeni verzi, pepeni galbeni, cartof, porumb zaharat, ardei, fasole verde etc. „Nu pot fi eliberate sau înscrise în chiar ziua recoltării din motive firești, acelea că, în principiu, majoritatea producătorilor ies cu produsele în același interval de timp, câteva zile. În plus, fiecare cultură este verificată și de către inspectori de la Direcția Agricola Dolj, aspect ce presupune organizarea cu câteva zile înainte de recoltare a activității de atestare. Se merge pe buna credință a producătorului”, explică edilul.

Doar că se poate întâmpla ca nu toți producătorii să fie de bună credință, iar pe aceștia, puțini, primarul îi avertizează că dacă va primi sesizări din țară care se vor confirma în teren ( „în sensul că nu a recoltat încă și cu toate astea vinde acel produs”) le va retrage respectivilor atestatul și certificatul de producător.

„În primul rând, se constituie în evaziune fiscală și nu împărțim banii împreună. Și mai grav, vând pepeni verzi cu pesticide, de import, periclitând vânzarea produselor locale și riscând o eventuală carantinare a terenurilor, doar pentru că producătorul nostru vinde produse importate sub acoperirea carnetului de producător, în care se indică terenul în mod explicit”, mai explică primarul Sorin Sandu.

„Să mă înjurați în gând, altfel vin acolo unde împărțiți TIR-urile de Grecia”

Cel mai mare risc nu este cel individual, atrage atenția primarul, ci acela ca răul să se răsfrângă asupra producătorilor serioși, care sunt majoritari și care și așa sunt îngrijorați că prețul pentru pepenele verde va fi mic, pentru că este mult întârziată coacerea din cauza primăverii reci, iar România importă pepeni de peste o lună.

„Mulți mă vor înjura. Treaba voastră, vă bateți joc de propria muncă. Cei care faceți asta sunteți sub 1% din piața de import, dar le oferiți acoperire celorlalți 99% dintre samsarii care vând în România. După aceea ne văităm cu toții că nu merge, că nu se vând produsele locale. Păi cum să se vândă dacă voi vindeți la început spurcăciunile de afară? Vă furați singuri căciula și ne văitam că nu prindem locuri pe piețe. Păi cum să prindem dacă toate piețele, toate parcările, toate intersecțiile, sunt pline, de mai bine de o lună, de pepeni de Dăbuleni, din import? Din păcate, degeaba le voi da eu certificatele cu trei zile înainte de recoltare sau cu cinci. Se vor găsi mereu alții să le dea sau se vor găsi soluții”, a completat primarul.

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Edilul explică, pe de altă parte, de ce producătorul a recurs, dacă se dovedește că s-a întâmplat așa, la a vinde câțiva pepeni luați din magazin.

„Se poate să spună unii producători că autoritățile locale din orașele respective ar putea avea interesul să <mânărească> locurile din piață. Poate fi și așa, dar de ce dăm ocazia să fim dați afară, mințind consumatorul? Voi verifica în teren. La Călărași nu s-a rupt masiv. Câteva cutii de pepeni galbeni, câte 20-30 de lubenițe pentru a prinde masa pe piață, dar nu mai mult. Probabil că în două-trei zile se începe în cantități mai mari. Dar să mă înjurați în gând, altfel vin acolo unde împărțiți TIR-urile de Grecia. Nu vă bateți joc de propria marfă! În curând o să apară informații despre lubenițele otrăvite de Dăbuleni. Atunci o să țipați cu toții. Este normal. Dacă lubenița a fost de import și a fost vândută… de Dăbuleni”, a mai precizat Sorin Sandu.

Ce sunt și cum se obțin atestatul de producător și carnetul de comercializare

Vechiul certificat de producător a fost înlocuit cu atestatul de producător și carnetul de comercializare, două documente emise conform prevederilor legii nr. 14/2014, în baza cărora producătorii de legume și fructe își pot valorifica marfa.

Documentele sunt eliberate de primăria pe a cărei rază teritorială se află terenul agricol sau exploatația. Deținătorul fermei depune la primărie o cerere-tip însoțită de o serie de documente: copie act identitate pentru titular și membrii gospodăriei (soț/soție, rude de gradul I) care vor vinde produse; adeverință din Registrul Agricol care dovedește suprafețele de teren deținute; avizul consultativ emis de o structură asociativă profesională recunoscută de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) sau de Direcția Agricolă Județeană.

Documentele sunt emise după ce se realizează o verificare în teren, pe care o fac membrii unei comisii numite prin dispoziție a primarului. Comisia verifică existența efectivă a culturilor pentru care s-a cerut atestatul și întocmește un proces-verbal pentru a certifica datele declarate. De-abia după parcurgerea acestor pași este emis atestatul de producător, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la verificarea în teren.

Carnetul de comercializare se eliberează concomitent sau ulterior atestatului, tot în 5 zile, acesta fiind documentul utilizat ca un chitanțier/facturier în momentul vânzării produselor.

Atestatul de producător este valabil un an calendaristic de la emitere.

Direcția Agricolă Dolj și-a trimis inspectorii în control la primării

Controlul de care amintea primarul, în avertismentul dat producătorilor, că este pasibil este exercitat de Direcția Agricolă Județeană (DAJ).

DAJ Dolj desfășoară chiar în această perioadă controale în teren, a confirmat, pentru „Adevărul”, directorul DAJ Dolj, Romulus Agapie. Împuterniciții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pot verifica dacă primăriile respectă legea atunci când emit documentele și pot aplica, în cazul constatării de abateri, și sancțiuni contravenționale primăriei sau primarului.

În urma controalelor pe care DAJ le poate face în piețe, târguri și alte locuri de vânzare, fie în echipe mixte, fie controale proprii, sunt supuși controlului și producătorii, în cazul cărora se urmărește concordanța dintre produsele expuse pe tarabă și cele înscrise în atestatul de producător, precum și completarea la zi a filelor din carnetul de comercializare. Pentru vânzarea altor produse decât cele din producția proprie sau lipsa documentelor valabile producătorii pot fi, de asemenea, sancționați cu amenzi. Producătorii semnează, de altfel, o declarație pe propria răspundere, pe care o anexează la solicitarea eliberării atestatului, asumându-și că produsele, producțiile și cantitățile declarate sunt obținute în gospodăria proprie.

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„Se merge în teritoriu și se verifică. Chiar au fost sesizări venite de la Cluj și de la Botoșani, din care rezulta că anumiți fermieri din zona noastră, care într-adevăr aveau atestate de producători și carnete de comercializare, au fost monitorizați și filmați când, în loc să vină să ia marfa de pe suprafețele pe care le aveau în teritoriu, au considerat că e mai simplu să achiziționeze de la supermarket și să vândă în zona respectivă, deoarece costurile cu transportul erau mult mai mari decât ar fi obținut vânzând produsele aduse din fermă. Anul trecut au fost sesizările. Și au fost colegii mei în teritoriu, au văzut suprafețele, existau, exista producția, numai că au găsit o variantă mai facilă”, a precizat directorul Romulus Agapie.

Se întâmplă chiar ca fermierii să-și lase producția proprie să se deprecieze, în perioadele în care prețul scade foarte mult și prin vânzare nu-și acoperă costurile pentru comercializare, a mai precizat Agapie.

„Noi am avut o întâlnire și la nivelul Consiliului Județean, cu domnul primar de la Călărași, cu domnul primar de la Sadova, cu domnul primar de la Bechet, vis-a-vis de această situație, mai ales că dumnealor pleacă și sunt opriți în trafic, și atunci trebuie să prezinte documente de valorificare a mărfii. Cea mai bună soluție ar fi acele cooperative, asocierea în cooperative sau grupuri de producători, unde sunt și protejați și unde au și beneficii privind alocări de fonduri de la Ministerul Agriculturii și, de asemenea, scutiri de impozit”, a mai indicat directorul DAJ Dolj.