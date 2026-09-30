 Scandal în Consiliul Local Craiova. O consilieră USR, eliminată din ședința online. „Vă rog frumos să o excludem din nou” | adevarul.ro
search
Miercuri, 30 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Scandal în Consiliul Local Craiova. O consilieră USR, eliminată din ședința online. „Vă rog frumos să o excludem din nou”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ședința extraordinară a Consiliului Local (CL) Craiova de miercuri, 30 septembrie, a degenerat într-o dispută aprinsă între viceprimarul Dan Păloiu și consilierii din Opoziție Teodor Sas (PNL) și Emilia Neagu (USR), cea din urmă fiind, în cele din urmă, eliminată din ședința online.

Potrivit Gazeta de Sud, în ședința de miercuri, 30 septembrie, au fost dezbătute două proiecte de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Craiova pe anul 2026, respectiv a bugetului general consolidat al municipiului.

Dezbaterea privind rectificarea bugetară în Consiliul Local Craiova a fost marcată de un schimb de replici între consilierul Teodor Sas și viceprimarul Dan Păloiu, după ce liberalul a ridicat problema Pasajului Gârlești.

Sas a cerut să fie precizate fondurile și termenul pentru construcția pasajului, în timp ce Păloiu a spus că proiectul a fost preluat de Primărie de la Compania Națională de Investiții (CNI) și că va fi realizat, fără să ofere un termen concret.

Disputa a escaladat rapid în momentul în care Emilia Neagu a intervenit pentru a-și susține colegul, însă viceprimarul i-a avertizat că discuția între consilieri este interzisă.

„Este interzisă discuția între consilieri. Nu vă pot da voie. Vă rog mult de tot să vă opriți! Era o ședință așa de simplă și nu vreau să o complicați dumneavoastră”, le-a spus acesta. 

Replica a venit imediat de la Teodor Sas: „Nu o complicăm! Complicat e traficul, că nu faceți acest pasaj din incompetență!”.

La rândul ei, Emilia Neagu a continuat să insiste pe subiect: „Vorbim de bani publici, de rectificare… Deci faceți pasajul Gârlești, uite, reiau eu întrebarea”.

Momentul a culminat cu decizia viceprimarului de a o elimina pe Emilia Neagu din ședință.

„Pe doamna Neagu să o opriți de tot. (…) Vă rog frumos să o excludem din nou… să o eliminăm, de fapt, pe doamna Neagu din ședință. Vă rog mult de tot. Acum”, a ordonat Dan Păloiu.

Înainte de a fi deconectată, Emilia Neagu, a cerut să știe care este motivul legal pentru această decizie.

„Nu respectați ordinea și disciplina impusă de Consiliul Local Aceasta a fost ședința. Vă mulțumesc mult! La revedere!“, i-a raspuns Păloiu.

Evacuarea colegei sale l-a indignat pe Teodor Sas, care a criticat dur modul în care Dan Păloiu a condus ședința. Păloiu a invocat regulamentul Consiliului Local, potrivit căruia în ședințe pot fi discutate doar punctele de pe ordinea de zi.

În ciuda scandalului și a nemulțumirilor evidente, primele două puncte vizând rectificarea bugetară au fost declarate aprobate. 

„Deci nu avem voturi împotrivă, nu avem abțineri, este unanimitate. Aceasta a fost ședința de astăzi. Vă mulțumesc mult, la revedere!“.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
digi24.ro
image
Anchetă CNAIR. Șoferii pot fi opriți în trafic și întrebați unde merg, de ce călătoresc și cât câștigă
stirileprotv.ro
image
Guvernul Siegfried Mureșan a picat în Parlament cu 182 de voturi. A strâns mai puține voturi decât Guvernul Veștea, care a avut 189 de voturi. Ce urmează
gandul.ro
image
ANALIZĂ! Alegeri anticipate, în mâna lui Nicușor Dan! Toate criteriile sunt îndeplinite. Ce poate face el
mediafax.ro
image
Ce se întâmplă, de fapt, cu banii la CFR Cluj. E vestea pe care o așteptau jucătorii lui Șumudică
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
„Un pilot l-a înjunghiat pe altul”. Bătaie între piloți într-un avion care se îndrepta spre Israel
digi24.ro
image
Scandalul ia amploare: Cristiano Ronaldo refuză să se mai antreneze cu naționala Portugaliei!
gsp.ro
image
Tragedie în fotbal! Patron de club, împușcat în cap! Cu doar câteva ore înainte a fost la meciul naționalei
digisport.ro
image
Ce pensie primești după 15 ani de muncă în România. Calculul pe care trebuie să-l știe toți românii
click.ro
image
Primele imagini din avionul FlyDubai pe care pilotul a încercat să îl deturneze când zbura spre Israel. Un pasager are sânge pe tricou
antena3.ro
image
Cum au pierdut aproape toţi românii 1500 de lei în mai puţin de 2 luni fără să-şi dea seama
zf.ro
image
A economisit ani de zile pentru casa visurilor. Vecinul a demolat jumătate din locuință şi a început coșmarul
observatornews.ro
image
Ce-ai pățit, Reghe? Revenirea în România pare să-l fi afectat pe noul antrenor al FCSB
cancan.ro
image
Pensii militare: Ministrul Miruță anunță că vârsta de pensionare nu crește. Documentele oficiale îl contrazic
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
prosport.ro
image
Întrebarea la care să nu răspunzi când ești oprit de Poliție în trafic. Ce recomandă un avocat șoferilor
playtech.ro
image
Rapid poate pierde 4 titulari esențiali fără să încaseze nimic! Lovitura majoră vine în Giulești peste câteva luni
fanatik.ro
image
Argumentele care împiedică un guvern PSD-AUR. Ce propun agendele familiilor europene din care fac parte
ziare.com
image
Simona Halep, primele declarații despre viața personală
digisport.ro
image
H&M închide 95 de magazine și renunță la un brand! Ce se întâmplă cu retailerul de modă în 2026
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Florin Piersic din Cluj. Locuința este renovată recent, este cochetă și cu un farmec aparte. Aici este locul în care marele actor locuiește cu soția lui, Anna Torok / FOTO
romaniatv.net
image
Guvernul Mureșan a picat oficial! Doar 182 de voturi favorabile din cele 233 necesare. Anunț important din PNL. Primele reacții
mediaflux.ro
image
Pan Zhanle, dezvăluire despre David Popovici: „Am învățat o lecție foarte importantă”
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Valerie Lungu, apariție spectaculoasă la cununia civilă cu Alex Gîlcă! A purtat o ținută de 12.000 de euro. Cum a arătat decorul de vis
click.ro
image
Ce cadou i-a făcut Alin Oprea soției sale, la trei ani de la nuntă? Gestul făcut de Florin Zamfirescu care a impresionat-o pe Medana la gala Soniei Trifan
click.ro
image
„Furnicuțele” lui Cătălin Măruță, subiect în emisiunea originală din Spania! Ce a spus Pablo Motos despre succesul din România
click.ro
sharon stone sydney sweeney GettyImages (2) jpg
A renunțat la sex una dintre cele mai sexy actrițe ale tuturor timpurilor? ”Este fantastic să fii single!”
okmagazine.ro
Regele Eadwig, Ælfgifu, Æthelgifu Imagine generată cu AI png
Regele care și-a părăsit propria încoronare ca să întrețină relații intime cu două femei. Una i-a devenit soție și cealaltă… soacră!
okmagazine.ro
James Dean, în „Rebel fără cauză”
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Roxana Hulpe nu va mai prezenta Știrile Pro TV în fiecare weekend! De ce a luat această decizie: „Am zis stop”
image
Valerie Lungu, apariție spectaculoasă la cununia civilă cu Alex Gîlcă! A purtat o ținută de 12.000 de euro. Cum a arătat decorul de vis

OK! Magazine

image
Regele care și-a părăsit propria încoronare ca să întrețină relații intime cu două femei. Una i-a devenit soție și cealaltă… soacră!