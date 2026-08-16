Douăsprezece persoane și-au pierdut viața, iar cel puțin alte zece au fost rănite în urma unui grav accident rutier produs în noaptea de sâmbătă spre duminică pe autostrada M3 din estul Ungariei, unde un autocar înmatriculat în Polonia s-a răsturnat într-un șanț.

Premierul ungar Peter Magyar a confirmat bilanțul accidentului într-un mesaj publicat pe Facebook.

„12 persoane și-au pierdut viața și cel puțin zece au fost rănite grav în cursul nopții, când un autobuz polonez s-a răsturnat într-un șanț pe autostrada M3. Transmit sincere condoleanțe familiilor victimelor! Le mulțumesc celor care au participat la operațiunea de salvare”, se arată în mesajul prim-ministrului ungar.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs în apropierea localității Mezokeresztes, la aproximativ 140 de kilometri est de Budapesta.

Autocarul se deplasa spre Nyiregyhaza când a părăsit partea carosabilă pe un sector drept de drum, a intrat într-un șanț și s-a răsturnat, relatează Agerpres.

Șoferul ar fi adormit la volan

Agenția ungară MTI, citată de Reuters, a relatat că în vehicul se aflau 57 de pasageri și doi șoferi. Imaginile surprinse la locul tragediei arată autocarul grav avariat, răsturnat pe o parte, cu geamurile sparte și bagajele împrăștiate în jur.

Potrivit informațiilor furnizate de poliție, una dintre ipotezele principale investigate este că șoferul ar fi adormit la volan. Acesta a fost reținut de autorități.

Karol Nawrocki: „Atât de mulţi dintre compatrioţii noştri au murit"

Tragedia a provocat reacții și la Varșovia.

„Cu profundă tristeţe am primit vestea tragică a accidentului de autocar polonez din Ungaria, în care atât de mulţi dintre compatrioţii noştri au murit", a reacţionat pe platforma X preşedintele polonez Karol Nawrocki.

Radoslaw Sikorski, ministrul polonez de Externe, a anunțat că serviciile consulare sunt mobilizate și mențin legătura cu autoritățile ungare pentru gestionarea situației și sprijinirea victimelor și a familiilor acestora.

Amintim că, în iunie, opt persoane și-au pierdut viața într-un accident produs pe aceeași autostradă M1 din Ungaria, după ce un microbuz înmatriculat în Republica Moldova a intrat într-un camion care fusese implicat într-un alt accident.

În decembrie 2025, un tragic accident produs pe autostrada M1 din Ungaria, în care a fost implicat un microbuz românesc, s-a soldat cu moartea a doua persoane. Una dintre victime a fost un pompier român în vârstă de 33 de ani