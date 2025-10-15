Șoc printre constănțeni. S-au trezit cu conturile blocate pentru neplata impozitelor. „Hoților, luați banii oamenilor cu japca!”

Mii de constănțeni au alergat la ghișeele Serviciului Public de Impozite și Taxe (SPIT) Constanța pentru a-și achita debitele. SPIT le-a făcut popriri pe conturi, oamenii nemaiavând acces la banii lor. „Riscați un proces colectiv”, au amenințat contribuabilii, acuzând încălcarea legislației.

Mii de constănțeni sunt revoltați de măsura adoptată de Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT) Constanța pentru a recupera banii pe care contribuabilii nu s-au grăbit să-i achite până la data scadentă, 30 septembrie. SPIT Constanța a instituit popriri pe conturile datornicilor, astfel că oamenii s-au trezit că nu mai au acces la banii lor. Și nu doar la sumele pe care le datorează în contul taxelor și impozitelor scadente neachitate, ci la tot ce aveau disponibil în cont, semnalează aceștia. Mai mult, în mediul online s-au sesizat situații în care nu un cont, ci toate (dacă aveau mai multe) au fost blocate.

„Ieri (n. red. - marți, 14 octombrie) trebuia să intre în cont salariul. Toți colegii mei au spus că au banii în cont, la mine apărea sold 0. Inițial m-am adresat contabilei, am crezut că s-a produs o greșeală, cumva. Pentru ca astăzi să mă lămuresc că de fapt am de plătit 60 de lei la taxe și impozite și de aici problema. Și, evident, nu sunt singurul. E foarte multă lume revoltată”, a explicat un constănțean, pentru „Adevărul”.

Oamenii s-au grăbit să-și achite debitele, însă ridicarea popririi nu se realizează imediat, motiv și mai mare de revoltă.

Grupurile din mediul online din Constanța sunt pline de astfel de discuții, iar reacții au apărut chiar și la comunicatul pe care, în cele din urmă, Primăria Constanța l-a postat pe contul oficial de Facebook.

Peste 54.000 somații de plată emise în prima jumătate a anului

Reprezentanții primăriei precizează în comunicat că aceste campanii de popriri nu ar fi tocmai o noutate. Din contră, anual s-ar desfășura două astfel de campanii, cu transmiterea, în prealabil, a somațiilor de plată (or mulți contribuabili tocmai asta semnalează, că le-au fost poprite conturile fără niciun fel de somație).

„Anual, instituția desfășoară minim două campanii de popriri, cea din luna octombrie 2025 nefiind o noutate în rândul contribuabililor care nu au efectuat la timp plata impozitelor și taxelor datorate bugetului local Constanța. În anul 2025, s-au emis, până în luna iunie, inclusiv, un număr de 54.769 de somații prin care contribuabilii au fost înștiințați cu privire la sumele pe care le datorează către bugetul local, termenele de plată pentru stingerea acestora și continuarea procedurii de executare silită, în caz de neplată”, se menționează în comunicat. Nu se dă, în schimb, nicio cifră privitoare la numărul contribuabililor afectați de popriri.

„Campaniile de înființare a popririlor se desfășoară cu respectarea prevederilor legale în vigoare și presupun, de fiecare dată, emiterea și comunicarea prealabilă de somații, prin intermediul cărora contribuabilii sunt informați cu privire la termenul de plată și sumele scadente datorate și neachitate, precum si continuarea măsurilor de executare silită, în caz de neplată, popririle fiind înființate la bănci, după scadența termenului specificat în somații”, mai spun oficialii primăriei, menționând de asemenea că popririle „sunt ridicate zilnic de către SPIT Constanța, ca urmare a efectuării plăților de către contribuabilii care înregistrează debite restante”.

Avertisment privind popririle, printr-un comunicat de presă

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța se achită de sarcina de a comunica datele despre termenele de plată, modul de calcul al majorărilor de întârziere pentru debitele datorate bugetului local, neachitate la termen, precum și modalitățile de plată a taxelor și impozitelor locale „prin comunicate de presă și postări pe rețelele de socializare”. Un astfel de comunicat, la care se face referire în postarea de pe contul primăriei, a fost emis în 1 octombrie, imediat după scurgerea celui de-al doilea termen de plată din acest an (care este 30 septembrie).

„În data de 01.10.2025, Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța a emis comunicatul de presă “Popriri automate pentru contribuabilii cu restanțe la bugetul local”, prin care, pentru a evita instituirea măsurilor de executare silită, recomanda contribuabililor care înregistrau obligații fiscale restante să își verifice situația fiscală și să efectueze plata voluntară a sumelor datorate”, mai menționează reprezentanții primăriei.

Contribuabilii sunt de asemenea înștiințați să nu meargă la ghișeele de plăți pentru a afla ce sume au de achitat, pentru că verificarea situației fiscale nu se face acolo, ci la ghișeele de informații sau ceerlalte ghișee. Pentru asta trebuie fie să se programeze online, fie să se adreseze prin e-mail, telefon sau cont online eTax SPIT.

„Nu mai mințiți, că nu ați trimis nicio notificare!”

Constănțenii revoltați au răspuns chiar la mesajul postat pe contul primăriei, semnalând că s-au instituit popriri fără să se fi trimis anterior somații, așa cum prevede legea. „Nu mai mințiți, că nu ați trimis nicio notificare!”, este unul dintre comentarii, iar alți constănțeni semnalează același lucru. Sunt de asemenea semnalate situații în care contribuabili care nu mai dețin anumite imobile s-au trezit cu contul blocat pentru datorii vechi de peste șase ani, derivate din calcule eronate.

„Se pun popriri și în cazul în care angajații nu își fac calculele corect? În 2018 am vândut un apartament, am achitat absolut tot,cei de la fisc au eliberat avizul care atesta faptul ca apartamentul era0 la capitolul datorii, iar acum fostul soț are o poprire pe cont, explicația fiind că nu s-a calculat la acea vreme corect. După atâția ani v-ați dat seama. Păi atunci plătiți voi, că voi ați greșit”, a atras atenția un alt contribuabil.

Oamenii atrag atenția că într-un demerrs firesc se trimit mai întîi deciziile de impunere, cu explicații și calcule, iar dacă acestea nu se achită, se trimit somații. „SPIT-ul începe cu sfârșitul. Aveți niște proceduri oeparționale, respectați-le!”, au mai cerut contribuabilii.

„Nu trimiteți nicio notificare! Am plătit în luna iulie impozitul și gunoiul pe tot anul, iar când am plătit scria și taxa de executor. Deci urma să fiu executată iar eu nici nu am fost anunțată”, a semnalat o doamnă.

„Și dacă am plătit, banii apar luați de către SPIT dar totuși în sistemul vostru apar neplătiți? O să trebuiască să alerg eu să vă dovedesc, nu? Ca doar nu alergați voi”, este semnalată o altă speță, iar alți constănțeni confirmă că au pățit același lucru.

„Sunteți niște mincinoși japcagii, meritați un mare proces colectiv”, au apărut și reacții dure.

„S-au trezit oamenii fără bani de mâncare pentru copii, hoților, luați banii oamenilor cu japca!”, au continuat mesajele în aceeași notă.

Alți comentatori semnalează că atunci când se impun popriri pe pensie sau salariu există limite ale popririi și în niciun caz nu se procedează la blocarea sumei integrale din cont.

De menționat că poprirea contului nu înseamnă retragerea automată imediată a sumei pe care contribuabilul o datorează, între momentul înființării popririi și cel în care efectiv se retrag banii putând să treacă zile și chiar mai mult, săptămâni. După ce primăria trimite către bancă adresa de înființare a popririi, banca are obligația legală să identifice sumele existente în cont, să le blocheze, dar nu să le și vireze către primărie. Banca așteaptă instrucțiuni suplimentare de la instituția care a emis poprirea cu privire la suma totală datorată, contul în care trebuie virată și ordinea altor popriri (dacă mai există). Primăria trebuie să confirme sumele și să ceară virarea efectivă. În funcție de cât de repede se mișcă primăria cu răspunsurile către bănci se realizează retragerea din cont a sumei. Pentru a avea din nou acces la cont, contribuabilii aleg în schimb să plătească direct datoria, să anunțe primăria că au achitat, astfel încât primăria să trimită adrese de ridicare a popririi și banca să elibereze fondurile blocate.

Am încercat să obținem mai multe informații despre campania de poprire a conturilor de la reprezentanții Primăriei Constanța și/sau Serviciului Public de Taxe și Impozite Constanța pe această temă, însă fără succes până la ora redactării acestui articol. Vom reveni cu precizări de îndată ce le vom avea.