O mașină a fost lovită de o locomotivă miercuri seară, 18 noiembrie, la o trecere la nivel cu calea ferată din municipiul Câmpulung, județul Argeș. Trei persoane au fost transportate la spital, toate fiind conștiente.

Foto: Facebook/ MuscelTv Campulung

„În seara zilei de 18 noiembrie a.c., polițiștii argeșeni au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul că pe raza municipiului Câmpulung, la o trecere la nivel cu calea ferată, un autoturism a fost lovit de o locomotivă.

La fața locului au intervenit cu operativitate polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung, pentru asigurarea primelor măsuri la fața locului și pentru sprijinirea intervenției echipajelor de prim ajutor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș”, transmite IPJ Argeș într-un comunicat.

Potrivit polițiștilor, autoturismul condus de un bărbat de 27 de ani, care circula pe Drumul Godeni din Câmpulung spre comuna Godeni, a fost lovit de o locomotivă la o trecere la nivel cu calea ferată.

Polițiștii precizează că barierele nu erau coborâte în momentul producerii accidentului.

Șoferul și doi pasageri, în vârstă de 53 și 36 de ani, au fost răniți și transportați la spital. Toți erau conștienți. Testele cu aparatul etilotest au arătat că șoferii autoturismului și locomotivei, paznicul barierei și impiegatul de mișcare nu consumaseră alcool.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu de către angajații responsabili de infrastructura feroviară sau de operatorii de transport.

Cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor accidentului.

Polițiștii S.J.P.T. Argeș continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc și luarea măsurilor legale care se impun.