 Un cetățean străin s-a răsturnat cu mașina pe un bulevard din București. Cum s-a produs accidentul | adevarul.ro
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Un cetățean străin s-a răsturnat cu mașina pe un bulevard din București. Cum s-a produs accidentul

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Un cetățean străin de 29 de ani a ajuns cu mașina cu roţile în sus după un accident produs pe Bulevardul Pierre de Coubertin din București. Din fericire, coliziunea s-a soldat doar cu pagube materiale.

A ajuns cu roţile în sus. FOTO: Trafic Bucureşti
A ajuns cu roţile în sus. FOTO: Trafic Bucureşti

Un cetățean străin în vârstă de 29 de ani s-a răsturnat cu mașina pe plafon, marți, 18 august, pe Bulevardul Pierre de Coubertin din București, după ce a intrat în coliziune cu un alt autoturism. Accidentul s-a produs în jurul orei 12:15, în apropierea intersecției cu Șoseaua Pantelimon și nu s-a soldat cu victime.

Potrivit primelor informații, tânărul de 29 de ani circula pe Bulevardul Pierre de Coubertin dinspre strada Vatra Luminoasă. În apropierea intersecției cu Șoseaua Pantelimon, din cauze care urmează să fie stabilite, mașina sa a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 49 de ani.

În urma impactului, mașina condusă de cetățeanul străin s-a răsturnat pe plafon. Cei doi șoferi au scăpat nevătămați, accidentul provocând doar pagube materiale.

Ambii conducători auto au fost verificați cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost zero.

Polițiștii continuă verificările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.

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