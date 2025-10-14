search
Marți, 14 Octombrie 2025
Un nou motiv de ruptură în Coaliție: un candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei

Publicat:

Primarul orașului Craiova și vicepreședinte al PSD, Lia Olguța Vasilescu, a avertizat, marți, că actuala coaliţie de guvernare se va rupe dacă va exista un candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei.

Lia Olguța Vasilescu a vorbit despre organizarea alegerilor din Capitală FOTO Arhivă
Lia Olguța Vasilescu a vorbit despre organizarea alegerilor din Capitală FOTO Arhivă

”Aici este vorba despre un acord politic. Dacă suntem într-o coaliţie, fie avem un candidat comun al coaliţiei, fie fiecare partid candidează singur. Adică nu poţi să ai o mini-coaliţie în interiorul coaliţiei. Şi atunci am spus că nu putem să mergem pe Balada Mioriţa cu Baciul Ungurean şi cu cel Vrâncean se unesc ca să-l omoare pe Baciul Moldovean. Dacă vom avea un acord politic în care fiecare partid, de exemplu, merge de sine stătător, atunci nu va fi niciun fel de problemă de înţelegere pe acest subiect”, a declarat Olguța Vasilescu la Antena 3.

Ea a mai susținut că nu ar fi corect faţă de PSD ca USR şi PNL să aibă un candidat comun la Capitală.

”Dacă se întâmplă acest lucru, probabil se va rupe coaliţia. Nu probabil, mai mult ca sigur”, a adăugat Lia Olguţa Vasilescu.

Vicepreședintele PSD a mai afirmat totodată că alegerile pentru Bucureşti pot avea loc ”şi mâine” dacă se ajunge la un acord politic pe această temă.

Liderii Coaliției de guvernare s-au reunit marți într-o ședință cu mai multe decizii importante pe agendă. Ședința coaliției s-a încheiat fără vreo decizie cu privire la organizarea alegerilor, liderii PSD părăsind ședința după aproximativ două ore de discuții. În cazul în care nu se ajunge la un consens săptămâna aceasta, nu vor mai putea fi organizate alegeri parțiale în acest an.

În cadrul ședinței, PSD a pus condiţia ca partidele din coaliţie să aibă un candidat comun sau fiecare partid să meargă cu candidat propriu.

