search
Duminică, 7 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Lubenița din Grecia pune în pericol profitul fermierilor români. „Primii pepeni de Dăbuleni vor fi după 20 iunie”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O întârziere de cel puțin două-trei săptămâni înregistrează fermierii din sudul țării care produc cei mai căutați pepeni verzi de pe piață. Între timp, supermarketurile și piețele s-au umplut de pepeni din Grecia.

Lubenița din zona Călărași-Dăbuleni, județul Dolj, încă nu s-a copt FOTO: Ionelia Nucă
Lubenița din zona Călărași-Dăbuleni, județul Dolj, încă nu s-a copt FOTO: Ionelia Nucă

Pepenii de Dăbuleni, în care fermierii din „Sahara Olteniei” își pun an de an speranța să facă profit, vor fi pe piață de-abia din a doua jumătate a lunii iunie sau chiar începutul lunii iulie. Primăvara rece a întârziat foarte mult producția, iar fermierii, deși au făcut tot ce le-a stat în putință, nu au avut cum să compenseze nopțile reci.

Mai are nevoie de două săptămâni, chiar trei. Spre sfârșitul lunii se coace. Bine, s-ar putea la alții să fie ceva mai aproape. Ei le-au pus din martie, eu le-am pus prin aprilie”, spune un fermier din Călărași, din județul Dolj, localitatea cu cea mai mare suprafață cultivată cu pepeni, în timp ce taie un pepene pentru a arăta că încă nu s-a copt. Anul trecut, la începutul lunii iunie, primii producători erau deja cu pepenii pe piață.

Fiecare a pus pe ele pânză protectoare, s-a descurcat cum a putut. Ne-a mai dat și vânturile și toate legăturile le-a frecat de nisip și au căzut. Au legat altele și acum așteptăm să crească. Au fost temperaturi scăzute. Am avut cheltuieli mari, zeci de milioane (n. red. - lei vechi). Și când te duci cu ele pe piață li se pare scump. Te duci pe piață - e un preț, tu estimezi de acasă alt preț. Anul trecut am prins 2 lei, 2 lei jumate, pe la Pucheni, pe unde am putut. Noi sperăm să fie bine, dar întârzierea asta ne afectează foarte mult”, a adăugat fermierul.

Fermierii se așteaptă al o producție bună, însă prețul ar putea fi problema FOTO: Ionelia Nucă
Fermierii se așteaptă al o producție bună, însă prețul ar putea fi problema FOTO: Ionelia Nucă

O întârziere de aproape o lună înseamnă și că vor vinde la prețuri mult mai mici decât sperau, pentru că deja piețele și supermarketurile vând pepeni aduși din Grecia. Prețul a scăzut deja la 5 – 5.5 lei/kg și chiar și sub 5 lei, iar producătorilor le e și teamă să-și mai facă vreo socoteală, pentru că de scăzut vor mai scădea, dar de crescut e aproape imposibil.

Pe de altă parte, pentru ei cheltuielile au fost considerabil mai mari, de la costul motorinei și până la tratamentele fitosanitare, totul fiind mai scump în anul agricol  2026. Doar ploile ce i-au mai ajutat și n-a mai fost nevoie să ude atât de des.

„Din punct de vedere climatic, primăvara a fost deosebită, temperaturile au fost ceva mai scăzute, în special noaptea, iar regimul de precipitații a fost mai bogat”, a explicat dr. ing. Ștefan Nanu, directorul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni. Există o mai mare presiune în privința apariției bolilor și dăunătorilor, iar cultivatorii va trebui să fie mai atenți, să investească mai mult în partea de asigurare a sănătății plantei, a adăugat Nanu.

„Va exista o oarecare întârziere în maturarea pepenilor. Primii pepeni de Dăbuleni care vor apărea pe piețe vor fi după data de 20 iunie, urmând ca marea masă să apară undeva în jur de 1 iulie, cu diferențe de la cultivator la cultivator, în funcție de tehnologia aplicată”, a mai precizat șeful stațiunii de cercetare.

„Mai bine pleacă-n Spania, stau trei-patru luni și vin cu bani mai mulți”

De la 1 iulie sperăm să ieșim și noi pe piață. Anul acesta a fost foarte frig și s-au făcut greu. Cheltuim, băgăm bani în ele, apă tratamente, ne străduim și noi să le facem, dar vremea... A fost frig, au fost vânturi. Acum, când au legat și ele, erau cât degetul, s-au pus vânturile, ni le-a întors pe dos, au căzut toate legăturile, au rămas foarte puține care sunt mai mărișoare, la 4-5 kilograme. Și au legat din nou, acum așteptăm să crească. A fost o primăvară foarte-foarte dificilă. Le-am protejat, am avut folie termică, am avut și pâslă pe ele, dar când le-am dat afară s-au pus vânturile. Ne-a prins vântul exact când le-am scos din tunel. Lor le trebuie apă și căldură să se dezvolte, să crească, să fie dulci și roșii”, a explicat o doamnă fermier din aceeași zonă.

Produsul verii, cumpărat de la gheață, aduce profit mai târziu decât se așteptau producătorii. „Am găsit o soluție pentru umbrire”

Nu s-au așteptat la o primăvară așa de dificilă. Ploile, mai spune femeia, au fost curate: „De obicei făceau mană după ce ploua. Acum nu e mană în ele, sunt frumoase, dar ne-au căzut legăturile atunci, de vânturi. Ni le-a întors pe dos, ni le-a făcut... Trei zile ne-a terminat. Noi le dirijam, a doua zi bătea vântul și le dădea la loc. În comparație cu anul trecut eu cred că producția e bunicică, dar mai târzie, anul trecut am fost la 1 iunie cu ele pe piață”.

În piețe și în supermarket-uri se vând pepeni de import FOTO: Alina Mitran
În piețe și în supermarket-uri se vând pepeni de import FOTO: Alina Mitran

Cea mai mare teamă a fermierilor este că s-ar putea ca încasările să nu le ajungă să-și acopere cheltuielile. „Prețurile bune se duc. Samsarii ăștia iau de la greci, aduc marfă, și când ieșim noi sunt prețurile mici și profitul nostru e... De fapt, noi sperăm să fie. Și asta că ne gândim doar la cheltuielile cu ce-am băgat, nu socotim niciodată munca noastră, munca ne e tot timpul neplătită”, a mai spus femeia.

Printre cultivatori mai sunt și oameni care renunță, de când costurile au tot crescut și profitul fie stă pe loc, fie scade. „Mai bine pleacă în Spania, stau trei-patru luni acolo, vin cu bani mai mulți. În Spania nu mai cheltui. Trece ziua, ai luat banii. Dar aici, până îi strângi pe-ai tăi de i-ai băgat, și de-abia după te uiți să fie ceva peste...”, spune un fermier doljean.

Pepenii de Dăbuleni, comoara nisipurilor Olteniei pe care o valorifică alții. Cercetătorii vor ca lubenița de aici să devină brand de țară

În județul Dolj, potrivit datelor centralizate la nivelul Direcției Județene de Agricultură Dolj, suprafața cultivată cu pepeni se apropie, ca și anul trecut, de 2.500 hectare.

Cea mai mare suprafață se regăsește în localitatea Călărași – 900 hectare, urmată de Dăbuleni – 700 hectare. Suprafețe mari se regăsesc și în Daneți – 300 hectare, Sadova – 300 hectare, Cîrna – 300 hectare, Moțăței – 110 hectare etc.. La cele aproape 2.500 hectare cultivate în 2025 cu pepeni verzi s-au adăugat și alte aproape 500 cultivate cu pepeni galbeni. În sudul Olteniei se obțin cei mai timpurii pepeni, la o săptămână-două distanță începând recoltarea și în alte zone de câmpie.

Lubenița de Dăbuleni mai are nevoie de cel puțin 14 zile însorite să se coacă FOTO: Ionelia Nucă
Lubenița de Dăbuleni mai are nevoie de cel puțin 14 zile însorite să se coacă FOTO: Ionelia Nucă

Problema fermierilor rămâne în continuare valorificarea producției la un preț satisfăcător, pentru că încă nu lucrează pe comenzi ferme, ci an de an așteaptă să vadă „cum merge piața”, fără să știe dacă va fi profit sau pierdere.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul Executiv - surse
digi24.ro
image
Nicușor Dan, despre drona explodată la Constanța: Tehnologie nouă, suntem în proces de adaptare. Nu a existat greșeală umană
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan, după ședința despre drona explodată în Portul Constanța: Vom afla cum au ajuns în 7-10 zile. Dificultatea e că radarele normale nu le văd
gandul.ro
image
Nicușor Dan, după explozia dronei din Constanța: Nu au avut timp să facă toate operațiunile tehnice necesare
mediafax.ro
image
Câți bani plătește Nuno Campos pentru a o antrena pe Dinamo. Ungurii de la Zalaegerszeg i-au făcut o favoare la clauza de reziliere
fanatik.ro
image
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
libertatea.ro
image
„Arătau ca Țestoasele Ninja”: Grupuri misterioase de bărbați se aventurează tot mai des în canalele de sub New York. Ce caută ei acolo
digi24.ro
image
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
gsp.ro
image
De nicăieri! Florinel Coman a anunțat că pleacă, după România - Țara Galilor 2-1: "Nu mai vreau"
digisport.ro
image
Motivul pentru care pisicile aleg să doarmă la picioarele stăpânului. Un expert în comportamentul felinelor explică semnificația acestui gest
click.ro
image
O femeie de 37 de ani s-a drept o fată de 12 ani pentru a păcăli o familie să o adopte. Și timp de 14 luni a reușit
antena3.ro
image
Cum se explică faptul că un croissant cu unt sau o baghetă costă de două ori mai puţin la Paris decât la Bucureşti, deşi salariile sunt duble în Capitala Franţei versus local?
zf.ro
image
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile
observatornews.ro
image
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
cancan.ro
image
Ajutor la pensie de la Înalta Curte. Avocat: Cresc șansele ca pensionarii să ia bani în plus în instanță
newsweek.ro
image
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
prosport.ro
image
Cât vei plăti pentru aerul condiționat în vara lui 2026 dacă îl folosești 8 ore pe zi. Estimarea costurilor pentru o lună de caniculă
playtech.ro
image
Diletta Leotta, imagine spectaculoasă după ce a devenit mamă a doua oară. Complimentele au curs în valuri
fanatik.ro
image
Misterul clădirilor fantomă dintr-o stațiune uitată a României. Primăria a luat o măsură radicală împotriva unui investitor american
ziare.com
image
Bojana Popovic, siderată după Metz - CSM București: "Nu înțeleg!". Cum și-a numit jucătoarele
digisport.ro
image
Obiectele de care trebuie să scapi din casă. Îți pot face locuința să arate ieftin și lipsită de stil
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Andreea Popescu, decizie ȘOC după divorțul de Rareș Cojoc. NIMENI NU se aștepta, ne-a lăsat mască
romaniatv.net
image
Se renunță complet la numerar. Țara care își ia adio de la banii cash începând cu 2027
mediaflux.ro
image
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Romina Gingașu: familia din Galați rămasă fără locuință după explozia dronei rusești, fără sprijin: „Nu primea ajutor, chiar aproape deloc”. Ce a oferit, de fapt, statul român
actualitate.net
image
Fără aer condiționat și costuri mari. Metoda prin care grecii își mențin locuințele răcoroase pe timpul verii
click.ro
image
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante
click.ro
image
S-a mutat din Cluj în Timișoara și a spus tot ce crede despre cele două orașe: „Am observat diferențe destul de mari”
click.ro
Claudia Cardinale interpretând o pe Pauline Bonaparte, Profimedia (1) jpg
Prințesa desfrânată, cu talie de viespe, scandaloasă, imposibil de ignorat. Nu mânca decât bărbați pe pâine și a șocat aristocrația vremurilor
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., descoperită în apele Mării Ionice (© Soprintendenza ABAP per la città di Reggio Calabria e Vibo Valentia)
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., cu peste 300 de amfore, descoperită în apele Mării Ionice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Antrenorul Bellei Hadid dezvăluie metoda prin care elimini grăsimea fără să pierzi masă musculară. În ce constă regula 3-2-1
image
Fără aer condiționat și costuri mari. Metoda prin care grecii își mențin locuințele răcoroase pe timpul verii

OK! Magazine

image
A lăsat mireasa să strălucească! Kate Middleton, o prezență delicată la nunta nepotului cel mare al Reginei

Click! Pentru femei

image
Inspirată de filmul despre Michael Jackson, Shania Twain face ceva ce n-a mai făcut până acum

Click! Sănătate

image
Test: Ce vezi mai întâi dezvăluie ce te sperie la relații