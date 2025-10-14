Cât vor putea câștiga germanii care aleg să lucreze și după vârsta de pensionare. Ce este „planul de pensie activă”

Germanii care aleg să continue să lucreze după vârsta de pensionare vor putea câștiga până la 2.000 de euro pe lună fără a plăti taxe, ca parte a planului cancelarului Friedrich Merz de a aborda lipsa de forță de muncă și de a revigora cea mai mare economie a Europei.

Așa-numitul „plan de pensie activă”, o promisiune din campania lui Merz, urmează să fie aprobat de coaliția acestuia cu Social-Democrații miercuri. Coaliția lui Merz încearcă să atenuzeze impactul îmbătrânirii populației din Germania, în condițiile în care economia se confruntă cu o lipsă de muncitori calificați, după trei ani de stagnare economică. Inițiativa face parte dintr-o schimbare structurală promovată de coaliție, ca parte a unui „toamnă a reformelor” promise de cancelarul Merz, potrivit Financial Times.

„Piața muncii din Germania se confruntă cu provocări structurale ca urmare a schimbărilor demografice. Baby boomers vor ieși treptat la pensie în următorii ani, iar numărul tinerelor persoane care intră pe piața muncii este tot mai mic. Acest lucru duce la o penurie de muncitori calificați în multe industrii”, se arată în proiectul de lege.

Munca după pensionare este permisă în Germania, la fel ca în multe părți ale Europei, dar Berlinul dorește să o facă mai atractivă prin reduceri de taxe. Alte țări care încurajează munca după pensionare includ Grecia. După ce Atena a permis pensionarilor să își păstreze pensiile complete și să impoziteze veniturile suplimentare cu o taxă redusă de 10%, numărul pensionarilor activi a crescut de la 35.000 în 2023 la mai mult de 250.000 în septembrie, conform Ministerului Muncii din Grecia.

Germania se confruntă cu unele dintre cele mai mari provocări demografice din Europa, cu 4,8 milioane de lucrători - 9% din forța de muncă -urmând să iasă la pensie până în 2035, punând presiune pe statul de bine și pe economie. Pe lângă reducerea forțată a populației active, Germania are cele mai scurte perioade medii de muncă dintre economiile OECD, potrivit organizației cu sediul la Paris.

În același timp, ponderea lucrătorilor cu jumătate de normă s-a dublat, ajungând la 30% din forța de muncă, în mare parte din cauza femeilor.

Măsura va ajuta, de asemenea, „să păstreze experiența și cunoștințele în companii pentru o perioadă mai lungă” și va duce la o „creștere generală a ratei de ocupare a forței de muncă și va contribui la creșterea economică și la venituri mai mari pentru guvern”, se mai arată în proiectul de lege. Angajații și angajatorii vor plăti contribuții sociale pentru aceste salarii, oferind un sprijin suplimentar finanțelor sistemelor de sănătate și pensii din Germania.