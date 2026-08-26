Un accident rutier grav s-a produs miercuri, 26 august, pe DJ381, între localitatea Ciocârlia și Autostrada A2. Au fost implicate un autoturism și două ansambluri de vehicule. În urma impactului, șoferul autoturismului, un bărbat de 55 de ani, a rămas încarcerat și inconștient, fiind ulterior declarat decedat.

Un accident rutier grav s-a produs miercuri, 26 august, pe DJ381. Foto: martor ocular

Autoturismul condus de bărbatul de 55 de ani a intrat în coliziune cu un ansamblu format din autoutilitară și semiremorcă, condus de un bărbat de 51 de ani.

În urma impactului, mașina a fost proiectată într-un alt ansamblu de vehicule, condus de un bărbat de 43 de ani. Echipajele medicale au intervenit, iar șoferul autoturismului a fost descarcerat și resuscitat, însă a fost declarat decedat.

La fața locului au fost trimise echipaje ale SAJ, SMURD și un elicopter. Alte trei persoane implicate în accident, printre care un copil de 10 ani, nu au necesitat îngrijiri medicale. Ceilalți doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea dinamicii accidentului și a cauzelor exacte care au dus la producerea tragediei.