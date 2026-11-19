Un incident care putea avea consecințe dramatice a avut loc la o trecere la nivel cu calea ferată din județul Tulcea. O șoferiță a ignorat semnalele acustice și luminoase de avertizare și a încercat să traverseze șinele chiar în momentul în care barierele începeau să coboare.

Imprudența a fost la un pas să se încheie cu o tragedie Foto: captură video SRCF Constanța

Incidentul s-a produs pe 16 noiembrie, în jurul orei 11:30, la trecerea la nivel cu calea ferată de la kilometrul 107+349.

Conducătoarea auto, aflată la volanul unui autoturism înmatriculat în județul Tulcea, ar fi ignorat avertizările instalației de siguranță și a continuat deplasarea deși barierele începuseră să se închidă, relatează Ziua de Constanta și DOTTO TV.

În urma manevrei, brațul barierei a ajuns pe capota autoturismului, iar imaginile surprinse la fața locului arată cât de aproape a fost incidentul de a se transforma într-un accident grav.

Din fericire, nu au existat victime și nici persoane rănite. Cu toate acestea, reprezentanții căilor ferate atrag atenția că o astfel de decizie poate avea consecințe fatale.

„Un autoturism nu oferă nicio protecție în cazul impactului cu un tren”, au transmis reprezentanții SRCF Constanța, care au subliniat că traversarea căii ferate după declanșarea semnalelor de avertizare poate duce la tragedii.

În urma incidentului, a fost sesizată Poliția Transporturi Feroviare, care verifică împrejurările producerii evenimentului și urmează să stabilească eventualele măsuri legale.

Amintim că, joi, 19 noiembrie, o mamă de 26 de ani și fetița ei de 3 ani au murit după ce mașina lor a fost lovită de tren, în Prahova.

Luni după-amiază, un bărbat de 32 de ani a fost lovit de tren în zona Gării de Sud din municipiul Ploieşti, surse judiciare precizând că acesta traversa neregulamentar linia ferată având căşti şi glugă pe cap.