Ședința extraordinară a Consiliului Local (CL) Craiova de miercuri, 30 septembrie, a degenerat într-o dispută aprinsă între viceprimarul Dan Păloiu și consilierii din Opoziție Teodor Sas (PNL) și Emilia Neagu (USR), cea din urmă fiind, în cele din urmă, eliminată din ședința online.

Potrivit Gazeta de Sud, în ședința de miercuri, 30 septembrie, au fost dezbătute două proiecte de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Craiova pe anul 2026, respectiv a bugetului general consolidat al municipiului.

Dezbaterea privind rectificarea bugetară în Consiliul Local Craiova a fost marcată de un schimb de replici între consilierul Teodor Sas și viceprimarul Dan Păloiu, după ce liberalul a ridicat problema Pasajului Gârlești.

Sas a cerut să fie precizate fondurile și termenul pentru construcția pasajului, în timp ce Păloiu a spus că proiectul a fost preluat de Primărie de la Compania Națională de Investiții (CNI) și că va fi realizat, fără să ofere un termen concret.

Disputa a escaladat rapid în momentul în care Emilia Neagu a intervenit pentru a-și susține colegul, însă viceprimarul i-a avertizat că discuția între consilieri este interzisă.

„Este interzisă discuția între consilieri. Nu vă pot da voie. Vă rog mult de tot să vă opriți! Era o ședință așa de simplă și nu vreau să o complicați dumneavoastră”, le-a spus acesta.

Replica a venit imediat de la Teodor Sas: „Nu o complicăm! Complicat e traficul, că nu faceți acest pasaj din incompetență!”.

La rândul ei, Emilia Neagu a continuat să insiste pe subiect: „Vorbim de bani publici, de rectificare… Deci faceți pasajul Gârlești, uite, reiau eu întrebarea”.

Momentul a culminat cu decizia viceprimarului de a o elimina pe Emilia Neagu din ședință.

„Pe doamna Neagu să o opriți de tot. (…) Vă rog frumos să o excludem din nou… să o eliminăm, de fapt, pe doamna Neagu din ședință. Vă rog mult de tot. Acum”, a ordonat Dan Păloiu.

Înainte de a fi deconectată, Emilia Neagu, a cerut să știe care este motivul legal pentru această decizie.

„Nu respectați ordinea și disciplina impusă de Consiliul Local Aceasta a fost ședința. Vă mulțumesc mult! La revedere!“, i-a raspuns Păloiu.

Evacuarea colegei sale l-a indignat pe Teodor Sas, care a criticat dur modul în care Dan Păloiu a condus ședința. Păloiu a invocat regulamentul Consiliului Local, potrivit căruia în ședințe pot fi discutate doar punctele de pe ordinea de zi.

În ciuda scandalului și a nemulțumirilor evidente, primele două puncte vizând rectificarea bugetară au fost declarate aprobate.

„Deci nu avem voturi împotrivă, nu avem abțineri, este unanimitate. Aceasta a fost ședința de astăzi. Vă mulțumesc mult, la revedere!“.