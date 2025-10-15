search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”

Publicat:

Guvernul inventează noi taxe și impozite, iar pe altele le majorează de la o zi la alta, provocând confuzie până și în rândul experților în fiscalitate. Gabriel Biriș, cunoscut economist și avocat de drept fiscal, semnalează o situație scandaloasă, care a dus la creșteri uriașe de taxe.

Economia a luat-o razna, iar foamea de bani naște decizii bizare. FOTO: Pexels
Economia a luat-o razna, iar foamea de bani naște decizii bizare. FOTO: Pexels

În goana după bani cu orice preț, Guvernul României recurge la măsuri pripite, de multe ori prost gândite, lovind în plin cetățeanul. În unele cazuri, taxele inventate peste noapte sunt la limita legalității sau chiar intră în conflict cu legi mai vechi, după cum uneori crează situații absurde, ceea ce arată că inițiatorii lor nu au cunoștințe elementare în economie și fiscalitate.

Gabriel Biriș, economist și avocat de drept fiscal, recunoscut la scară largă ca fiind unul dintre cei mai buni specialiști în fiscalitate din România, reacționează la modificarea bizară la o astfel de lege ce crește automat peste noapte o anumită taxă, provocând în egală măsură confunzie. Expertul a făcut calculele de rigoare și spune că de acum diferența de impozit datorat de o persoana fizică și una juridică – pe același apartament, nu va mai fi de 200%, ci de 650% sau chiar 1.350%. Într-o postare pe Facebook, Gabriel Biriș semnalează situația anormală care apare din cauza acestui impozit majorat din pix peste noapte.

O decizie stupidă

„Fac o mărturisire: sunt confuz! Explic mai jos: S-au mărit impozitele pe clădiri cu destinație rezidențială deținute de persoane fizice, prin creșterea de la 1.492 lei/mp la 2.677 lei/mp (+79,4%, în realitate mai puțin, că oricum creștea cu inflația). Asta e clar. S-a abrogat alin. (1) de la art. 460, alineat care reglementa cota de impunere (între 0,08 și 0,2%) pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane juridice. S-a păstrat nemodificat alin (2) care reglementează cota de impunere (între 0,2 și 1,3%) pentru clădirile nerezidentiale deținute de persoane juridice”, scrie Biriș.

Gabriel Biriș. FOTO: Facebook
Gabriel Biriș. FOTO: Facebook

Asta ar însemna, teoretic, că firmele care dețin clădiri rezidențiale ar fi scutite de impozit. La mijloc ar fi o greșeală uriașă a celor care au redactat legea, fără să țină cont de anumite detalii. 

„Deci, firmele care dețin clădiri rezidențiale nu mai plătesc impozit pe clădiri? Eu așa citesc! Asta o fi vrut autorul? Nu cred, că tot pachetul asta este despre creșteri de impozite, nu despre scutiri... Mai degrabă cred că au greșit legea, că au vrut să unifice tratamentul clădirilor deținute de persoane juridice (rezidențial, nerezidential) la nivelul clădirilor nerezidentiale (1,3% + max. 100%, adică max 2,6%) și că au uitat să modifice și alin. (2), care acum se referă doar la nerezidențial. Adică, în loc să eliminăm distorsiunile dintre persoane fizice și juridice, le amplificăm, așa cum era până în 2015. Dacă asta a vrut autorul, vom avea sigur și o OUG de modificare a legii pentru care încă așteptăm decizia CCR...”, susține Biriș.

De acum, diferența de impozit datorat de o persoană fizică și de una juridică, pentru un apartament identic, va fi uriașă.

„Diferența de impozit datorat de o persoană fizică și una juridică – pe același apartament, nu va mai fi de 200%, ci de 650% sau chiar 1.350% (acum în București avem 0,2% pentru rezidențial și 1,5% pentru nerezidențial – adică de 7,5 ori/750% mai mult). Dar oare autorul nu o ști că firmele nu stau în apartamente, ci le închiriază unor persoane (că de aia sunt „cu destinație rezidențială”!)? Cine va plăti creșterea de cel puțin 6,5 ori a impozitului? Chiriașul!”, conchide Biriș.

Greul cade tot pe cetățeni

Pornind de aici, în România, în marile orașe, a apărut o nouă piață, susține Gabriel Biriș.

„Să mai spunem și că urmare a mini-reformei din 2015 a apărut o piață nouă: a investițiilor în apartamente pentru închiriere (fie construit că să fie închiriat, fie cumpărat că să fie închiriat, inclusiv multe cămine studențești), „pe firma”. Anterior, acest lucru nu era posibil, impozitul pe clădiri datorat de firme fiind pur și simplu prea mare (dublă chiria). Apartamentele de închiriat erau ultra-majoritar „pe persoană” (evident, de preferință fără contract)”, adaugă el.

La final, Gabriel Biriș calculează cât va fi în acest caz impozitul pentru o garsonieră din București.

„Să facem un calcul simplu, pentru o garsonieră de 30mp în București: Valoare impozabilă: 2.667*2,6*30 = 208.000 lei. Impozit PF 0,1%: 208 lei. Impozit PJ 1,5%: 3.120 lei (416 lei acum). Deci, plus 2.700 lei/an, adică +225 lei/lună (45 euro). Cam cu 10% vor crește deci chiriile „pe firmă”. Asta dacă nu cumva chiar au vrut să elimine impozitul pe clădiri la firme, ca să stimuleze piața de închirieri”, încheie Gabriel Biriș.

