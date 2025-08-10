search
Duminică, 10 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Premierul Bolojan anunță creșterea impozitelor locale de la 1 ianuarie 2026. „Sunt la un nivel care nu reflectă valoarea proprietății”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Premierul Ilie Bolojan a anunțat în cadrul unei emisiuni televizate că de la 1 ianuarie 2026 vor crește impozitele locale la persoane fizice. 

Ilie Bolojan FOTO: Guvernul României
Ilie Bolojan FOTO: Guvernul României

Ilie Bolojan, primul ministru al Guvernului României, a anunțat duminică seara la Antena 3 CCN că de la 1 ianuarie vor crește substanțial impozitele locale pe care cetățenii le plătesc pentru proprietățile pe care le dețin.

”Taxele și impozitele se vor aplica cu 1 ianuarie anul viitor, la persoane fizice, pentru că sunt la un nivel care nu reflectă valoarea proprietății. Ele se vor plăti la o valoare cât mai apropiată de cea de piață”, a spus premierul. 

„Pachetul pe administrație a fost discutat în aceste zile și el va face ca administrațiile publice din România să-și schimbe atitudinea și să avem peste 3.000 de factori de dezvoltare, pentru că România nu se schimbă doar din București, se schimbă din fiecare localitate din țară. Ele se vor aplica cu data de 1 ianuarie anul viitor”, a mai spus Ilie Bolojan.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”
digi24.ro
image
Putin vrea să schimbe granițele Ucrainei la summitul din Alaska. „SUA au acceptat de facto propunerea” - Kyiv Independent
stirileprotv.ro
image
Ultima oră de la ANM. Avertizarea meteorologică până mâine, la ora 06:00. JUDEȚELE AFECTATE
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
Captură de poveste. Un bărbat s-a luptat 50 de minute cu un pește gigantic înainte de a-l aduce la mal
fanatik.ro
image
Afaceri de milioane cu Armata la Marea Neagră: un cuplu de tineri din Brăila a obținut contracte rapid, prin firme nou-înființate
libertatea.ro
image
VIDEO Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei doi copii ai lor
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
Scandal de proporții la Craiova - Hermannstadt: gol anulat în minutul 90+2! Ce arată reluările
digisport.ro
image
Cum a intrat România în capcana datoriilor către străini: Împrumuturi risipite pe afaceri falimentare, proiecte gigantice și lipsă totală de strategie
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
CALCUL: Câţi bani acumulează în fondul de pensie privată un român care investeşte 160 de lei pe lună
observatornews.ro
image
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul călduros care i-a uimit pe toţi
playtech.ro
image
A murit „Indiana Jones din viața reală”. Nicholas Clapp a dedicat ani întregi căutării orașului pierdut din deșert
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Italienii au dat verdictul, după ce Andrei Coubiș a debutat cu autogol și cartonaș roșu la AC Milan
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Cristian Cioacă s-a întors la Penitenciarul Mioveni. Imagini cu fostul poliţişt: a fost „om de bază” acolo și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Detalii de ULTIMĂ ORĂ despre Emil Gânj. Unde s-ar afla criminalul în aceste momente. O vecină a mamei Andei, tânăra ucisă, l-a văzut!
romaniatv.net
image
EXCLUSIV VIDEO: Imagini șoc: iată momentul în care avionul condus de un pilot Wizz Air se prăbușește în curtea unei fabrici din Arad
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux
click.ro
image
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
click.ro
image
Porumbul, medicament natural pentru numeroase afecțiuni. Util de la bob până la cenușa coceanului
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Terina cu pui si dovlecei Sursa foto shutterstock 1781117753 jpg
Terină de pui cu dovlecei. Secretele pentru care se termină rapid
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiul adoptiv al lui Horia Brenciu a dat lovitura! Sportul la care a devenit dublu campion: „Bravo, dragostea lu’ tata!”
image
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte va moșteni tiara de 400.000 de lire sterline a Prințesei Diana - în locul verișoarei Lilibet

Click! Pentru femei

image
A avut sau nu o „experiență gay”? Brad Pitt a dezvăluit marele său regret

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?