Foto Șofer român de camion, reținut în Bulgaria. A condus băut și a vrut să dea o mită de 50 de euro la polițiști

Un șofer român de camion a fost reținut în Bulgaria după ce a fost prins băut la volan și a încercat să mituiască polițiștii cu 50 de euro. Pe numele său au fost deschise două dosare penale, iar autoritățile au decis prelungirea reținerii cu încă 72 de ore.

Șoferul român a încercat să mituiască polițiștii din Chepelare după ce etilotestul a indicat o concentrație de peste 1,3 alcool în aerul expirat. Incidentul s-a petrecut marți, la scurt timp după ora 12:00, în timpul unei operațiuni speciale a poliției pentru controlul transportului de marfă și al siguranței rutiere, scrie presa bulgară.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului Regional Chepelare au oprit camionul înmatriculat în România, condus de un cetățean român în vârstă de 52 de ani, pentru un control. Vehiculul a fost tras pe dreapta din cauza modului periculos în care era condus. În urma testării cu aparatul etilotest, oamenii legii au constatat că șoferul avea o concentrație mare de alcool în aerul expirat.

A încercat să mituiască polițiștii cu 50 de euro

După ce a aflat rezultatul testării, bărbatul a încercat să evite sancțiunile. Acesta a aruncat o bancnotă de 50 de euro în autospeciala poliției, în încercarea de a-i determina pe agenți să nu îl sancționeze.

Acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Pe numele său au fost deschise două proceduri rapide: una pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului și alta pentru dare de mită unui polițist.

→ Imaginea 1/2: FOTO Ministerul Afacerilor Interne al Bulgariei

Reținut pentru încă 72 de ore

Ulterior, autoritățile bulgare au decis să prelungească reținerea acestuia cu încă 72 de ore, a declarat pentru agenția bulgară BTA comisarul-șef Kostadin Pachedzhiev, directorul Inspectoratului Regional al Ministerului de Interne din Smolian.

Cazul a fost înaintat Parchetului Regional și Parchetului Districtual din Smolian, iar ancheta este în desfășurare.