Antreprenorii români în perioade de criză: stresați de taxe și preocupați de sănătatea mintală a angajaților

Antreprenorii din România se simt mai stresați ca niciodată din cauza taxelor, dar mult mai încrezători în sine în ceea ce privește modul în care pot gestiona situațiile de criză, reiese dintr-un studiu de specialitate.

În 2025, antreprenorii români au un sentiment de mulțumire de sine mai ridicat, comparativ cu 2024. Studiul despre bunăstare mintală a antreprenorilor - Mind your Business, arată că aproape 8 din 10 antreprenori români au sentimente pozitive față de imaginea de sine, comparativ cu 2024, când 7 din 10 se simțeau astfel.

Taxele sunt principala sursă de stres a antreprenorilor participanți la studiul realizat de start-up, aspect care completează și neîncrederea acestora față de stat, unde doar 1% dintre ei se simt sprijiniți de reprezentanții locali.

Barometrul Mind your Business oferă o imagine mai clară asupra modului în care se percep antreprenorii români, a felului în care aleg să-și construiască afacerile, dar prezintă și principalele motive de îngrijorare și surse de motivație în business, cât și resursele la care apelează antreprenorii români în a-și dezvolta companiile și echipele.

Concluzii principale din studiu:

• antreprenorii se confruntă cu o dublă presiune - afacerea și menținerea tonusului echipei

• oamenii de afaceri se confruntă cu presiuni specifice business-ului, dar și cu temerea unui război sau a unui extremism în creștere

• 5 din 10 antreprenori români practică un optimism prudent pentru dezvoltarea afacerii lor

• 5 din 10 antreprenori cred că se descurcă foarte bine în a avea grijă de sănătatea mintală a angajaților lor

• 6 din 10 antreprenori oferă sprijin pentru starea de bine a angajaților

Imaginea bună de sine a antreprenorilor include emoții precum încredere, mulțumire, motivație, entuziasm și bucurie. Raportat la afacere, 72% dintre antreprenori au aceleași sentimente pozitive, iar 78% le au și față de echipă.

Faptul că au trecut de o nouă criză, dar și de contexte societale neașteptate, îi face să fie mai apreciativi față de propria lor persoană și capacitatea lor de a naviga vremuri tulburi.

Atitudini pozitive și evitarea stresului inutil

Menținerea unei atitudini pozitive și a unei minți deschise au fost uneltele principale ale antreprenorilor, unele la fel de importante ca și aspectele pragmatice precum optimizarea de costuri sau proceduri de lucru.

Ajutorul extern a fost alegerea a doar 11% dintre antreprenori, dintre care femeile au fost cele care au optat mai degrabă pentru această variantă.

Astfel, pentru antreprenorii români, perioadele dificile în business sunt rezolvate prin:

• menținerea unei atitudini pozitive și evitarea stresului inutil (46%)

• analizarea și optimizarea costurilor (37%)

• soluții creative și alternative la probleme (36%)

• prioritizarea sarcinilor și gestionare mai bună a timpului (35%)

Partea de gestionare a echipei a fost o altă resursă folosită de antreprenori, de la o comunicare transparentă până la solicitarea sprijinului către colegi, unde 2 din 10 antreprenori au apelat la astfel de metode. Ajutorul extern precum consultanța și consilierea sunt resurse angrenate de doar 11% dintre antreprenorii care au răspuns la studiu.

Crizele prin care au trecut constant în ultimii ani au sedimentat două idei: pe de o parte nevoia de a construi mai multă coeziune la nivel de breaslă și ideea de a da ceva înapoi antreprenorilor mai tineri.

Când vine vorba de soluții de sprijin în antreprenoriat, 34% dintre ei au menționat întâlnirile cu alți antreprenori, 17% conferințele și evenimentele de business, iar 16% au ales cursurile de dezvoltare personală.

Soluții de sănătate mintală în antreprenoriat

Ca soluții de sănătate mintală în antreprenoriat, ei continuă să se bazeze pe resursele proprii. Apelează la soluții precum terapie sau coaching doar atunci când întâmpină probleme personale.

Pentru 6 din 10 antreprenori discuțiile cu cei apropiați sunt cele care i-au ajutat cel mai mult în trecut, urmate de gratitudine - a mulțumi pentru ceea ce au (45%) la egalitate cu podcast-uri și cărți de dezvoltare personală. Aceste resurse sunt și singurele unde nivelul de interes scade pentru antreprenori raportat la viitor și la cum văd ei soluțiile de sprijin.

În schimb, întâlnirile cu alți antreprenori și schimbul de experiențe cu ei, menționate de 34% de respondenți sunt soluții pe care le iau cel mai mult în calcul și pentru viitor (10% dintre ei). Terapia și coachingul regulat sunt o soluție menționată de 16% dintre antreprenori, meditația și yoga de 11%, un grup de suport cu care să se vadă regulat de 10%.

Ce se evidențiază în creștere de la an la an sunt la soluțiile de tip spirituale precum vizitarea locurilor cu încărcătură spirituală, cum ar fi India, aleasă de 9% dintre antreprenori, dar pe care 13% o văd ca pe o soluție de viitor.

De asemenea, retreat-urile de business menționate de 5% dintre antreprenori ca soluție a trecutului, au o pondere de 15% pentru soluții viitoare.

Optimism rezervat fără prea mult sprijin

Antreprenorii români manifestă mai degrabă un optimism prudent sau reținuț având în vedere blocajele și lentoarea pieței. Totuși, chiar dacă sunt obosiți încearcă să gândească pozitiv, să nu se lase copleșiți de incertitudini, să nu lase temerile să îi blocheze.

Raportat la următoarele 6 luni (adică final de 2025 și începutul lui 2026), principalele obiective ale antreprenorilor legate de business se concentrează atât pe întărirea prezenței pe piață și creșterea gradului de competitivitate, dar si prin aplicarea unor abordări laterale și descoperirea unor noi oportunități pe piață – noi linii de business sau extinderea pe alte piețe.

Creșterea cifrei de afaceri e un obiectiv pentru 55% dintre antreprenori, urmată de extinderea pieței sau a clienților (49%) și consolidarea relațiilor cu partenerii (46%). Printre cele mai puțin menționate obiective sunt supraviețuirea (1%) și dezvoltarea sustenabilității și a responsabilității sociale (9%).

Familia rămâne principala sursă de susținere, un refugiu de la tot stresul și tumultul emoțional generat de ultimul an.

• 28% dintre antreprenori simt sprijin față din partea familiei și a apropiaților

• 20% de la consumatori/ societate

• 10% de la investitori privați

• 6% de la organizații de profil

• 6% de la bănci

• doar 1% de la stat

De unde vine stresul

Cea mai mare presiune vine din plata taxelor, pentru 48% dintre antreprenori aceasta fiind cea mai mare sursă de stres (cu 9% mai mult față de 2024). O altă presiune este tot de ordin financiar: pentru 39% dintre antreprenori, asigurarea de fonduri pentru creșterea afacerii sunt o presiune, urmată de aspecte birocratice pentru 30% dintre ei.

Antreprenorii își doresc fonduri pentru creșterea afacerii, dar la un nivel mai temperat – pe de o parte îsi doresc acces la finanțări fie pentru a rezolva o serie de probleme punctuale, cum ar fi plata către furnizori sau investiții, dar pe de altă parte există o teamă de a acumula noi datorii în contextul actual de incertitudine.