O intervenție a oamenilor legii din cadrul Poliției Orașului Chitila - Formațiunea Rutieră s-a transformat într-o urmărire pe străzile din Chiajna, după ce un motociclist a ales să ignore semnalele polițiștilor și să fugă.

Urmărire cu poliția la Chiajna Foto: Captură Video/Europol

Agenții de poliție, care se aflau în serviciu pe raza comunei Chiajna, au văzut o motocicletă de tip enduro care circula fără plăcuță cu număr de înmatriculare sau înregistrare.

Ceea ce trebuia să fie un control rutier de rutină a luat rapid o altă turnură. La solicitarea regulamentară de a opri, motociclistul a răspuns prin accelerare, încercând să se facă nevăzut. Cei doi polițiști au pornit imediat în urmărirea acestuia, deplasarea continuând pe mai multe străzi din Chiajna.

”Pe tot parcursul urmăririi, polițiștii au folosit semnalele acustice și luminoase ale autospecialei și i-au adresat în repetate rânduri conducătorului somații pentru a opri. Acesta a continuat însă să fugă, iar la un moment dat a părăsit zona carosabilă și s-a îndreptat către un teren neamenajat, încercând astfel să ajungă într-o zonă în care autospeciala de poliție nu îl mai putea urma. Colegii noștri au oprit autospeciala, au coborât și au continuat urmărirea pe jos. După o anumită distanță, motociclistul și-a pierdut echilibrul și a căzut, împrejurare care le-a permis polițiștilor să îl ajungă și să îl imobilizeze”, potrivit Europol.

Verificările efectuate ulterior aveau să explice, cel puțin în parte, motivul pentru care bărbatul a încercat cu orice preț să evite controlul: acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar motocicleta pe care o conducea nu era înmatriculată sau înregistrată pentru circulația pe drumurile publice.