Premierul Bolojan anunță creșterea impozitelor locale de la 1 ianuarie 2026. „Sunt la un nivel care nu reflectă valoarea proprietății”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat în cadrul unei emisiuni televizate că de la 1 ianuarie 2026 vor crește impozitele locale la persoane fizice.

Ilie Bolojan, primul ministru al Guvernului României, a anunțat duminică seara la Antena 3 CCN că de la 1 ianuarie vor crește substanțial impozitele locale pe care cetățenii le plătesc pentru proprietățile pe care le dețin.

”Taxele și impozitele se vor aplica cu 1 ianuarie anul viitor, la persoane fizice, pentru că sunt la un nivel care nu reflectă valoarea proprietății. Ele se vor plăti la o valoare cât mai apropiată de cea de piață”, a spus premierul.

„Pachetul pe administrație a fost discutat în aceste zile și el va face ca administrațiile publice din România să-și schimbe atitudinea și să avem peste 3.000 de factori de dezvoltare, pentru că România nu se schimbă doar din București, se schimbă din fiecare localitate din țară. Ele se vor aplica cu data de 1 ianuarie anul viitor”, a mai spus Ilie Bolojan.