PNL Craiova a decis suspendarea Adrianei Ungureanu din toate funcțiile politice deținute în partid și excluderea acesteia din grupul consilierilor locali liberali, invocând încălcări repetate ale Statutului PNL și nerespectarea deciziilor politice ale formațiunii. Consiliera afirmă însă că organizația că a „executat-o mișelește”, după ce i-a adus primăriței Lia Olguța Vasilescu (PSD) un tort de ziua ei.

Adriana Ungureanu i-a adus primăriței Olguța Vasilescu un tort de ziua ei Foto: Fb Lia Olguța Vasilescu

Potrivit unui comunicat transmis de PNL Dolj, sancțiunea a fost adoptată de Biroul Politic Local al filialei Craiova după ce consiliera locală ar fi refuzat în mod constant să voteze în Consiliul Local conform poziției stabilite de grupul liberal.

„Biroul Politic Local (BPL) al Partidului Național Liberal – Filiala Craiova a analizat activitatea politică și administrativă a consilierului local Adriana Ungureanu, adoptând decizia de a o suspenda din toate funcțiile politice deținute în cadrul organizației și de a o exclude din grupul consilierilor locali ai PNL Craiova”, a transmis PNL Craiova într-un mesaj postat pe Facebook.



Reprezentanții partidului au invocat poziționarea organizației față de administrația locală condusă de PSD.

„Astfel, doamna Adriana Ungureanu a refuzat în mod constat să voteze în ședințele Consiliului Local al Municipiului Craiova în conformitate cu linia și deciziile stabilite împreună cu colegii din grupul consilierilor PNL. Votul consilierilor liberali trebuie să reflecte deciziile politice asumate în cadrul organizației, iar mandatul politic obținut sub sigla PNL presupune responsabilitate, consecvență și respect față de echipa din care faci parte. Nu putem vorbi despre o opoziție reală atunci când unii reprezentanți ai partidului aleg, în mod repetat, să se poziționeze în contradicție cu propriile decizii politice și să ofere susținere administrației PSD din Craiova”, a explicat PNL Craiova.

„M-au dat afară din partidul meu!!! Sunt șocată și contrariată”

La scurt timp după anunț, Adriana Ungureanu a reacționat pe Facebook:

„M-au dat afară din partidul meu!!! Sunt șocată și contrariată de decizia colegilor mei liberali de a mă exclude din partid, după aproape 25 de ani de activitate neîntreruptă, zi și noapte, vară și iarnă, zeci de campanii electorale desfășurate în noroaie, arșiță și ger. Am fost trup și suflet, împreună cu întreaga familie, numeroși prieteni și albinuțele mele harnice, în slujba convingerilor mele liberale!”.

Tortul oferit primăriței Foto: FB Lia Olguța Vasilescu

„M-au executat mișelește, pentru un motiv neîntemeiat și exagerat”

Consilera locală susține că adevăratul motiv al sancțiunii ar fi fost gestul de a-i oferi, ca în fiecare an, un tort primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, cu ocazia zilei de naștere:

„M-au executat mișelește, pentru un motiv neîntemeiat și exagerat: pentru că i-am dus, ca în fiecare an, doamnei primar al Craiovei un tort de ziua ei, de la cofetăria mea”.

Adriana Ungureanu a adăugat în același mesaj:

„Sunt un om de cuvânt, cu mult bun simt și îmi respect colegii și oltenii mei dragi pentru care am candidat și i-am reprezentat cu profesionalism și am încercat mereu să propun doar proiecte in sprijinul craiovenilor! Mulțumesc zecilor de liberali și craioveni care mi -au dat mesaj in aceasta seara sa-mi spună că sunt lângă mine cu inima si mă prețuiesc”.