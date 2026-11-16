Lia Olguța Vasilescu propune comasarea județelor după un nou model: „Interesul ar trebui să fie absorbția de fonduri europene”

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, propune ca o eventuală reorganizare administrativ-teritorială a României să pornească de la structura actualelor Asociații de Dezvoltare Regională (ADR). Edilul consideră că principalul obiectiv al regionalizării ar trebui să fie creșterea capacității de absorbție a fondurilor europene și reducerea birocrației.

Lia Olguța Vasilescu. Foto: Facebook

Declarația a fost făcută luni, la reuniunea Asociației Municipiilor din România, unde Lia Olguța Vasilescu a precizat că vorbește în nume personal, nu în numele PSD sau al Guvernului.

Primarul Craiovei a dat ca exemplu un proiect de alimentare cu apă inaugurat recent în municipiu, care a durat 13 ani, dintre care șapte au fost consumați cu procedurile birocratice. Proiectul s-a desfășurat în două județe, iar acest lucru a îngreunat implementarea.

„Cred că interesul ar trebui să fie în primul rând pe absorbţia de fonduri europene şi atunci, dacă ne gândim la o regionalizare, ar putea să fie o discuţie pe care să o facem pe structura actualelor ADR-uri. Dar, încă o dată, este o opinie personală şi atât. Mai sunt mulţi paşi de făcut până departe”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Nu există încă o decizie privind reorganizarea administrativă

Președintele Asociației Municipiilor din România (Lia Olguța Vasilescu) a subliniat că, în acest moment, nu a fost luată nicio decizie privind reforma administrativ-teritorială. Ea a precizat că nici varianta reorganizării instanțelor după modelul Curților de Apel nu a fost discutată oficial.

Lia Olguța Vasilescu a arătat că există opinii diferite și în privința comasării localităților. Unii primari ar dori ca zonele metropolitane să fie integrate în marile orașe, în timp ce alții susțin preluarea doar a unora dintre comunele învecinate.

Potrivit acesteia, discuțiile urmează să fie purtate cu Asociația Municipiilor din România și cu celelalte structuri asociative, pentru identificarea unei variante care să fie acceptată de cât mai mulți reprezentanți ai administrației locale.

Ce s-a discutat la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor

Primarii municipiilor din țară au discutat, la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România, despre bugetul pentru anul viitor, reorganizarea administrativ-teritorială și modificările legislative necesare pentru facilitarea accesării fondurilor europene. La întâlnire au participat premierul Luca Niculescu, mai mulți miniștri și reprezentanți ai administrațiilor locale. Pe agenda discuțiilor s-au mai aflat transferul unor imobile aflate în administrarea ministerelor către autoritățile locale și comasarea unor instituții.

Un alt subiect important a vizat prioritățile municipiilor pentru următorul ciclu financiar european, 2028–2032. Vasilescu a precizat că una dintre principalele solicitări este finanțarea lucrărilor de eficiență energetică la blocurile de locuințe, în condițiile în care aproximativ 90% dintre imobilele colective din România nu au beneficiat până acum de programe dedicate.

PSD ia în calcul și comasarea județelor

Declarațiile vin în contextul propunerilor formulate în interiorul PSD pentru o reformă administrativă amplă, care să vizeze atât comunele și orașele cu mai puțin de 10.000 de locuitori, cât și județele.

Europarlamentarul Dragoș Benea, responsabil de centralizarea propunerilor din partid, a susținut că reforma ar trebui să includă și comasarea județelor. Acesta a avansat o variantă de reorganizare pornind de la actuala împărțire a Curților de Apel, propunere care a generat nemulțumiri.