 Accident între un camion și un autobuz cu 40 de pasageri, la Timișoara. Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale | adevarul.ro
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Foto Accident între un camion și un autobuz cu 40 de pasageri, la Timișoara. Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

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Un accident rutier în care au fost implicate un camion și un autobuz în care se aflau 40 de pasageri s-a produs miercuri dimineață, pe strada Ovidiu Cotruș din Timișoara. Trei persoane aflate în autobuz au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma impactului.

Trei persoane din autobuz au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Trei persoane din autobuz au avut nevoie de îngrijiri medicale. Foto: Facebook/Strazile din Timisoara

Potrivit ISU Timiș, pompierii au fost solicitați să intervină în jurul orei 07:35. La locul accidentului au fost mobilizate o autospecială de primă intervenție și comandă, două echipaje SMURD și nouă pompieri.

În accident au fost implicate un camion, în care se afla doar șoferul, și un autobuz ce transporta 40 de persoane.

Autobuzul transporta 40 de persoane.
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Autobuzul transporta 40 de persoane. Foto: Facebook/Strazile din Timisoara

În urma impactului, trei pasageri din autobuz au fost evaluați de echipajele medicale ajunse la fața locului.

Deocamdată, autoritățile nu au precizat cât de grave sunt rănile suferite de aceștia și nici dacă victimele au fost transportate la spital.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea și cine se face vinovat de producerea accidentului.

Accidentul are loc la doar două zile după un alt eveniment rutier grav produs în județul Timiș. Cinci persoane, printre care și un bebeluș de nouă luni, au fost rănite într-un accident produs pe drumul dintre Săcălaz și Timișoara. Toate victimele au fost transportate la spital.

Tot luni, 24 august, un tânăr de 22 de ani a murit în Timișoara, după ce a fost lovit de un camion în timp ce traversa neregulamentar strada, pe Calea Dorobanților.

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