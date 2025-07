Un animal prădător despre care vânătorii spun că nu l-au mai văzut niciodată până acum și nu știu ce este a fost împușcat în Ungaria, scrie presa locală.

Un animal despre care specialiștii spun că nu știu ce este a fost împușcat în Ungaria, în județul Baranya, scrie Hirado. Deocamdată, se merge pe ipoteză că ar fi un hibrid vulpe-șacal.

Vânătorii profesioniști susțin că nu au mai întâlnit niciodată un prădător cu un asemenea aspect, iar autoritățile îi vor face teste genetice pentru a se afla despre ce animal este vorba.

„Prădătorul a fost adus de către un membru al asociației, în timpul unei vânători nocturne. Vânătorul care l-a împușcat a observat că spatele și coada scurtă a animalului, pe care l-a crezut a fi o vulpe, prezentau, de fapt, caracteristicile complete ale unui șacal auriu”, a relatat Nimród Vadászújság despre cazul neobișnuit pe pagina sa de socializare.

”Sunt necesare teste biologice suplimentare pentru a confirma presupusa hibridizare, iar în acest scop vânătorul profesionist al companiei a efectuat prelevarea de probe”, a mai spus vânătorul.

Vânătorii au adăugat că doi șefi regionali ai asociației au fost, de asemenea, implicați în investigarea cazului ciudat: János András Papp și János Fodor, care au trimis probele pentru teste genetice suplimentare la Campusul Szent István al Universității Maghiare de Agricultură și Științe ale Vieții din Gödöllő.

Animal ciudat, omorât în urmă cu 5 ani în Galați

Un incident asemănător a avut loc în urmă cu 5 ani și în România, când în județul Galați a fost descoperit un animal care făcea ravagii la stânele din zona de nord a judeţului, de unde fura miei şi oi. A fost prins în fapt de un cioban, pe care sălbăticiunea l-a atacat. Ulterior, bizarul animal a fost ucis de săteni, iar specialiştii se contrazic în privinţa speciei din care face parte.

Incident bizar în judeţul Galaţi. Sătenii din localitatea Oancea (aflată în nordul-estul judeţului, în apropiere de Prut) au omorât vineri, 22 mai, un animal ciudat şi foarte agresiv care făcea ravagii pe la stâne şi prin gospodării.

„Nu ştiu ce animal era, că n-am văzut niciodată. N-avea păr pe el, numai pe cap, ca o coamă. Nu-i câine, domnule, are nişte dinţi! Şi a sărit aici în drum şi la cioban! L-am prins, aici, în drum. Noi veneam cu oile, să le băgăm înăuntru şi el venea din urmă. Băietul acela, care-l am la oi, era să sară-n gâtul lui. O dat cu băţu-n el. Când veneam cu oile la deal, el venea din urmă. Mă, ce dracu-i mă asta?! Eu n-am văzut niciodată. Am zis întăi că-i câine! Ce câine, mă, când s-o zvârlit deodată aşa… Are două rânduri de dinţi”, a povestit proprietarul stânei.

După ce l-au omorât, sătenii au ars cadavrul bizarei creaturi, care pare să fie încrucişarea dintre un câine şi o hienă sau un şacal. De altfel, nici specialiştii nu sunt foarte siguri despre ce este vorba, aşa că se contrazic.

Din imaginile filmate cu telefonul de unul dintre martori se poate vedea că animalul este de talie mare şi că nu are păr pe corp, ci doar o coamă impunătoare, cum au hienele. Capul seamănă destul de bine cu al unei hiene, dar şi cu cel al unui câine de luptă, însă forma corpului nu este cea specifice unei hiene, ci mai degrabă cu cea a unui câine sau a unui şacal auriu (deşi acesta din urmă atinge rareori 20 de kilograme, în niciun caz 40, cât cântărea enigmaticul animal ucis la Oancea.